Охранный бизнес и госструктуры обсудили проблемы

Несмотря на то что принято немало нормативных правовых актов, регламентирующих охранную деятельность, все еще сохраняются проблемы, мешающие развитию этого бизнеса в стране и в Дальневосточном регионе в частности.

Обсуждению наболевших проблем, поиску путей их решения был посвящен семинар. Его участники получили ответы на многочисленные вопросы, связанные с проблемами в сфере деятельности предприятий охранного бизнеса от координатора Координационного совета при ДООП МВД России по Дальневосточному округу Евгения ПУШКАРЕВА, прокурора отдела по надзору за соблюдением федерального и краевого законодательства, прав и свобод граждан прокуратуры края Евгения СУПРЯГИ, начальника отделения ОЛРР УВД по Приморскому краю Игоря ГОЛОТИНА, начальника отдела УФСКН по Приморскому краю Александра БАЙНОВА, а также председателя комитета по безопасности предпринимательской деятельности и противодействию коррупции Приморской ТПП Игоря БАРАННИКА.

Руководителям ЧОО выданы методические материалы в виде памятки, регламентирующей права частных охранников при задержании лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков.