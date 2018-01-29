Во Владивостоке планируют увеличить собираемость имущественных налогов

Во Владивостоке ищут резервы по увеличению собираемости налогов

Первое в этом году заседание межведомственной комиссии по мобилизации доходов в бюджет города состоялось в администрации Владивостока. Провёл заседание глава города Виталий Веркеенко, сообщили Желовой газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.

В работе комиссии приняли участие первый заместитель главы администрации Владивостока Константин Лобода, заместитель главы администрации города Наталья Зубова, депутат Думы города Владивостока Евгений Пименов, руководители профильных управлений администрации Владивостока, представители налоговых органов, и. о. директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края Александр Подольский, заместитель директора филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Примосркому краю Ирина Дмитриенко, заместитель руководителя управления Росреестра по Приморскому краю Александр Дьяченко.

На заседании комиссии подвели итоги работы по реализации мероприятий по расширению налоговой базы по имущественным налогам за 2017 год, а также определили план работы на текущий год.

«В условиях ограничения бюджетных средств роль местных налогов в доходах бюджета города с каждым годом возрастает, – подчеркнула Наталья Зубова. – Земельный налог занимает второе место в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета после налога на доходы физических лиц. По итогам 2017 года в бюджет Владивостока поступило 1 427 млн. руб. земельного налога, это 15,8 % в налоговых и неналоговых доходах или 21,1 % в налоговых доходах. Налог на имущество физических лиц – небольшой, но его сбор постоянно увеличивается. Если в 2014 году в бюджет города поступило 106,8 млн. рублей налога на имущество физических лиц и его доля составляла 1,2 % в налоговых и неналоговых доходах, в налоговых доходах – 1,8 %, то в 2017 году поступило 222 млн. руб., доля в налоговых и неналоговых доходах 1,75 %, в налоговых доходах - 3,2 %. Вместе с тем в городе есть большие резервы по увеличению собираемости имущественных налогов».

С 2012 года администрацией города совместно с налоговыми органами, управлением Росреестра по Приморскому краю, кадастровой палатой, департаментом земельных и имущественных отношений Приморского края принимается совместный план мероприятий по расширению налоговой базы по имущественным налогам.

Как подчеркнула заместитель начальника управления финансов – начальник отдела по доходам управления финансов администрации Владивостока Наталья Тихонова, в течение 2017 года велась активная работа по мобилизации доходов в бюджет города.

Так, в рамках муниципального земельного контроля специалистами управления градостроительства и архитектуры, управления муниципальной собственности и административно-территориальных управлений районов города, проведена масштабная работа по выявлению нарушений земельного законодательства России. Всего в 2017 году во Владивостоке проведено около 5000 осмотров и проверок использования земельных участков. Нарушители привлекались к административной ответственности. При проведении проверок одновременно проводится разъяснительная работа с населением о необходимости оформления права собственности на земельные участки и мерах административной ответственности за самовольное занятие земельного участка.

Одним из основных направлений работы по мобилизации доходов в бюджет города Владивостока является работа по взысканию задолженности по местным налогам. Инспекциями по Владивостоку на постоянной основе применяется весь комплекс мер принудительного взыскания задолженности в сроки, установленные Налоговым кодексом РФ. С 1 июля 2017 года в суды передано 5227 заявлений о вынесении судебного приказа на взыскание. Налогоплательщиков, имеющих задолженность по местным налогам, приглашают на заседания межведомственных комиссий по налоговой и социальной политике при главе города Владивостока и при административно-территориальных управлениях районов города Владивостока. В результате работы комиссий сумма погашенной задолженности по местным налогам составила 32 млн. руб.

В соответствии с налоговым законодательством в 2017 году налоговыми органами был применен повышающий коэффициент 2 при расчете земельного налога за земельные участки, предоставленные для индивидуального жилищного строительства в 2006 году, при условии, что право собственности на жилой дом до настоящего времени не зарегистрировано. Налоговое законодательство предоставляет собственникам 10 лет на строительство жилого дома. Если за 10 лет право собственности на жилой дом не зарегистрировано применяются налоговые санкций в виде повышающего коэффициента 2 к собственникам данных земельных участков.

С целью привлечения к налогообложению ранее учтенных объектов недвижимости и определению (уточнению) характеристик объектов недвижимого имущества для вовлечения их в налоговый оборот в администрации Владивостока создана рабочая группа по проведению проверок земельных участков города и находящихся на них объектов недвижимого имущества. В ходе заседания было принято решение по активизации деятельности рабочей группы и проведении инвентаризации всех земельных участков и объектов недвижимости города Владивостока.

Присутствующие также обсудили план работы на 2018 год. Он включает более 50 пунктов, реализация которых будет способствовать расширению налоговой базы по имущественным налогам и росту доходов бюджета Владивостокского горского округа.

В завершение заседания глава города Виталий Веркеенко поставил присутствующим задачу активизировать работу и увеличить собираемость имущественных налогов, обеспечить рост доходов в бюджет Владивостока.