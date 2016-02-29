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Японские бизнесмены хотят сотрудничать с приморскими компаниями

29 Февраля 2016, 16:00 | Приморье

Во владивостокском японском Центре сегодня, 29 февраяля, в рамках недели Тоттори, состоялся бизнес-семинар семинар о системе международной торговли и инвестирования.

В ходе доклада директора информационного центра JETRO в Тоттори Акиама Хирюки, присутствующие узнали о системе внешней торговли в Японии, а также о деятельности организации JETRO. Кроме того, чиновники префектуры Тоттори постарались максимально выгодно представить свой регион, рассказали об особенностях ведения бизнеса, ключевых отраслях и даже о гастрономических предпочтениях.

После официальной части приморским предпринимателям представили делегацию из пяти японских бизнесменов, каждый из которых рассказал о своем бизнесе и предложил наладить взаимовыгодное партнерство. Японские бизнесмены предлагали разнообразные виды деятельности, начиная от продажи на территории Приморья «волшебного бульона» из смеси тунца и грибов шиитаке и заканчивая утилизацией ТБО.

Стоит отметить, что приморский бизнес с интересом реагировал на предложения япоснких коллег. Некоторые предприниматели даже выразили желание продолжить обмен идеями и договаривались об индивидуальных встречах.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото Анастасии Красильниковой.

 

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Теги: бизнес  тоттори  jetro 
     



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