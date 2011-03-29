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Гендиректор «Уссурийского АРЗ» продолжает докупать акции предприятия
Генеральный директор ОАО «Уссурийский авторемонтный завод» (Уссурийск) Анатолий КОЗИЦКИЙ близок к тому, чтобы стать единственным владельцем предприятия. Как стало известно «ЗР», 24 марта гендиректор довел свою долю в уставном капитале компании с 69,0193% до 95,0193%, докупив 26% у члена совета директоров Натальи ФИЛИЧЕВОЙ. Ранее совет директоров рекомендовал акционерам принять добровольное предложение Анатолия Козицкого (возглавляет завод с ноября 2008 года) о приобретении ценных бумаг общества по цене 50 копеек за акцию номиналом 10 копеек.
Досье «ЗР»
Уссурийский авторемонтный завод был основан в 1934 году. Завод производит ремонт различных марок двигателей, узлов и агрегатов автомобилей. Уставный капитал ОАО составляет 16,6 тыс. рублей, он разделен на 166 тыс. обыкновенных акций номиналом 10 копеек.
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