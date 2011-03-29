Приморье более 4 млрд руб. потратило на дороги

В 2010 году был выполнен ремонт 154 километров автомобильных дорог общего пользования и 15 мостовых сооружений.

Общий объем средств на содержание, ремонт, в том числе капитальный, строительство и реконструкцию дорог по программе составил более 4 миллиардов рублей, что в 1,5 раза выше уровня 2009 года.

Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства Приморского края, первоочередное финансирование было направлено на завершение реконструкции дорог в направлении международных транспортных коридоров. Введен в эксплуатацию участок км 20 – км 25 дороги Уссурийск – Пограничный – Госграница. Завершилось строительство мостового перехода через протоку Мельничная на дороге Дальнереченск – Ариадное.

Работа проводилась в рамках действующей краевой целевой программы «Дороги края», принятой по инициативе губернатора Приморья Сергея ДАРЬКИНА. В рамках программы ведутся строительство и реконструкция краевых трасс, ремонт дорог.

В этом году запланирован ввод еще 3 объектов на дорогах «Владивосток – Находка» и «Раздольное – Хасан».