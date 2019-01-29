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Строительство крупного нежилого объекта во Владивостоке ведется без выходных

29 Января 2019, 17:30 | Приморье

Застройщик пытается наверстать упущенное время высокой организацией работ и приносит пешеходам извинения за неудобства

Новый крупный многофункциональный центр, предусматривающий площади под торговлю, предприятия сферы услуг и закрытые автостоянки, в конце прошлого года начал строиться в районе пр-та Красного Знамени, 104, рядом с транспортным кольцом Третьей Рабочей  и «шилкинской петли» во Владивостоке, пишет газета "Золотой Рог".

 


 

 

Как в компании-застройщике ООО «Комкон-2» сообщили «Золотому Рогу», окончание строительства этого нежилого комплекса планируется на 2021 год. Генподряд ведет компания ООО «ДалКом».

Стоит отметить, что это строительство долго готовилось, и лет пять назад проект активно обсуждался на градостроительном совете в администрации Владивостока. Тогда главной претензией к будущему строительству было то, что оно, вероятно, поставит крест на строительстве перспективного по транспортной схеме города автомобильного мостового перехода с ул. Шилкинской к ул. Котельникова над кольцом Третьей Рабочей, что должно было значительно улучшить транспортную ситуацию в этом районе города. Тогда представитель проектной организации, выполнявшей проект многофункционального центра, утверждал, что останется возможность пропустить этот автопереход между МФЦ и еще непостроенным ЖК «Оникс».

После доработок проект был согласован, в 2015 году компания получила разрешение на строительство, и лишь в минувшем году его удалось начать.

 


 

 

 

Судя по активности землеройно-механизированного комплекса, который сегодня задействован на объекте без выходных, застройщик пытается наверстать упущенное время высокой организацией работ.

Виктор КУДИНОВ, фото автора.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: транспортное кольцо  строительство  владивосток 



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