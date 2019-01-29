Суперфлот для Дальнего Востока

Для «Русской Рыбопромышленной Компании» в России начато строительство первого за тридцать лет крупного рыбопромыслового судна

Российские рыбопромышленники начали выполнять наказ президента – строить современные суда на российских верфях. На прошлой неделе в Санкт-Петербурге на Адмиралтейских верфях (входят в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) состоялась закладка первого из серии траулеров-процессоров нового поколения для ООО «Русская Рыбопромышленная Компания» (РРПК, один из лидеров по добыче минтая в России и мире). По производительности и другим технико-эксплуатационным характеристикам будущее судно превзойдет имеющиеся сегодня в стране аналоги.

В торжественной церемонии закладки большого морозильного рыболовного траулера проекта СТ-192 приняли участие представители Росрыболовства, руководители «Русской Рыбопромышленной Компании» и АО «Адмиралтейские верфи».

Досье "Золотого Рога": Сегодня законом установлено выделение до 20% всех квот на вылов водных биоресурсов (ВБР) на инвестиционные цели (обновление рыбопромыслового флота и строительство перерабатывающих заводов). Государство преследует очевидную цель стимулировать развитие береговой переработки и обновление рыбопромыслового флота, о чем говорилось и на двух Госсоветах по развитию отрасли в 2008 и 2015 годах.

«Сегодняшнее событие, безусловно, станет одной из самых ярких страниц в истории не только «Русской Рыбопромышленной Компании», но и всей отрасли, давно ожидавшей подобного прорыва. Совместно с Адмиралтейскими верфями мы возрождаем традиции отечественного гражданского судостроения, начинаем строительство целой серии современных высокопроизводительных рыбопромысловых судов. До 2023 года Адмиралтейскими верфями будет построено шесть мощных супертраулеров. Новые суда строятся по программе инвестиционных квот, в рамках которой РРПК подала заявки на строительство еще трех аналогичных траулеров-процессоров. Благодаря масштабному обновлению флота компания существенно повысит эффективность промысла и укрепит лидерские позиции», - сказал генеральный директор ООО «РРПК» Федор КИРСАНОВ.

Досье "Золотого Рога": Русская Рыбопромышленная Компания входит в тройку ведущих российских производителей дикой белой рыбы. Крупнотоннажный рыболовецкий флот компании способен выполнять работы во всех промысловых зонах и при любых климатических условиях. Траулеры-процессоры оснащены современным рыболовным и перерабатывающим оборудованием от ведущих международных поставщиков, что позволяет вести добычу и переработку в море различных видов водных биоресурсов. Стратегические цели компании связаны с увеличением выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью за счет модернизации флота, строительства новых, современных супертраулеров и береговых перерабатывающих заводов. Основными видами рыболовного промысла РРПК являются минтай и тихоокеанская сельдь.

Немаловажно, что строительство современных траулеров-процессоров позволит российской верфи освоить и внедрить наилучшие доступные технологии гражданского судостроения. Особенностями нового флота станут значительно увеличенные производственные мощности, максимальная безопасность, высокая экологичность и улучшенные условия труда и отдыха экипажей.

Концептуальный проект траулера с возможностью ведения промысла во льдах был подготовлен проектной организацией Skipsteknisk. Доработку его до требований и правил Российского морского регистра судоходства осуществляли российские проектные бюро. Технический проект выполнили в ООО «Морское инженерное бюро – дизайн – СПб», рабочий проект разрабатывает АО «КБ «Вымпел».

На предприятии уже начата резка металла для второго траулера серии. Вся серия будет строиться парами, по два судна в год с интервалом в три месяца между закладками и разрывами около года между парами. Спуск первых двух траулеров запланирован на первую половину 2020 года. В планах компании - строительство еще трех судов такого типа.

Каждое новое судно, которое будет построено для РРПК, рассчитано на ежегодный вылов более 50 тыс. тонн рыбы. Это вдвое превышает производительность судов, составляющих сегодня флот РРПК и многих других российских компаний, работающих на бассейне.

Супертраулеры «Русской рыбопромышленной компании» смогут работать в самых сложных погодных условиях, что продлит эффективное время ведения промысла.

Суда будут оборудованы современной фабрикой, способной осуществлять глубокую безотходную переработку всего улова в продукцию с высокой добавленной стоимостью, прежде всего филе, фарша и сурими из минтая и сельди. Мощность такой фабрики по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью увеличена более чем в два раза по сравнению с аналогами.

Общие инвестиции в строительство девяти супертраулеров составят более 60 млрд рублей. Финансовым партнером реализации проекта выступает ПАО «Сбербанк». В рамках государственной программы ивестиционных квот под строительство траулеров за РРПК закреплены квоты на вылов около 170 тыс. тонн минтая и сельди в год.

На фото: РРПК стала первой компанией в России, кто инвестировал в строительство судов с подобными параметрами.

Фото из архива