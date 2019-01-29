"Транснефть - Порт Козьмино": экспорт – по графику, экология – по самым высоким стандартам

Одним из лидеров экономики Приморского края является ООО «Транснефть - Порт Козьмино» (входит в систему ПАО «Транснефть»), выполняющее важнейшую государственную задачу – обеспечение бесперебойного экспорта высококачественной российской нефти в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

При этом порт не только успешно решает производственные задачи, но и внедряет новые стандарты энергоэффективности и экологической безопасности.

Досье "Золотого Рога": Расположенный на побережье Японского моря нефтеналивной порт Козьмино – конечная точка трубопроводной системы Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО), которая имеет протяженность почти 5 тыс. километров и соединяет шесть регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока. ВСТО-1 представляет собой участок нефтепровода Тайшет (Иркутская область) – Сковородино (Амурская область), ВСТО-2 - участок нефтепровода Сковородино - нефтеналивной терминал «Козьмино».

Без сбоев и потерь

Всего в 2018 году в страны Азиатско-Тихоокеанского региона через порт было экспортировано 30,4 млн тонн нефти марки ESPO. Сегодня от причалов порта танкеры отправляются ежедневно, чему способствовала технологическая реконструкция и расширение производственных мощностей.

Крупнейшим потребителем российской нефти, отгружаемой через Козьмино, остается Китай, на долю которого в прошлом году пришлось 80% от общего объема или 24,3 млн тонн.

Другими получателями российской нефти, идущей из Козьмино, стали: Япония - 2,6 млн тонн (8%), Южная Корея - 1,5 млн (5%), Сингапур - 0,5 млн (2%), Малайзия - 0,5 млн (2%), США, Таиланд, Филиппины, Новая Зеландия (до 1% и менее 1% каждая).

Важная дата: 8 июня 2018 года объем отгруженной на экспорт российской нефти в порту Козьмино достиг 200 млн тонн с момента запуска трубопроводной системы Восточная Сибирь – Тихий океан в декабре 2009 года. Всего на начало 2019 года в страны АТР экспортировано 217,5 млн тонн сырья.

Экономия в приоритете

Одним из приоритетов деятельности нефтепорта Козьмино является постоянное повышение уровня энергоэффективности производства. В компании считают, что это направление - не менее значимое, чем обеспечение бесперебойной и надежной работы нефтепровода и своевременная отгрузка нефти.

2018 год был объявлен ПАО «Транснефть» Годом энергосбережения. ООО «Транснефть - Порт Козьмино» в полном объеме реализовало комплекс мероприятий в области экономии и эффективного использования топливно-энергетических ресурсов в рамках программы энергосбережения в минувшем году. Экономия в денежном выражении составила более миллиона рублей.

Компания, в том числе, провела мероприятия по сокращению потребления электроэнергии, моторного и котельно-печного топлива. Нефтепорт также организовал ряд тематических мероприятий, в частности, принял участие в международной акции «Час Земли», выпустил информационные буклеты с просветительской целью. Для обмена опытом в области бережного отношения к ресурсам были организованы встречи с капитанами танкеров, обслуживаемых у причалов нефтепорта.

В рамках года энергосбережения специалисты ООО «Транснефть - Порт Козьмино» организовали и провели урок энергетической грамотности для старшеклассников средней школы №18 мкр. Врангель. Ученики заслушали информацию о доступных способах экономии тепла и электроэнергии в быту, получили представление об энергосбережении в промышленных масштабах на примере ООО «Транснефть - Порт Козьмино».

Безопасность, и еще раз безопасность

Такое высокотехнологичное предприятие, как нефтепорт, обязано уделять повышенное внимание промышленной безопасности - комплексу разнообразных мероприятий с целью предотвращения и минимизации последствий аварий на опасных производственных объектах.

Ежегодно на производственных площадках ООО «Транснефть - Порт Козьмино» планируется и проводится более 150 учебно-тренировочных занятий для отработки совместных действий между подразделениями предприятия, отвечающими за безопасную эксплуатацию нефтепровода, а также с целью проверки состояния исправности и готовности привлекаемой техники и оборудования.

В различных занятиях в 2018 году были задействованы сотрудники аварийно-ремонтных служб, участков и подразделений, пожарной части, нештатного аварийно-спасательного формирования ООО «Транснефть - Порт Козьмино» и аварийно-спасательного формирования ООО «Транснефть - Сервис». Использовалась различная спецтехника, в том числе морская: сборщик льяльных вод, буксиры, катера, плавучие емкости. Эти учения подтверждают, что службы и подразделения нефтепорта Козьмино совместно с аварийно-спасательным формированием готовы моментально приступить к ликвидации аварийного разлива нефти и для этой цели обеспечены необходимым исправным оборудованием. В 2018 году ООО «Транснефть – Порт Козьмино» стало призером ежегодного конкурса на лучшую организацию работы по охране труда среди предприятий Находкинского городского округа.

Социальная ответственность

Занятия спортом, пропаганда здорового образа жизни – неотъемлемая часть социальной политики ООО «Транснефть - Порт Козьмино». Среди работников производственных площадок регулярно проводятся зимние и летние спартакиады. В 2018 году состоялась IV летняя Спартакиада. В соревнованиях приняли участие двести сотрудников нефтепорта. Состязания проходили по таким видам спорта, как волейбол, футбол, баскетбол, легкая атлетика, плавание, настольный теннис, шахматы, бильярд. 34 работника предприятия, которые успешно выполнили нормативы по системе Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», получили значки ГТО.

В 2018 году за большой вклад в социально-экономическое развитие Находкинского городского округа и в связи с 68-летием со дня образования Находки ООО «Транснефть – Порт Козьмино» было награждено Почетными дипломом администрации г. Находки и грамотой городской Думы.

Остается добавить, что нефтепорт Козьмино является крупнейшим налогоплательщиком Приморья. С 2009 по 2018 годы отчисления в бюджеты разного уровня составили 24,7 млрд рублей. Как подтверждение важности компании для развития региона, в прошлом году ООО «Транснефть - Порт Козьмино» было награждено памятным знаком администрации Приморья по случаю 80-й годовщины образования края за высокие показатели в деятельности, большой вклад в развитие края и социальную ответственность перед его жителями.

Фото «Транснефть – Порт Козьмино».