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Строительство нового торгового центра во Владивостоке создает неудобства
Застройщик изменил схему пешеходного маршрута
Новый крупный многофункциональный центр, предусматривающий площади под торговлю, предприятия сферы услуг и закрытые автостоянки, в конце прошлого года начал строиться в районе пр-та "Красного Знамени", 104, рядом с транспортным кольцом Третьей Рабочей и «шилкинской петли» во Владивостоке, сообщает газета "Золотой Рог".
Как в компании-застройщике ООО «Комкон-2» сообщили «Золотому Рогу», окончание строительства этого нежилого комплекса планируется на 2021 год. Генподряд ведет компания ООО «ДалКом».
Стоит отметить, что это строительство долго готовилось, и лет пять назад проект активно обсуждался на градостроительном совете в администрации Владивостока. Тогда главной претензией к будущему строительству было то, что оно, вероятно, поставит крест на строительстве перспективного по транспортной схеме города автомобильного мостового перехода с ул. Шилкинской к ул. Котельникова над кольцом Третьей Рабочей, что должно было значительно улучшить транспортную ситуацию в этом районе города. Тогда представитель проектной организации, выполнявшей проект многофункционального центра, утверждал, что останется возможность пропустить этот автопереход между МФЦ и еще непостроенным ЖК «Оникс».
После доработок проект был согласован, в 2015 году компания получила разрешение на строительство, и лишь в минувшем году его удалось начать.
Судя по активности землеройно-механизированного комплекса, который сегодня задействован на объекте без выходных, застройщик пытается наверстать упущенное время высокой организацией работ.
Виктор КУДИНОВ, фото автора.
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Судя по всему у нас на каждого оставшегося жителя будет(а может уже есть)по торговому центру. А зачем?