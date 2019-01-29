Приморье накопило десятки многоэтажных жилых долгостроев

В рамках заседания рабочей группы по правам обманутых дольщиков, состоявшемся в Минстрое РФ в конце минувшей недели, замминистра строительства и ЖКХ Никита СТАСИШИН, отмечая рост проблемных объектов по регионам в числе лидеров назвал Красноярский и Приморский края, Липецкую и Костромскую области.

Он также отметил, что в 68 субъектах РФ к началу года в реестр проблемных объектов было включено 894 строящихся дом, по которым заключено 98,57 тысячи договоров долевого участия. Рост количеств договоров дольщиков по этим объектам в 4-м квартале по отношению к третьему составил 1,8%, а дольщиков, признанных обманутыми и включенными в реестр, – 2,8%.

По данным статистики, к началу года к многоэтажным жилым долгостроям в Приморье было отнесено около 20 адресов, большинство из которых - в дальневосточной столице.

Приморская инспекция стройнадзора и контроля в области долевого строительства к долгостроям в настоящее время относит дом ООО «СК «Каньон» в районе ул. Второй Поселковой, 3В, ЖК на ул. Фастовской, 33 ООО «ИСК «АРКАДА», МКД на ул. Сафонова, 7 ООО СК «Аврора-строй», дом на ул. Черняховского, 3. В списке долгостроев значится семь объектов микрорайона Снеговая Падь «Д», притом что строительство еще трех объектов КППК «Приморкрайстрой» не было начато.

Помимо Владивостока в списке долгостроев присутствует Уссурийск, где АО «АльянсГруппИнвестиции и строительство» не завершено в срок строительство 17-этажного дома со встроенными офисными помещениями на ул. Крестьянской, а компания ООО «Соломон» не ввела в разрешенное время строительства пятиэтажку на ул. Выгонной, 7. В Артеме компания ООО ИСГ «Стройинвест» не сумела выдержать сроки ввода МКД на ул. Ярославской, 52 в селе Суражевка и жилого комплекса на ул. 50 лет Октября, 1 ("Солнечная долина") в поселке Трудовое.

В органе стройнадзора Приморского края отметили, что в минувшем году им было вынесено 706 постановлений о нарушении строителями края действующего законодательства на сумму 25,8 миллиона рублей. Особенно нарушениями грешили именно долгострои.

Известно, что на решение проблем обманутых дольщиков губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО решил срочно выделить 1,2 млрд рублей, из которых около 590 млн рублей – на докапитализацию Корпорации развития жилищного строительства Приморского края (Приморкрайстрой), чтобы она смогла достроить три долгостроя во Владивостоке. На выплаты обманутым дольщикам было решено направить 550 млн рублей, которые пойдут им на компенсации по строительству ЖК «Солнечная долина» и дома на ул. Кипарисовой, 26 во Владивостоке.

Дополнительно 2,5 млрд рублей из бюджета Приморского края в этом году предполагается потратить из бюджета на завершение жилья в мк. Снеговая Падь «Д», где только по госпрограмме «Жильё для российской семьи» должны получить квартиры 700 семей дольщиков.

Также предполагается компенсационное строительство жилья в микрорайоне «Патрокл», соглашение на что дала компания АО «ДОМ.РФ», в распоряжении которой находится около 30 участков, которые могут быть выделены на решение проблемы обманутых приморских дольщиков.