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У Трутнева для верфи "Звезда" не нашлось другого слова, как "безобразие"

29 Января 2015, 18:35 | Приморье

Трутнев раскритиковал ведомства за проволочки при строительстве суперверфи в Приморье

Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ в четверг в ходе совещания во Владивостоке подверг резкой критике Минпромторг и Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) за затягивание передачи пакета акций Дальневосточного центра судостроения (ДЦСС, входит в ОСК) в доверительное управление "Роснефти" и Газпромбанку, консорциум с участием которых реализует проект строительства судоверфи "Звезда" в Приморье.

"Надо отдать должное, компании "Роснефть", которая уже выделила средства в размере 2 млрд рублей, что позволяет решить вопрос задолженности и расконсервировать строительство. Но этих денег недостаточно", - сказал он.

По словам вице-премьера, 75% минус две акции ДЦСС до сих пор не переданы в консорциум.

"Очень долго передают пакет акций ДЦСС (в консорциум). И мы с этим будем разбираться отдельно, потому что другого слова, как безобразие, я здесь не употреблю. Сегодня есть необходимость строить современные суда, а требуемые бумаги, почему-то месяцами гуляют из кабинета в кабинет. Будем принимать меры к этим людям. Минпромторг и ОСК двигаются очень медленно", - сказал он.

В сентябре 2014 года правительство РФ одобрило продажу 75% минус две акции ОАО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" (ДЦСС, 100% принадлежит ОАО "ОСК") ЗАО "Современные технологии судостроения" (СТС, на паритетных началах принадлежит Газпромбанку и "Роснефти").

В ДЦСС входят ОАО "Центр судоремонта "Дальзавод", ОАО "Востокпроектверфь", ОАО "Дальневосточный завод "Звезда", ОАО "Северо-Восточный ремонтный центр", ОАО "Хабаровский судостроительный завод", ОАО "Амурский судостроительный завод".

На базе верфи "Звезда" предполагается создание современного комплекса по строительству гражданских судов и элементов нефтяных платформ.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: Трутнев  Роснефть  верфь 



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Комментарии

  • 12315:45, 30.01.2015#

    Партия жуликов и воров потому что у руля

  • 12316:02, 30.01.2015#

    а, что, при другой партии будет лучше?! как партию не назови, национальность не изменится - в России не ворует только тот, кому воровать нечего!

  • вежливые трусы15:45, 30.01.2015#

    СТРАННО не правда ли? Проектировщиков, начальников, манагеров, экономистов, юристов, бухгалтеров полно! А простых рук грамотных рабочих, строителей, арматурщиков-бетонщиков, плотников, электриков ------ как не было так и нет! Но тех кто с бумажками трудится как грязи! И хапают и хапают за дарма. . . . . . В КНР за такой саботаж всех бы по тюрьмам рассадили бы уже давно. . . . . . А в Ю. Корее вся бы эта шобла нагнулась бы пред народом и корчилась бы в агонии от позора! А мы терпим всё это. . . . . Гниль сплошная. Прокуроры где? ФСБ? МВД?

  • 12315:57, 30.01.2015#

    Гниль сплошная. Прокуроры где? ФСБ? МВД? - это вы кого перечислили?

  • Путин .В.В.15:51, 30.01.2015#

    Заказал новую галеру для себя и ту украли , как дальше жить .

  • Псевдоним15:59, 30.01.2015#

    так важно что - "как работают", "или кто кому акции не оформил"? Так экономику не поднять. В германии высшее образование бесплатно для всех, а в РФ только бензин дорожает да цены на все растут. Своеобразная экономика акций и роста цен.

  • ЕдрЁныч19:00, 30.01.2015#

    На "Звезде" ВСЕ Даеньги ЗвизДанули. Так будет и с ТОРами (Территория Опережающего Разорения). ВСЕ СПИЖЖЕТ Прожорливая ЧиновНИЧЬЯ САРАНЧА !!!

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