На Международный военно-морской салон в Приморье салон будет смотреть вся страна

Государственную программу по развитию промышленности в Приморском крае обсудили на круглом столе первый вице-губернатор Приморья Александр Костенко и руководители крупных промышленных предприятий региона.

Александр Костенко подчеркнул, что администрация Приморского края готова помогать предприятиям в части взаимодействия с федеральными министерствами и ведомствами.

«Вам нужно думать о том, чтобы продукция, которую вы выпускаете, была успешной на рынке. Сегодня в Приморье реализуются крупные проекты, в том числе в сфере судостроения и других областях. Вам нужно встраиваться в эту работу, обеспечивать эти проекты продукцией, получать заказы», – отметил первый вице-губернатор.

Как сообщил и.о. директора краевого департамента промышленности Алексей Пикалов, сегодня большое внимание уделяется сотрудничеству промышленных предприятий Приморья с заводами в других регионах России, а также международными партнёрами – из Японии, Китая и других стран.

«Важно и кадровое обеспечение ваших предприятий. Вы знаете, что врио губернатора Андрей Тарасенко договорился о том, что в Приморье будут направляться по распределению молодые специалисты из других регионов России. Мы ждем от вас списка необходимых сотрудников», – отметил Алексей Пикалов.

Управляющий директор «Арсеньевской авиационной компании “Прогресс”» Юрий Денисенко отметил, что сегодня промышленные предприятия края должны быть готовы к новым современным специализациям.

«Важно создание высокоинтелектуальных рабочих мест. Не менее важны и управленческие кадры, которые сегодня в дефиците. А ведь сильный менеджмент необходим для развития предприятий и внедрения новых инвестиционных проектов», – подчеркнул Юрий Денисенко.

Одной из тем совещания стала предстоящая крупная промышленная выставка в Приморье. В июле во Владивостоке по инициативе Андрея Тарасенко впервые пройдет Международный военно-морской салон. Аналогичное мероприятие уже около 20 лет проходит в Санкт-Петербурге. Глава региона ранее акцентировал внимание на том, что на выставке важно представить достижения предприятий приморского оборонно-промышленного комплекса – от мебели до оборудования для судов. Это позволит впоследствии обеспечить предприятия заказами, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.

«Руководители предприятий должны заранее задуматься, как представить себя на выставке. Этот салон будет смотреть вся страна», – сказал первый заместитель председателя Приморского РО СоюзМаш России Михаил Колтович.