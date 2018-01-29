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Веркеенко: Центральная площадь Владивостока – не место для сельскохозяйственных ярмарок

29 Января 2018, 14:32 | Приморье

Администрация Владивостока уже подобрала несколько вариантов новых площадок для городских ярмарок

Об этом глава Владивостока Виталий Веркеенко заявил на совещании под руководством врио вице-губернатора Приморского края Валентина Дубинина, посвященном проведению общегородских ярмарок в 2018 году, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.

Как доложила заместитель начальника управления экономики и развития предпринимательства администрации Владивостока Марина Ильина, сегодня в городе работают четыре площадки для проведения продуктовых ярмарок.

«Это центральная площадь и площадки в районах проспекта 100-летия Владивостока, улиц Невельского и Маковского. Всего в прошлом году в них приняли участие 452 приморских товаропроизводителя. Первая в этом году общегородская ярмарка состоялась 5 января. 17 февраля и 3 марта жители Владивостока смогут посетить еще две праздничных ярмарки. А с 6 апреля по 18 ноября общегородская ярмарка вновь станет еженедельной», – сообщила она.

Участники совещания обсудили схему размещения продукции и ее ассортимент. Валентин Дубинин отметил, необходимо выработать совместные решения для того, чтобы жители города могли покупать товар не у перекупщиков, а напрямую у товаропроизводителей, и таким образом снизить цены на продукты.

«Нужно увеличить количество поставщиков и привлекать прежде всего производителей тех продуктов, которых нет в городе, или тех, цены на которые довольно высоки. Кроме того, нужно расширять сеть – ярмарки должны быть ближе к людям», – считает заместитель главы региона.

Глава Владивостока Виталий Веркеенко отметил, что работа в этом направлении уже ведется.

«Наша задача – дать возможность горожанам покупать качественные, свежие продукты по нормальным ценам. Мы решаем ее в том числе через программу социальных ценников в магазинах города. Второе направление – это городские ярмарки. Нужно расширять сеть площадок, делать их ближе к спальным районам, чтобы бабушки не тащили тяжелые авоськи на автобусах через весь город, чтобы те, кто приезжает закупаться на автомобилях, имели возможность припарковаться. В центре города такой возможности нет», – подчеркнул глава города.

Виталий Веркеенко подчеркнул, администрация уже подобрала несколько вариантов, но в этом вопросе важно ориентироваться на мнение людей, где им удобнее – в районе стадиона «Строитель», например, или в микрорайоне Снеговая Падь.

«Но стратегически, я считаю, что центральная площадь Владивостока – не место для сельскохозяйственных ярмарок. Исторический центр – «сердце» города, он должен быть комфортной прогулочной зоной для жителей края и его гостей. Владивосток активно развивается как туристический центр, еженедельная же ярмарка фактически не дает проводить на площади культурные и праздничные мероприятия. Поэтому мы постепенно будем открывать новые площадки и стремиться к тому, чтобы убрать сельхозярмарку из центра города», – отметил глава Владивостока.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: ярмарки  владивосток 



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Комментарии

  • житель города15:54, 29.01.2018#

    Давно прора, что за позорище с базаром в центре города. Правильное решение.

  • Вася16:13, 29.01.2018#

    ". . . а напрямую у товаропроизводителей, и таким образом снизить цены на продукты". Цены на ярмарке (Центральная площадь) - самые конские! Товаропроизводитель - он тоже не дурак, заламывает цены с потолка. Народу сказали - ярмарка, будет дешево - народ всё купит.

  • горожанин16:17, 29.01.2018#

    Правильное решение. Нельзя центр города превращать в базар. Неплохо было, когда ярмарки проводили на Первой Речке.

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