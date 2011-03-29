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"Михайловский бройлер" открыл двери

29 Марта 2011, 19:26 | Приморье

Одно из самых закрытых ранее предприятий – ЗАО «Михайловский бройлер» - распахнуло двери птицефабрики перед приморцами, желающими лично убедиться в том, что из ее инкубаторов ежедневно выходит 40-50 тысяч цыплят, птичники действительно заполнены разновозрастными бройлерами, а само производство отвечает самым современным требованиям мясоперерабатывающей индустрии.

«Должен признать, что информационная закрытость компании сыграла плохую шутку, - говорит председатель совета директоров ЗАО «Михайловский бройлер» Петр КУЛАКОВСКИЙ. – Мне всегда казалось, что я никому ничего не должен доказывать, что качество нашей продукции должно быть красноречивее любой рекламы. Но, честно говоря, уже устал от нелепых слухов. Обидно, вкладываешь в модернизацию мощностей фабрики, работаешь над созданием замкнутого производственного цикла, открываешь новые направления – вот недавно, стали изготавливать колбасную продукцию из собственного сырья, а в Интернете читаешь: да ладно, я-то точно знаю, что у них птичники пустые, а вся куриная продукция идет из Китая, причем в замороженном виде, и уже здесь превращается в «якобы местную охлажденку». Поэтому мы и пошли на беспрецедентный шаг, пригласив через известный интернет-портал всех желающих приморцев на экскурсию и показав им все этапы производства: от появления птенцов в инкубаторах и последующего пребывания в отлично оборудованных птичниках до разделки охлажденной продукции и изготовления колбас».

Гидами для приглашенных стали генеральный директор компании Григорий ПАТРУШЕВ и директор производственного комплекса Владимир МАКАРЕВИЧ.

Поскольку площадь фабрики составляет 171 гектар, передвигаться по ее территории гостям пришлось на автобусе. Как оказалось, компания располагает собственным технопарком из 85 единиц и имеет собственную автозаправку и железнодорожные подъездные пути. Комбикормовый завод, расположенный также на территории фабрики, производит 200-300 тонн продукции ежедневно, а его склады рассчитаны на хранение трехмесячного запаса корма.

Эти масштабы вполне оправданы, ведь в 59 птичниках фабрики набирают вес и рост одновременно 2,1 млн бройлеров. Ежедневно забивается 40-50 тысяч кур, а ежегодные объемы производства составляют 32 тысячи тонн мяса птицы.

Автор: Татьяна Орлова
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