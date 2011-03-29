Почему растут цены на АЗС

Как известно, цена на тот или иной продукт складывается из затрат на его производство и торговой наценки. В случае с автомобильным топливом добавляется большое количество дополнительных издержек и добавленных стоимостей, которые очень сильно влияют на конечную цену бензина и дизтоплива в крупнейшей нефтедобывающей стране.

Сегодня в топливные цены заложены налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты - эти сборы в совокупности составляют порядка 60% от стоимости топлива. Добавьте сюда акцизы, налог на прибыль, НДС, операционные затраты на содержание АЗС, а также расходы на транспортировку, - и выяснится, что прибыль тех, кто реализует нефтепродукты, совсем невелика: в норме, около 8%. Эти деньги идут и на развитие сети АЗС, и на обновление оборудования, и на улучшение сервиса, на экологию и социальные проекты, наконец.

Ценники вернулись на уровень ноября прошлого года

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН 9 февраля поручил ФАС провести расследование неправомерного повышения цен на топливо. Премьер заявил, что рост цен от 23% до 55% на горюче-смазочные материалы в конце 2010 года - начале 2011 года был необоснованным, и потребовал добиться снижения цен.

По информации начальника аналитического отдела Приморского управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Сергея ДЕГТЯРЕВА, крупнейшие сбытовые компании Приморья - ОАО «Приморнефтепродукт» (входит в НК «Альянс») и ООО «РН-Востокнефтепродукт» (сбытовая «дочка» НК «Роснефть») снизили цены на бензин и дизельное топливо до уровня ноября 2010 года.

По данным на 22 марта, «РН-Востокнефтепродукт» снизила розничные цены на бензин АИ-80 по сравнению с январем 2011 года на 2 рубля 15 копеек, на АИ-92 - на 3 рубля 27 копеек, АИ-95 - на 2,8 рубля, на дизельное топливо - на 2 рубля 87 копеек.

«Приморнефтепродукт» снизил розничные цены на бензин АИ-80 на 2 рубля, на АИ-92 - на 3 рубля 60 копеек, АИ-95 - на 2,5 рубля, на дизельное топливо - на 3 рубля 80 копеек.

По словам руководителя пресс-службы НК «Альянс» Андрея РУМЯНЦЕВА, поэтапное снижение цен на автобензины и дизтопливо зимнее было произведено с учетом социальной значимости проблемы, несмотря на рост затрат, связанных с производством и реализацией. После снижения цен реализация автобензинов и дизтоплива зимнего всеми сбытовыми предприятиями НК «Альянс» является нерентабельной. Издержки покрываются по компании в целом за счет выручки от экспорта нефтепродуктов.

«Сложность заключается в том, что в Приморье нет нефтепереработки и все топливо завозное. Поэтому местные сбытовые компании могут играть на цене только в рамках своей так называемой маржи. А она обычно составляет от 3% до 10%, не больше», - отмечает начальник отдела антимонопольного контроля Приморского УФАС Дмитрий АБРОСИМОВ.

Какая цена является обоснованной?

С рыночной точки зрения, обоснованной является цена «затраты + норма рентабельности». Что мы имеем на местном рынке? В декабре 2010 года рентабельность реализации автобензинов через АЗС «Приморнефтепродукта» составляла 1-2% (в январе 2011 года остановилась на 1%). Рентабельность реализации дизтоплива была отрицательной.

С декабря затраты существенно выросли. Определим, какой должна быть, исходя из затрат и рентабельности в 1%, цена самого популярного на сегодня бензина АИ-92 в марте 2011 года. Отправной точкой расчетов может служить цена АИ-92 на начало года, средняя по ДФО (26,65 рубля за литр).

С января 2011 года рост акциза и тарифов привел к росту затрат на производство и реализацию примерно на 2,40 рубля на литр (для Хабаровска). Выросла также цена нефтяного сырья - считаем, на 2,05 рубля на литр. Суммируем - затраты уже выросли на 4,45 рубля на литр. На выходе получается, что литр АИ-92 в марте года должен был бы стоить 31,10 рубля за литр. Такая оценка более-менее применима к Хабаровску. Для Владивостока следует прибавить транспортные расходы. Вместо этого мы наблюдаем с февраля поэтапное снижение цен.

Что будет дальше?

НК «Альянс» не дает ценовых прогнозов. Что касается фактического ценообразования, то цена в НК «Альянс» определяется исходя из затрат.

Розничная цена складываются из:

- цены приобретаемого нефтяного сырья (зависит от мировых цен, которые определяют ставку НДПИ и уровень так называемой экспортной альтернативы);

- транспортных тарифов (прокачка по магистральным нефтепроводам, железнодорожный транспорт нефтяного сырья и товарных нефтепродуктов);

- стоимости процессинга на НПЗ (электроэнергия, зарплата и др.);

- коммерческих и административных расходов;

- акциза, налога на прибыль, НДС.

Следует отметить, что большая часть затрат не контролируется компанией. По состоянию на декабрь 2010 года рентабельность реализации нефтепродуктов сбытовыми предприятиями НК «Альянс» была минимальной. В декабре-январе затраты значительно увеличились из-за роста тарифов и акцизов. Следующее повышение акцизов ожидается с начала 2012 года.

Подытожим, в настоящее время основными факторами изменения цен на нефтепродукты являются цена нефтяного сырья и меры внерыночного регулирования. Что касается цен на нефть, изменение их на 1 тыс. рублей за тонну означает изменение затрат на производство 1 литра товарного нефтепродукта не менее чем на 85 копеек (если относить на затраты по производству литра продукта стоимость одного литра сырья).

«Нормально работающая компания всегда должна иметь в виду, что рост цен в конечном счете может достичь предела покупательской способности, - говорит Андрей Румянцев. – Мы – и, уверен, наши коллеги - в этом вовсе не заинтересованы. Нам комфортно работать на объемах, а не на завышенной цене. С одной стороны, мы прекрасно понимаем, что высокие цены разгоняют инфляцию, а инфляция бьет по всем, включая и нефтяную компанию, заставляя ее повышать цены на бензин. И этот порочный круг надо каким-то образом ломать. С другой стороны, мы прекрасно понимаем социальную значимость цен на нефтепродукты и делаем все возможное, чтобы эти ненормально низкие для нас цены держать как можно дольше».