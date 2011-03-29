Сплошное обследование малого бизнеса завершается 1 апреля

Несмотря на то, что экономическая перепись подходит к концу, по состоянию на 18 марта в Приморье обследовано не более 15% респондентов.

«Более активно сбор отчетности идет в районах края, - рассказывает заместитель руководителя Приморскстата Марина КАРПОВА. – Так, в Октябрьском районе на вопросы анкеты ответили 48% представителей малого и среднего бизнеса, в Лесозаводском – 36%, в Тернейском и Хорольском – 32%. Менее активны респонденты в Уссурийске, Находке, Артеме и особенно во Владивостоке, где уровень собираемости отчетов пока составляет всего 7% (при том, что в приморской столице расположено 70% малых предприятий и проживает каждый третий индивидуальный предприниматель).

И это несмотря на то, что еще в начале года мы отправили в адрес малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в налоговых органах, 90 000 конвертов с анкетами (часть из которых вернулась, не дойдя до адресатов: малый бизнес очень мобилен и меняет местоположение довольно часто). А также наладили взаимодействие с общественными объединениями предпринимателей, только во Владивостоке наши специалисты лично обошли более 70 торговых центров и рынков, информируя владельцев торговых точек о практической пользе сплошного обследования. «К слову, процедура участия в переписи несложная. Для каждой категории респондентов утверждены свои формы отчетов, а вопросы анкеты довольно простые. Тем не менее в случае возникновения затруднений всегда можно обратиться за помощью к специалистам Приморскстата.

В отличие от переписи населения, участие в экономической не добровольное, а обязательное, отказ влечет за собой административную ответственность. При этом Приморскстат не заинтересован в штрафах, важна информация. Ведь не секрет, что успехи российской и региональной экономики зависят от уровня развития сектора малого и среднего бизнеса. Кроме того, полученная информация станет основой информационной базы для построения таблиц «затраты-выпуск» (в практике советской статистики это называлось отраслевым балансом).

«Индивидуальные предприниматели участвуют в сплошном обследовании впервые, а вот малый бизнес уже обследовался в 2000 году. Но за это время изменилась и законодательная база, и критерии отнесения к субъектам малого предпринимательства. Как объяснила Марина Карпова, «тех данных, которые мы получаем в результате выборочного обследования 10% индивидуалов и 20% малых предприятий, недостаточно для формирования эффективных краевых программ малого этих субъектов бизнеса».

Подробную информацию об экономической переписи и содержании анкет можно найти на сайте Приморскстата – www.primstat.ru. Предварительные итоги сплошного обследования будут озвучены уже в декабре нынешнего года, окончательные – в июне 2012-го. Напомним, что отныне экономическая перепись в России будет проходить раз в пять лет.