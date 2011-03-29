Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Охранный бизнес и госструктуры обсудили проблемы
Несмотря на то что принято немало нормативных правовых актов, регламентирующих охранную деятельность, все еще сохраняются проблемы, мешающие развитию этого бизнеса в стране и в Дальневосточном регионе в частности.
Обсуждению наболевших проблем, поиску путей их решения был посвящен семинар. Его участники получили ответы на многочисленные вопросы, связанные с проблемами в сфере деятельности предприятий охранного бизнеса от координатора Координационного совета при ДООП МВД России по Дальневосточному округу Евгения ПУШКАРЕВА, прокурора отдела по надзору за соблюдением федерального и краевого законодательства, прав и свобод граждан прокуратуры края Евгения СУПРЯГИ, начальника отделения ОЛРР УВД по Приморскому краю Игоря ГОЛОТИНА, начальника отдела УФСКН по Приморскому краю Александра БАЙНОВА, а также председателя комитета по безопасности предпринимательской деятельности и противодействию коррупции Приморской ТПП Игоря БАРАННИКА.
Руководителям ЧОО выданы методические материалы в виде памятки, регламентирующей права частных охранников при задержании лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков.
Новости тематики
- Корейский концерн распробовал бизнес в Приморье
- Свободному порту Владивосток добавят угольной пыли
- "Примавтодор" не рассчитался за сибирскую соль
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- "Газпром" построил в Приморье новый важный объект
- Трутнев заверил, что новое крупнейшее предприятие в Приморье строится по графику
- Торговый дом КНДР — в Приморье
- Бывший кандидат в губернаторы Приморья контролирует некогда преуспевавшее пароходство
- Дерипаска подчинился главе Приморья
- Промышленности Приморья далеко до советских объемов
Новости раздела
- Жители Приморья бьют рекорды по потреблению мобильного интернета
- В Приморье экспертный совет по рыбной отрасли возобновил работу
- Во Владивостоке всеми любимая тернейская рыба продается по 100 рублей за килограмм
- "Делойт" прописался во Владивостоке
- Рыбакам Приморья не понравилось, как подели прибрежные квоты
- Tele2 и Фонд "Навстречу переменам" завершили первый этап конкурса социальных предпринимателей
- Выпускники Владивостокского рыбопромышленного колледжа устроились на работу ещё до выпуска
- Приставам облегчат жизнь
- Борцы с киберпреступностью на вес золота
- В соответствии с рынком
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет
- Возраст выхода женщин на пенсию могут снизить до 60 лет
- "Луч" вернул историческое название
- Раджин поворачивается передом к Приморью
- Провал резидентов
- Американские аналитики прогнозируют рост цены на нефть до $150 за баррель