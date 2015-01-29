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У Трутнева для верфи "Звезда" не нашлось другого слова, как "безобразие"
Трутнев раскритиковал ведомства за проволочки при строительстве суперверфи в Приморье
Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ в четверг в ходе совещания во Владивостоке подверг резкой критике Минпромторг и Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) за затягивание передачи пакета акций Дальневосточного центра судостроения (ДЦСС, входит в ОСК) в доверительное управление "Роснефти" и Газпромбанку, консорциум с участием которых реализует проект строительства судоверфи "Звезда" в Приморье.
"Надо отдать должное, компании "Роснефть", которая уже выделила средства в размере 2 млрд рублей, что позволяет решить вопрос задолженности и расконсервировать строительство. Но этих денег недостаточно", - сказал он.
По словам вице-премьера, 75% минус две акции ДЦСС до сих пор не переданы в консорциум.
"Очень долго передают пакет акций ДЦСС (в консорциум). И мы с этим будем разбираться отдельно, потому что другого слова, как безобразие, я здесь не употреблю. Сегодня есть необходимость строить современные суда, а требуемые бумаги, почему-то месяцами гуляют из кабинета в кабинет. Будем принимать меры к этим людям. Минпромторг и ОСК двигаются очень медленно", - сказал он.
В сентябре 2014 года правительство РФ одобрило продажу 75% минус две акции ОАО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" (ДЦСС, 100% принадлежит ОАО "ОСК") ЗАО "Современные технологии судостроения" (СТС, на паритетных началах принадлежит Газпромбанку и "Роснефти").
В ДЦСС входят ОАО "Центр судоремонта "Дальзавод", ОАО "Востокпроектверфь", ОАО "Дальневосточный завод "Звезда", ОАО "Северо-Восточный ремонтный центр", ОАО "Хабаровский судостроительный завод", ОАО "Амурский судостроительный завод".
На базе верфи "Звезда" предполагается создание современного комплекса по строительству гражданских судов и элементов нефтяных платформ.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток
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Комментарии
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вежливые трусы15:45, 30.01.2015#
СТРАННО не правда ли? Проектировщиков, начальников, манагеров, экономистов, юристов, бухгалтеров полно! А простых рук грамотных рабочих, строителей, арматурщиков-бетонщиков, плотников, электриков ------ как не было так и нет! Но тех кто с бумажками трудится как грязи! И хапают и хапают за дарма. . . . . . В КНР за такой саботаж всех бы по тюрьмам рассадили бы уже давно. . . . . . А в Ю. Корее вся бы эта шобла нагнулась бы пред народом и корчилась бы в агонии от позора! А мы терпим всё это. . . . . Гниль сплошная. Прокуроры где? ФСБ? МВД?
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