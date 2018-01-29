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В начале сентября в Приморье развернется "Дальневосточное поле"
Врио губернатора Тарасенко обещает устроить "яркое и масштабное шоу"
Вопросы подготовки и проведения Всероссийской сельскохозяйственной выставки «Дальневосточное поле» обсудили врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко и Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев во время рабочей встречи в Москве.
Договорённость о проведении в Приморье первого масштабного мероприятия в области сельского хозяйства была достигнута на встрече главы региона и министра ещё в начале ноября 2017 года. Планируется, что на выставку в край приедут представители агропромышленного комплекса не только со всего Дальнего Востока, но и из других регионов страны, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Приморского края.
Андрей Тарасенко поблагодарил министра сельского хозяйства за предоставленную возможность для региона – стать площадкой для ещё одного крупного мероприятия.
«Мы планируем представить на выставке лучший опыт российских регионов в сфере животноводства, растениеводства, производства кормов. Это будет яркое и масштабное шоу, где каждый субъект представит свою сельхозпродукцию, аграрии смогут обменяться опытом и найти партнеров для дальнейшего развития», – подчеркнул врио губернатора Приморья, добавив, что на мероприятие будут также приглашены иностранные коллеги.
Александр Ткачев отметил, что самое удобное время для организации выставки – начало сентября.
Также в ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с предоставлением сельхозпроизводителям Приморья льгот на перевозку сои железнодорожным транспортом в регионы Сибирского федерального округа. Сегодня вопрос о реализации приморской сои стоит особенно остро. В 2017 году аграрии края произвели более 370 тысяч тонн этого зерна. Его экспортируют в Корею и Китай. Предприятия края готовы направлять продукцию и на внутренний рынок, однако сейчас это невыгодно из-за высоких тарифов на железнодорожный транспорт.
Андрей Тарасенко отметил, что уже встретился с председателем правления ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым. Компания готова предоставить льготы для вывоза продукции сельхозпроизводителей Приморья на внутренний рынок страны.
Кроме того, власти региона намерены решить и проблему с нехваткой перерабатывающих мощностей. Так, в скором времени в Приморье может появиться крупный завод по переработке сои. Возможность строительства данного объекта рассматривает группа компаний «Содружество».
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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