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Первое заседание клуба "Стратегия и лидерство" провел Сбербанк во Владивостоке
Новый формат общения между банком и бизнес-сообществом Приморского края собрал около двух десятков топ-менеджеров крупнейших предприятий региона.
Клуб «Стратегия и лидерство» - новый проект Сбербанка, предполагающий прямой диалог бизнеса с экспертами банка и обмен опытом с другими участниками рынка, сообщили газете "Золотой Рог" в пресс-службе банка. Первое заседание Клуба прошло во Владивостоке 26 января. В мероприятии приняли участие представителей бизнес-сообщества Приморского края, Минвостокразвития и Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России».
«Это бизнес-объединение включает представителей и крупнейшего бизнеса, которые делают экономику региона, и органов власти, от которых зависит принятие ключевых решений, - отметил в приветственном слове к участникам Клуба Андрей Жарский, заместитель Председателя Дальневосточного банка – управляющий Приморским отделением ОАО «Сбербанка России». - Для нас это площадка для открытого диалога, на которой мы сможем доносить наше мнение о текущей макроэкономической ситуации и вариантах ее развития, делиться накопленными знаниями, и из первых уст узнавать, чем живет бизнес региона. Мы стремимся стать для предпринимателей Приморья тем партнером, который сможет рассказать о происходящем на международных рынках и с конкретными компаниями, дать отраслевую экспертизу и поделиться передовыми технологиями».
Основной темой первого заседания Клуба стал анализ текущей макроэкономической ситуации, а также тенденции финансовых рынков и прогнозы экспертов Сбербанка. Помимо этого банк поделился с представителями бизнес-сообщества своим опытом совершенствования бизнеса с помощью технологий lean и инструментов бережливого производства.
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