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Во Владивостоке будет возведен комплекс из 19 жилых домов и подземной парковки
Строительство будет проводиться в две очереди, включая благоустройство района
На прошлой неделе шесть инвесторов подписали соглашения с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» о деятельности на территории свободного порта Владивосток. Общая стоимость проектов новых резидентов составляет 1,97 млрд рублей, их полная реализация позволит создать 82 рабочих места.
Наиболее крупным проектом займется резидент ООО «Азимут-Девелопмент». На территории Владивостока компания возведет современный жилой комплекс. Строительство будет проводиться в две очереди: на первом этапе будет построено 7 жилых домов с коммерческими помещениями, в рамках второй очереди планируется отстроить еще 12 жилых домов. Всего на продажу будет выставлено 155 квартир, 274 машиноместа на подземной парковке и коммерческие помещения. Благоустройство территории будет включать организацию подъездных путей, детской площадки и площадки для отдыха, озеленение, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Реализация проекта начнется в первом квартале 2018 года. Ввод в эксплуатацию первой очереди проекта запланирован на третий квартал 2021 года, ввод второй очереди должен состояться в третьем квартале 2022 года.
«В рамках проекта планируется создать благоприятные условия для повышения качества жизни граждан и создания комфортной среды, а также развития городской инфраструктуры, – говорит генеральный директор ООО «Азимут-Девелопмент» Андрей Беззубкин. – В первую очередь нам, как резиденту свободного порта Владивосток, интересны налоговые преференции, а также получение земельных участков в аренду для строительства».
Еще один жилой комплекс появится в Петропавловске-Камчатском. Новые одно- и двухэтажные жилые дома, которые будут находиться в зеленой зоне с видом на Авачинскую бухту и иметь необходимую инфраструктуру, построит компания «Сосновый бор».
18-этажный жилой дом во Владивостоке будет строить компания «Отель7». Строительство объекта предполагает создание дополнительной социальной инфраструктуры и благоустройство прилегающей территории.
Шесть обвалованных автостоянок на территории Владивостока построит ООО «Юридическая компания Твоя земля». Индивидуальный предприниматель Мадартов Абдурасул Мамаражабович выполнит организацию торгово-складского комплекса в Петропавловске-Камчатском.
Стоматологическую клинику, оказывающую широкий спектр услуг консультативного, терапевтического, хирургического и ортопедического характера, создаст во Владивостоке ООО «Профессорская клиника Едранова».
«Мы, формулируя механизмы ТОРов, Свободного порта Владивосток, отталкивались от потребностей инвесторов. Если ты хочешь, чтобы к тебе инвестор пришел, чтобы он у тебя работал, нужно понять, что ему нужно. Фактически эта работа должна быть построена так: есть потребитель, а ты производитель. Если ты произведешь то, что удовлетворит нужды инвесторов, они у тебя будут работать, не произведешь – не будут. Инвесторов же заставить невозможно. Только убедить, привлечь», – отмечал ранее глава Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка
В настоящее время количество резидентов свободного порта Владивосток достигло 442. Общий объем инвестиций в рамках подписанных соглашений составляет 367,5 млрд рублей, а в результате выполнения заявленных проектов появится более 36 тысяч новых рабочих мест.
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