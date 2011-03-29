Рыбный день у первого вице-премьера

Формирование справедливой и доступной цены на рыбопродукцию зависит от создания рыбных рынков в приморских городах. 25 марта на совещании у первого вице-премьера Виктора ЗУБКОВА изучали ценники на российскую рыбу и спорили о том, кто наваривается на продаже рыбопродукции.

Как отметил в докладе заместитель руководителя Росрыболовства Василий СОКОЛОВ, «в конечной цене рыбной продукции стоимость добытых водных биоресурсов составляет не более одной трети, до 5% занимают затраты на ее доставку на берег и столько же портовые услуги, не менее 15 - 20% - логистика (в том числе транспортировка и хранение), на производство товарной рыбной продукции приходится до 20% и оставшаяся часть – розничная торговая наценка (не менее 25%)».

Выводы Росрыболовства получили подтверждение в объемном исследовании рыбного рынка, подготовленном ФАС. По оценке заместителя руководителя службы Анатолия ГОЛОМОЛЗИНА, «при формировании розничной цены на рыбопродукцию возникает «серая зона» - наценка посредников. Из 238 рублей, которые платит в среднем за килограмм рыбы покупатель в торговых сетях Москвы и области, 46% уходит посредникам».

Важную причину роста цен на рыбопродукцию отметил заместитель министра промышленности и торговли Андрей ДЕМЕНТЬЕВ: «Рынок рыбной продукции характеризуется недостаточной организованностью, отсутствием увязки производственных и логистических процессов, большим количеством посредников, несовершенством экономических механизмов и пр.».

«На рынке очень низкий уровень взаимного доверия, поэтому участники рынка стараются по максимуму заложить свои коммерческие риски в конечную цену, - сказал deita.ru президент Ассоциации добытчиков минтая Герман ЗВЕРЕВ. – Сезонность промысла вынуждает нас ускорять сбыт вылова в период путины, и вот на этом временном отрезке важно построить сцепку с сектором оптовой торговли».

Одним из ключевых элементов формирования справедливой цены на рыбопродукцию, по мнению первого вице-премьера Виктора Зубкова, является создание рыбных рынков в приморских городах, и отвечать за их создание должны мэры приморских городов.