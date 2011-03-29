Бизнес-планы в Находке напишут студенты

В Находке стартовал ежегодный конкурс бизнес-идей молодых предпринимателей. Самые интересные из них станут стартом для нового предприятия, как это было с проектом победительницы прошлогоднего конкурса, по которому в Находке уже запущена столовая для студентов Института технологий и бизнеса.

В конкурсе на «Лучший молодежный предпринимательский проект» могут принять участие молодые люди от 18 до 30 лет, которые хотели бы заниматься бизнесом или уже начали свое дело. Имя победителя будет оглашено 26 мая, на собрании, приуроченном к всероссийскому Дню предпринимателя.