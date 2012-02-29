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На Находкинскую жестяно-баночную фабрику выедет рабочая группа депутатов
ПРИМОРЬЕ, 29 февраля, ZRPRESS. Более 200 рабочих ОАО "Находкинская жестяно-баночная фабрика" 24 февраля провели митинг и направили обращение в адрес премьера Владимира ПУТИНА и в Генпрокуратуру против административного произвола в отношении фабрики. Первыми на это обращение отреагировали первый вице-губернатора Александр КОСТЕНКО и депутаты Законодательного собрания края.
Напомним, 25 января 2012 г. Находкинская транспортная прокуратура вынесла в отношении ОАО "Находкинская жестяно-баночная фабрика" постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, связанным с несоблюдением экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с каменным углем. 17 февраля суд Находки принял жесткое решение - на 60 суток приостановить деятельность предприятия. Площадка ЖБФ оказалась не приспособлена для такого груза – угольная пыль разносилась по окрестностям, превратив жизнь жителей мыса Астафьева в экологический экстрим. Так что решение природоохранной прокуратуры защищало их интересы.
Досье «ЗР»
Два года назад в связи огромной задолженностью перед кредиторами – более 250 млн рублей, накопленной прежним руководством фабрики, в отношении предприятия Арбитражным судом Приморского края была возбуждена процедура банкротства. 14 апреля 2010 г. по решению Арбитражного суда на ЖБФ введено внешнее управление. В феврале 2011 года ФСФР зарегистрировало на базе фабрики два ЗАО, владельцем которых являлся один человек Андрей Тимофеев. Вместо тары новый владелец нашел новую специализацию ЖБФ - перевалку угля через причалы, принадлежащие фабрике.
Однако в результате остановки угольного терминала 400 бывших работников обанкроченного предприятия окончательно остались без работы и без зарплаты. Председатель Законодательного Собрания Евгений Овечкин предложил создать рабочую группу депутатов. Он считает, что «в данной ситуации виноват собственник предприятия, который вовремя не позаботился о соблюдении экологических норм»: «Мы приняли решения создать рабочую группу, включить в нее юристов, представителей предприятия, депутатов, чтобы выехать на фабрику, во всем досконально разобраться, а потом уже принимать меры, чтобы поддержать рабочих".
Первый вице-губернатор края Александр Костенко успокоил работников фабрики тем, что в бюджете Приморского края предусмотрены средства на выплаты людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Это позволит снизить социальную напряженность, пока не будет найден выход из ситуации. "Необходимо действовать в рамках закона. Раз работники фабрики не согласны с приостановкой деятельности, они должны обратиться в суд, так как только он может отменить решение", - отметил Александр Костенко.
Рабочая группа Законодательного Собрания отправится в Находку в первых числах марта.
Юрий РОГОВ, "Золотой Рог".
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