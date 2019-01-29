Рыбаки устали от закулисных войн в отрасли

Рыбной промышленности Дальнего Востока нужна стабильность

Представители рыбацкого сообщества Дальнего Востока выступили за сохранение исторического принципа распределения квот и против возвращения аукционов. Об этом было заявлено на пресс-конференции, состоявшейся во Владивостоке. Также была затронута проблема информационных вбросов всероссийского масштаба на тему «плохих рыбаков».

В канун Нового года сразу несколько федеральных телеканалов «пошли в атаку» на рыбную отрасль, выдав в эфир серию сюжетов о якобы тотальном браконьерстве и коррупции в отечественном рыбопромышленном комплексе.

В поток «разоблачений» влились 11 сюжетов, по времени занявших два с половиной часа.

- Прозвучавшие на всю страну обвинения отозвались чувством оскорбления и возмущения в сердце каждого, кто работает на промысле в море, - выразил общее мнение один из участников пресс-конференции Александр ПЕРЕДНЯ, член совета директоров АО «РК «Восток -1». – На мой взгляд, утверждения о тотальном браконьерстве и контрабанде в рыболовной отрасли, и, соответственно, полном бездействии контрольно-надзорных и правоохранительных органов – это подрыв государственности. Странно, что этого не понимают на государственных телеканалах.

Досье "Золотого Рога": Приморский край занимает лидирующие позиции в рыбохозяйственном комплексе ДФО. Приморские рыбаки вылавливают почти треть всей рыбы на Дальнем Востоке и пятую часть общероссийского объема. Последние пять лет среднегодовой улов составляет около 800 тыс. тонн.

Отрасли есть чем гордиться

По мнению Александра Передни, наверное, единственная вина рыбаков в том, что мало говорят о своих успехах, и поэтому значительная часть аудитории федеральных каналов может принять истории о некоей «рыбной мафии» за чистую монету.

- А ведь сегодня нам есть чем гордиться: и нашему предприятию, и всей отрасли. Отрасль динамично развивается, мы достойно представляем страну в мировом рыболовстве, обеспечиваем значительные налоговые поступления в бюджет, достойные зарплаты рыбаков и занятость в смежных производствах, - подчеркнул член совета директоров АО «РК «Восток -1».

С ним солидарен президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморского края (АРПП) Георгий МАРТЫНОВ:

- Сложно понять, почему вместо пропаганды достижений рыбной отрасли на россиян вылили поток информационного мусора, сравнили с итальянской мафией, тем самым оскорбив тысячи рыбаков, которые тяжелейшим трудом день за днем обеспечивают продовольственную безопасность нашей страны. По итогам 2018 года российские рыбаки добыли более 5 млн тонн водных биоресурсов. Это рекордный вылов, который почти вдвое превышает вылов начала «нулевых» годов, когда отрасль не могла похвастаться и 2 млн тонн. Реанимировали добычу сардины и скумбрии. В строй вошли модернизированные плавзаводы, которые вернули на прилавки пресервы «Иваси». Мы стали лидерами глубоководного промысла. Компания «Восток-1» по технологиям обогнала даже рыбаков США, и сегодня Россия - единственная страна в мире, которая ведет промысел на глубинах от 1 500 до 2 700 метров. В конце 2018 года компания «Антей» спустила на воду новейший краболов с гордым именем «Русь». Это первое специализированное краболовное судно в истории отечественной рыбной промышленности. Ни в советское время, ни в современной России краболовные суда не строили!

Досье "Золотого Рога": Дальневосточная компания «Антей» на свои средства построила первый в истории России новейший краболов «Русь».

Георгий Мартынов отметил, что весь положительный опыт работы пытаются перечеркнуть скандальные телесюжеты, которые бьют по репутации не только предприятий отрасли, но и государства в лице Пограничной службы ФСБ России и Росрыболовства.

- Пограничники и система мониторинга Федерального агентства по рыболовству работают успешно, - подчеркнул глава АРПП. - Сегодня заключены и эффективно действуют межправительственные соглашения с Японией, Китаем, республикой Корея о противодействии ННН промыслу. В рамках соглашений в портах этих стран невозможно выгрузить нелегальную продукцию, а действующая система спутникового мониторинга над рыбопромысловым флотом позволяет осуществлять контроль в режиме реального времени.

Ни одно рыбопромысловое судно не может незамеченным выйти из исключительной экономической зоны Российской Федерации и бесконтрольно перегрузить продукцию. Кроме того, ведется постоянный контроль пограничной службой ФСБ РФ за всеми случаями выхода из экономзоны РФ.

Пограничная служба незамедлительно реагирует на все случаи прекращения работы судовых технических средств спутникового мониторинга судов.

На эту же тему ранее высказался и заместитель министра – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ:

- Очевидно, что при подготовке сюжетов не разобрались до конца в положении дел в отрасли. Если говорить именно об отраслевой системе мониторинга, то, разумеется, система работает, и весьма эффективно. На рыболовецких судах обязательно установлены технические средства контроля, капитаны ежесуточно подают судовые донесения о том, какой объем продукции выловили и переработали. В случае отключения ТСК капитан обязан сообщить об этом в Пограничную службу. И если пограничники видят, что вдруг кто-то отключил систему позиционирования, то всегда могут проконтролировать и узнать, что происходит. Немаловажно, что за намеренное отключение ТСК предприятию грозит лишение квот.

Выступавшие на пресс-конференции эксперты рассказали, что Россия добывает 100 тысяч тонн краба, из них около 70 тысяч тонн приходится на компании Дальнего Востока.

Между тем, в теле-сюжетах говорится о незаконной добыче 200 тысяч тонн краба, а это подразумевает, что порядка 10 судов с крабом каждый день по специально выделенному браконьерскому коридору вывозят краб в иностранные порты.

- Чтобы выловить 200 тысяч тонн за полгода промысла, нужно в месяц вылавливать свыше 33 тысяч тонн! – аргументировал Георгий Мартынов. – За полгода – потому что ровно столько длится эффективный сезон вылова краба. А добыть эти 33 тысячи тонн (при среднем вылове пять тонн на судно за сутки промысла) можно лишь в том случае, если в районе промысла постоянно работают более 230 краболовных судов! Такое количество судов, незаконно добывающих краб, невозможно не заметить».

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ склонен считать, что развернувшая информационная война против рыбаков может быть связана с попытками передела отечественного рынка рыбодобычи.

Законопроект о возврате аукционов рыбаки еще не видели

- Я считаю, что негативные материалы в СМИ - не только для того, чтобы просто «мутить воду» и «сеять смуту» среди рыбаков. Здесь есть очевидная связь с инициативой о возврате аукционов, которая зашла уже достаточно далеко: обсуждается не просто идея, обсуждается уже законопроект. Причем делается это в закрытом режиме: никто из нас его до сих пор не видел, - сказал президент Ассоциации добытчиков краба.

Он также отметил, что, кроме репутационных издержек от потока негативной информации, могут возникнуть и экономические, пошатнутся с таким трудом завоеванные позиции российского рыболовства на мировых рынках.

Исторический принцип распределения квот дает рыбакам возможность выстраивать долгосрочную стратегию развития, обновлять флот, строить перерабатывающие заводы.

Участники конференции вновь подчеркнули, что надежным фундаментом развития отрасли стал исторический принцип распределения квот, закрепленных на 15 лет. Однако высказывается мнение, что нужно переходить к распределению лимитов через аукционы, обратил внимание Георгий Мартынов. Он напомнил о дорожной карте, утвержденной правительством по предложениям ФАС, где как раз идет речь о торгах.

- В августе правительство утвердило подготовленную ФАС дорожную карту по развитию конкуренции в различных отраслях экономики. Туда вошло не только поручение о крабовых аукционах, но и пункт, который сих пор порождает самые разные толкования. Минсельхоз, Росрыболовство и ФАС получили задачу разработать предложения о механизме выделения на торги «по заданным критериям и на регулярной основе (раз в 3-5 лет)» части квот из объема, ранее распределявшегося по историческому принципу. При этом не уточнялось, на какие виды водных биоресурсов предлагается распространить такую схему.

Это только подогрело опасения бизнеса, что вслед за крабами на аукцион пойдут и другие объекты, которые покажутся привлекательными обладателям административного ресурса. На такие выводы наталкивают и особенности построения правовых актов.

- Достаточно сложно внести в федеральный закон о рыболовстве изменения, которые касались бы только краба. Чисто технически должна использоваться формулировка «водные биологические ресурсы», а их перечень и районы промысла будут утверждаться правительством», - высказал мнение президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков.

На фото: Тысячи рыбаков тяжелейшим трудом день за днем обеспечивают продовольственную безопасность страны

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