У Трутнева для верфи "Звезда" не нашлось другого слова, как "безобразие"

Трутнев раскритиковал ведомства за проволочки при строительстве суперверфи в Приморье

Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ в четверг в ходе совещания во Владивостоке подверг резкой критике Минпромторг и Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) за затягивание передачи пакета акций Дальневосточного центра судостроения (ДЦСС, входит в ОСК) в доверительное управление "Роснефти" и Газпромбанку, консорциум с участием которых реализует проект строительства судоверфи "Звезда" в Приморье.

"Надо отдать должное, компании "Роснефть", которая уже выделила средства в размере 2 млрд рублей, что позволяет решить вопрос задолженности и расконсервировать строительство. Но этих денег недостаточно", - сказал он.

По словам вице-премьера, 75% минус две акции ДЦСС до сих пор не переданы в консорциум.

"Очень долго передают пакет акций ДЦСС (в консорциум). И мы с этим будем разбираться отдельно, потому что другого слова, как безобразие, я здесь не употреблю. Сегодня есть необходимость строить современные суда, а требуемые бумаги, почему-то месяцами гуляют из кабинета в кабинет. Будем принимать меры к этим людям. Минпромторг и ОСК двигаются очень медленно", - сказал он.

В сентябре 2014 года правительство РФ одобрило продажу 75% минус две акции ОАО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" (ДЦСС, 100% принадлежит ОАО "ОСК") ЗАО "Современные технологии судостроения" (СТС, на паритетных началах принадлежит Газпромбанку и "Роснефти").

В ДЦСС входят ОАО "Центр судоремонта "Дальзавод", ОАО "Востокпроектверфь", ОАО "Дальневосточный завод "Звезда", ОАО "Северо-Восточный ремонтный центр", ОАО "Хабаровский судостроительный завод", ОАО "Амурский судостроительный завод".

На базе верфи "Звезда" предполагается создание современного комплекса по строительству гражданских судов и элементов нефтяных платформ.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток