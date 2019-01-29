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МТК "Приморье-2" помог увеличить грузооборот по ветке ХуньЧунь – Махалино
Стоимость товаров, составивших грузовой поток, вышла на уровень 1,59 млрд юаней
Импортно-экспортный товарооборот на железнодорожной ветке Хуньчунь (провинция Цзилинь) – Махалино (Хасанский район Приморского края) в 2018 году вырос на 20% и достиг 2,99 млн тонн. При этом стоимость товаров, составивших этот поток, выросла на 56% и вышла на уровень 1,59 млрд. юаней, сообщает ИА «Синьхуа».
Среди факторов, способствовавших этому росту, информагенство отмечает упрощение таможенного оформления на КПП, стимулирование инфраструктурной взаимосвязанности провинции Цзилинь и дальневосточного региона России, а также строительство международного транспортного коридора "Приморье-2".
По статистическим данным КНР, в прошлом году внешнеторговый оборот этой провинции со странами, расположенными вдоль "Пояса и пути", достиг 38 млрд юаней, доля России в нем составляет 16,4%.
Стоит отметить, что ушедший 2018 год и новый 2019 год объявлены годами российско-китайского межрегионального сотрудничества. Об этом рассказал посол России в КНР Андрей Денисов в ходе пресс конференции, прошедшей в посольстве РФ в Китае и посвященной итогам года. Наиболее успешным проектом в рамках межрегионального сотрудничества господин посол назвал партнерство между регионами, расположенными вдоль берегов р. Волги и китайскими провинциями в верхнем и среднем течении р. Янцзы (проект Волга – Янцзы). Еще одна, активно сотрудничающая группа регионов, отмеченная послом, – это Дальний Восток России и Северо-Восток Китая.
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