www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.78 р. 100 JPY: 56.51 р.
EUR: 73.2 р. 10 CNY: 91.97 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Рыбный день у первого вице-премьера

29 Марта 2011, 01:36 | Приморье

Формирование справедливой и доступной цены на рыбопродукцию зависит от создания рыбных рынков в приморских городах. 25 марта на совещании у первого вице-премьера Виктора ЗУБКОВА изучали ценники на российскую рыбу и спорили о том, кто наваривается на продаже рыбопродукции.

Как отметил в докладе заместитель руководителя Росрыболовства Василий СОКОЛОВ, «в конечной цене рыбной продукции стоимость добытых водных биоресурсов составляет не более одной трети, до 5% занимают затраты на ее доставку на берег и столько же портовые услуги, не менее 15 - 20% - логистика (в том числе транспортировка и хранение), на производство товарной рыбной продукции приходится до 20% и оставшаяся часть – розничная торговая наценка (не менее 25%)».

Выводы Росрыболовства получили подтверждение в объемном исследовании рыбного рынка, подготовленном ФАС. По оценке заместителя руководителя службы Анатолия ГОЛОМОЛЗИНА, «при формировании розничной цены на рыбопродукцию возникает «серая зона» - наценка посредников. Из 238 рублей, которые платит в среднем за килограмм рыбы покупатель в торговых сетях Москвы и области, 46% уходит посредникам».

Важную причину роста цен на рыбопродукцию отметил заместитель министра промышленности и торговли Андрей ДЕМЕНТЬЕВ: «Рынок рыбной продукции характеризуется недостаточной организованностью, отсутствием увязки производственных и логистических процессов, большим количеством посредников, несовершенством экономических механизмов и пр.».

«На рынке очень низкий уровень взаимного доверия, поэтому участники рынка стараются по максимуму заложить свои коммерческие риски в конечную цену, - сказал deita.ru президент Ассоциации добытчиков минтая Герман ЗВЕРЕВ. – Сезонность промысла вынуждает нас ускорять сбыт вылова в период путины, и вот на этом временном отрезке важно построить сцепку с сектором оптовой торговли».

Одним из ключевых элементов формирования справедливой цены на рыбопродукцию, по мнению первого вице-премьера Виктора Зубкова, является создание рыбных рынков в приморских городах, и отвечать за их создание должны мэры приморских городов.

Автор: Юрий Рогов
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru