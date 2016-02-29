Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Японские бизнесмены хотят сотрудничать с приморскими компаниями
Во владивостокском японском Центре сегодня, 29 февраяля, в рамках недели Тоттори, состоялся бизнес-семинар семинар о системе международной торговли и инвестирования.
В ходе доклада директора информационного центра JETRO в Тоттори Акиама Хирюки, присутствующие узнали о системе внешней торговли в Японии, а также о деятельности организации JETRO. Кроме того, чиновники префектуры Тоттори постарались максимально выгодно представить свой регион, рассказали об особенностях ведения бизнеса, ключевых отраслях и даже о гастрономических предпочтениях.
После официальной части приморским предпринимателям представили делегацию из пяти японских бизнесменов, каждый из которых рассказал о своем бизнесе и предложил наладить взаимовыгодное партнерство. Японские бизнесмены предлагали разнообразные виды деятельности, начиная от продажи на территории Приморья «волшебного бульона» из смеси тунца и грибов шиитаке и заканчивая утилизацией ТБО.
Стоит отметить, что приморский бизнес с интересом реагировал на предложения япоснких коллег. Некоторые предприниматели даже выразили желание продолжить обмен идеями и договаривались об индивидуальных встречах.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото Анастасии Красильниковой.
Новости тематики
- Корейский концерн распробовал бизнес в Приморье
- Свободному порту Владивосток добавят угольной пыли
- "Примавтодор" не рассчитался за сибирскую соль
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- "Газпром" построил в Приморье новый важный объект
- Трутнев заверил, что новое крупнейшее предприятие в Приморье строится по графику
- Торговый дом КНДР — в Приморье
- Бывший кандидат в губернаторы Приморья контролирует некогда преуспевавшее пароходство
- Дерипаска подчинился главе Приморья
- Промышленности Приморья далеко до советских объемов
Новости раздела
- "Много работы у нас забирают в пользу Москвы и Санкт-Петербурга"
- Турдом какой-то
- Раджин поворачивается передом к Приморью
- Более 11 тыс. человек из 75 регионов России получили дальневосточный гектар в Приморье
- Катамаран "Пингвин" соединит Сахалин и Японию
- Власти Приморья порекомендовали "Тернейлесу" "расширить его, развить новое производство"
- Посол Франции в России прилетит на ВЭФ во Владивостоке
- Из Владивостока в китайский Цицикар начал летать прямой авиарейс
- Корейский концерн распробовал бизнес в Приморье
- Частота приема алкоголя
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда
- Владивосток мечтает о платном проезде