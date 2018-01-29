"Звуки Владивостока" будут представлять Дальний Восток

Теперь Москва услышит, как зазвучал Владивосток

Церемония вручения VII премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток прошла во Владивостоке в пятницу, 26 января, в здании Приморской филармонии. Лучшими проектами в области развития общественных связей по итогам 2017 года были признаны работы, реализованные на Камчатке, в Хабаровском крае, на территории Республики Саха (Якутия) и в Приморье.

Интрига с победителями сохранялась в течение всего дня, пока в Малом зале филармонии шли публичные защиты работ, вышедших в финальную часть конкурса. Более двадцати проектов-участников отстаивали право на то, чтобы называться самыми сильными в регионе, и претендовали на победу в шести конкурсных номинациях: «Корпоративная социальная ответственность (КСО)»; «Коммуникации в благотворительности»; «Развитие и продвижение территории», «Продвижение государственных, общественных и социальных программ», «Корпоративные коммуникации», «Маркетинговые коммуникации», сообщили Деловой газете «Золотов Рог» в Исполнительной дирекции региональной премии «Серебряный Лучник»- Дальний Восток.

Для каждого из участников этот финальный этап стал серьезным испытанием, ведь формат открытой презентации подразумевал не только представление своего проекта, но и дискуссию с присутствующей аудиторией, которая состояла из членов жюри, коллег по конкурсу и профессиональному сообществу, журналистов и гостей церемонии.

Уровень подготовки и реализации конкурсных работ оценивала экспертная комиссия под председательством Станислава Наумова - президента Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), г. Москва. В состав команды жюри вошли специалисты в области связей с общественностью, маркетинга и рекламы – представители творческой среды, науки, органов власти и бизнеса с разных уголков Дальнего Востока, что обеспечивало максимальную объективность и независимость их общей оценки мастерства и таланта участников.

Итоги голосования экспертов выглядят следующим образом:

Главный приз VII ежегодной премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток завоевал проект «Звуки Владивостока» от коллектива авторов под руководством Мариоса Иоану Элия. Именно эта работа получила возможность представить Дальний Восток на федеральном уровне - 21-й церемонии награждения лауреатов Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник», которая пройдет в феврале 2018 года в Москве.

Sound of Vladivostok / Звуки Владивостока

Лучшим проектом в категории корпоративной социальной ответственности стал проект «Агенты домашней безопасности», отдела по связям с общественностью и СМИ АО «Газпром распределение Дальний Восток», г. Хабаровск;

Среди проектов в области благотворительности лучшим был назван «Добрый Хабаровск» от коллектива авторов «Центра социальных технологий «Добрый Хабаровск»;

Среди проектов в области корпоративных коммуникаций лучшей была признана презентация из Республики Саха (Якутия) под названием «Наш университет _лекции» от редакции корпоративных медиа СВФУ, г. Якутск;

В категории «Лучший проект в области маркетинговых коммуникаций» первым стал проект «ЖК «Культура» от Дмитрия Куликова из Хабаровска.

Отметим, что Дмитрий в этом году принимал участие как соавтор ещё двух проектов: «Охота за батарейками» (в категории КСО) и «Уникальная серия открыток “Новые сказки Камчатки”» от хабаровского филиала «Почты России» (категория «Развитие и продвижение территории») - за что от председателя жюри Станислава Наумова получил предложение о вступлении в Российскую ассоциацию по связям с общественностью на особых условиях.

Лучшим проектом в области продвижения государственных, общественных и социальных программ стал проект «Детское издательство «Совенок». Автор: Сергей Соловьев, МБУК (Библиотеки Владивостока);

И наконец, в традиционно конкурентной категории «Лучший проект в области развития и продвижения территорий» победу одержал фотопроект «Заповедная природа» за авторством Романа Корчигина, ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник", г. Петропавловск-Камчатский.

Отдельно отметим специальные призы и награды:

Приз зрительских симпатий от специального партнёра премии «Серебряный лучник» - Дальний Восток, проекта «Медиалекториум», получила Татьяна Таран за проект «Моя первая книга» (категория «Маркетинговые коммуникации»),

Специальный приз жюри «За любовь к Владивостоку» получила Екатерина Беляева за проект «Фестиваль «Пуск» (категория «Коммуникация в благотворительности»).

Победители конкурса «Серебряный Лучник» - Дальний Восток были удостоены дипломов из рук членов жюри и Председателя премии. Приятным дополнением к награде стали специальные подарки от партнёров VII ежегодной премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток: АО «Восточный Порт», ювелирной компании ISTA, HR-партнера премии – компании HeadHunter и компании «Рекламные сувениры».

Старт следующему региональному конкурсу «Серебряный Лучник» - Дальний Восток будет дан в октябре 2018 года. К соисканию восьмой по счёту региональной премии приглашаются все желающие. Информация о конкурсе доступна на сайте www.luchnik.ru в разделе «Региональные конкурсы» или на сайте www.luchnik-dv.ru.

Издательская компания "Золотой Рог" традиционно выступает информационным партнером премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток.