В полуфинале Бизнес-Премии определились лидеры по доверию

25 марта закончилось голосование в полуфинале VII Бизнес-Премии Приморского края по итогам 2010 года. Оргкомитет публикует компании и топ-менеджеров, которые вышли в финал.

Что сразу порадовало, ТОП-25 по всем номинациям, судя по всему, оказался объективным. 26-я строчка «Другая компания» в абсолютном большинстве бюллетеней оказалась пустой. Значит, список, составленный по предварительным финансово-экономическим показателям, действительно собрал наиболее успешные компании Приморья. Да и традиционных упреков типа «знакомые все лица» на этот раз не звучало.

Напомним, что в основе рейтинга для участия в Бизнес-Премии лежат показатели эффективности бизнеса за 2010 г.: рост прибыли, выручки, изменение рентабельности к 2009 г. и соотношение собственных и заемных средств. Так формировались ТОПы-25. И тем, кто блистал в 2009 г., сделать рывок к высокой планке труднее, и успешные, стабильные компании могут остаться за бортом конкурса, как, например, ОАО «Дальсвязь» и ООО «Технохолдинг Сумотори». Но потому и звание звучит как «Компания ГОДА».

Однако не совпал наш финансово-экономический рейтинг эффективности с финальным ТОПом-4. Попробуем разобраться, почему в этом году именно эти компании и эти менеджеры попали в финишные четверки. «За них голосовали!» - напомните вы и будете правы. Действительно, из 57 членов Экспертного совета проголосовали 46 экспертов, открытое голосование приморцев на сайте DV-RATING.ru собрало 3764 голоса и 566 печатных бюллетеней присланы в исполнительную дирекцию. И конечно, голосование внесло коррективы в рейтинг по финансовым показателям.

Например, по росту выручки и прибыли за прошлый год на место в финале вполне могли претендовать ОАО «Восточная стивидорная компания» (рост соответственно на 171,8% и 239,9%) и ОАО «Изумруд» (200,7% и 153,9%). Или ОАО «Востокнефтетранс», стартовавшая год назад. Однако их нет в финале – эксперты отдали предпочтение тем, кого знают, а при закрытой информационной политике получить признание среди приморцев и вовсе проблематично.

Почти всегда отличаются фавориты экспертов и в открытом голосовании. Оно и понятно – народ отдает предпочтение компаниям, которые со своими услугами и продукцией на виду. Но в этом году финалисты почти совпали. Например, в номинации «Компания года» у экспертов безусловными лидерами по числу голосов стали ОАО «Тихоокеанская мостостроительная компания», ЗАО «Михайловский бройлер», ОАО «ТУРНИФ», ОАО «Приморский кондитер», они же заняли места в первой семерке лидеров по итогам голосования на сайте и бюллетенями, приморцы лишь прибавили «Международный аэропорт Владивосток» и «В-Лазер».

Место в финале определяется как сумма очков, набранных у экспертов и в открытом голосовании. Но удельный вес голосов в разных номинациях разный. Например, ОАО «Приморский кондитер» получило 4-е место по голосам экспертов и 3-е по популярности как «Компания года». В этой номинации «вес» экспертов 75%, значит, их коэффициент 3, в открытом голосовании - 25% (0,5). Те же условия в «Менеджере года». В двух других номинациях – соотношение 60% (эксперты) и 40%. Чем меньше сумма коэффициента – тем выше место.

Отметим сразу, что в ТОПе-25 по четырем номинациям в этом году оказалось много новых имен. И не только в самой бурлящей номинации «Развивающийся бизнес». Это подтверждает: бизнес Приморья все-таки выходит из кризиса. Но и показывает новые тенденции. Так, стремительно ворвались во все рейтинги рыбацкие компании. Это вдвойне радует. Эта отрасль и в кризисные годы показывала положительную динамику. Но кризис заставил менеджмент компаний взяться за долгосрочную стратегию развития предприятий.

«Нестандартные, смелые, а в ряде случаев и рискованные бизнес–решения – это та повседневность, в которую оказалась погружена рыбная отрасль. Только таким способом она сможет развиваться в дальнейшем, - отметил глава Ассоциации добытчиков минтая Герман ЗВЕРЕВ, партнер VII Бизнес-Премии. - Поэтому мы приняли решение принять участие в проведении VII Бизнес–Премии. Это хорошая возможность сравнить уровень нашего бизнес–планирования, наш управленческий потенциал с другими отраслями, с лучшими практиками делового мышления в Приморье» И судя по тому, что практически во всех номинациях каждая 4-6 компания ТОП-25 - из рыбной отрасли, уровень «делового мышления» оказался высок. Может быть, именно этот год станет переломным для имиджа дальневосточных рыбаков и снимет клеймо «контрабандистов» и «браконьеров», которое 10 лет внедряется в общественное мнение россиян. Причем незаслуженно, если говорить о рыбацких ОАО, представленных в нашем рейтинге.

И вовсе впервые в рейтингах Бизнес-Премии появились агропромышленные предприятия: ОАО «Троицкое», вышедшее из-под крыши Минобороны, ЗАО «Милоградовское-1», ГУП «Дальневосточное» и ООО «Молочные продукты» (ХК «Зеленые листья»), получившие второе дыхание при внимании государства. Им бы еще известности в глазах приморцев! Открытая информационная политика компаний – обязательное условие для победы в нашем конкурсе. И залог этой победы. «Тихоокеанская мостостроительная компания», к примеру на каждом этапе своих работ на важнейших объектах саммита АТЭС публично отчитывается перед приморцами – и ей верят. И голосуют за нее.

Похоже, стереотип «деньги любят тишину» устарел. Последний кризис показал, что для стабильного успеха в бизнесе необходимо доверие клиентов, инвесторов, потребителей. А оно невозможно без открытости. Поэтому все финалисты, независимо от правовой формы - ЗАО или ООО - должны представить в Оргкомитет показатели итогов 2010 г. после 31 марта для публикации. Ведь девизом Бизнес-Премии остаются открытость и прозрачность.

А пока – голосуйте за финалистов! Победителей узнаем 27 апреля.

"ЗР" напоминает, каждый приморец может проголосовать за лауреатов в четырех номинациях ("Компания Приморского края -2010", "Менеджер года Приморского края - 2010", "Социально ответственный бизнес Приморского края - 2010", "Развивающийся бизнес Приморского края - 2010"), пройдя по ссылке http://dv-rating.ru/voting