Чиновников и депутатов надо отправить на месяц на минтаевую путину - эксперт

Разгул надзорных ведомств в отношении рыбаков начался после того, как ушел из правительства Виктор Зубков

Подводя итоги года в отрасли, обычно рапортуют об объемах вылова и производства. Следует ряд цифр и соответствующих показателей. Руководители Fishnews решили подвести собственную черту под ставшим уже историей 2013-м и поразмышлять о том, о чем обычно не принято упоминать в официальных отчетах - о тенденциях и причинах происходящего.

Ситуацию пытались оценить глава медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ и главный редактор газеты «Fishnews Дайджест» Елена ФИЛАТОВА.

- Эдуард Владимирович, не кажется ли вам, что ушедший год был достаточно нервным? Начался он с декларирования Минпромторгом квот под киль, а закончился штрафами, которые ФАС наложила на рыбопромышленников. Помнится, в 2008 году пограничники якобы за нарушение Правил рыболовства, а точнее за отклонение от нормы выхода икры, около 20 судов сняли с промысла. И если внимательно посмотреть, то, по сути дела, антимонопольная служба сейчас подвергла наказанию людей, которые договорились не превышать этот показатель в 4,5% выхода икры минтая. То есть за договор соблюдать Правила рыболовства.

- Я согласен с тем, что ситуация по меньшей мере странная. Это происходит оттого, что безнаказанность порождает безответственность. Пора обратить внимание на тот факт, что заявления и действия чиновников не получают должной оценки. Лицо, облеченное властью, способно выйти и сказать все, что душе угодно, заранее зная, что последствий для него никаких не будет.

В случае с ФАС, безусловно, нужно добиваться раскрытия имен всех тех «экспертов», которые готовили материалы и оценки, на чьей основе появились сотрясавшие отрасль в течение года заявления руководства антимонопольной службы и на чьей основе появились судебные иски.

Я понимаю, что в данной ситуации ряд чиновников Федеральной антимонопольной службы ищет пути карьерного роста. Поэтому они позволяют себе, не понимая смысла процессов, происходящих в рыбопромышленном комплексе, жонглировать цифрами, трактовать события согласно собственным интересам, генерировать любые деструктивные идеи и предложения, собрав максимум прессы, публично давать оценки и кидаться обвинениями, получать за свои «заслуги» новые должности, при этом не неся никакой ответственности за те разрушительные действия, которые они наносят отрасли. И все прикрывается решениями суда: это не ФАС так решил, такое решение вынес суд. Это очень удобная позиция, но она антигосударственная. Направленная на развал отрасли.

- А почему вообще такое стало возможным?

- К сожалению, позиции рыбохозяйственного сектора ослабли с уходом первого вице-премьера Виктора ЗУБКОВА, о мощь которого разбивались все нападки на отрасль. Сейчас в правительстве нет такой фигуры, которая бы могла напрямую обсудить с президентом проблемы рыбного хозяйства и заставить все ведомства работать на единую цель. Министр Николай ФЕДОРОВ, скажем откровенно, - это не тот человек, который бы мог защищать интересы рыбаков. Ему рыбу дали в нагрузку к его основным занятиям - зерну, овцам, коровам. У него нет времени не только руководить рыбной отраслью, но и разобраться в сути вопроса.

Более того, в его подчинении два ведомства, отношения между которыми чаще всего носят антагонистический характер, - это Росрыболовство и Россельхознадзор. А тот факт, что действия РСХН не способствуют снижению административных барьеров в отрасли, признан даже Контрольным управлением президента РФ.

- По оценкам РСПП, потери рыбаков при прохождении контроля со стороны Россельхознадзора составляют около 3,7 млрд рублей. Например, можно сопоставить эту цифру с общими затратами на всю рыбохозяйственную науку. Как известно, в государственном бюджете на 2014 год финансирование научных учреждений Росрыболовства снижается сразу на 10%. Запланированная сумма составит 3 млрд 117 млн рублей. А потери рыбаков при контроле только одного надзорного ведомства, хотя существует еще масса других, превышают эту цифру более чем на полмиллиарда рублей!

- Разгул надзорных ведомств в отношении рыбаков начался после того, как ушел из правительства Виктор Зубков. Мне сложно представить, что глава антимонопольной службы Игорь АРТЕМЬЕВ позволил бы себе в его присутствии заявлять, что распределение долей квот по историческому принципу было ошибкой правительства.

- Тем не менее министр Николай Федоров в начале декабря на совещании в Петрозаводске пообещал рыбакам сохранить исторический принцип.

- Он был вынужден пойти на это после волны массового негодования со стороны рыбаков. Было видно, что те готовы к решительным действиям. Ведь предложения руководства ФАС спровоцировали сотни писем президенту.

- А разве нельзя считать, что в лице Владимира ПУТИНА отрасль имеет достаточно прочный заслон от всяческих нападок и экспериментов? Ведь посмотрите, сколько внимания им уделено рыбопромышленному комплексу в минувшем году. Можно сказать, что его поручения даже отодвинули на второй план работу по ведомственным программам. Именно поручения стали приоритетными направлениями. А чем, на ваш взгляд, вызвано такое внимание к отрасли со стороны президента в этом году?

- По той же самой причине. Если бы во главе отрасли стояла фигура аппаратного веса уровня Виктора Зубкова, этих поручений бы не было. Все вопросы решались бы в рабочем порядке. Поручения даются в отсутствие адекватной задачам структуры и персонально ответственного лица.

Кроме того, поручения президента 2013 года - это очередной этап плановой работы. Часть этапов уже пройдена и заключалась в принятии закона «О рыболовстве», введении «длинных квот», легализации бизнеса. Теперь пришла пора обратить внимание на то, как используется ресурс. Насколько эффективно это делается.

- Но в поручениях конкретно вопрос эффективности не ставится. Только косвенно - развитие переработки, внедрение новых технологий, предотвращение ННН-промысла. Хотя эффективность подразумевает скорее внедрение безотходного производства.

- Безусловно, ресурс должен использоваться максимально эффективно - это отдельная большая тема. Но сейчас, говоря о ресурсе, все в основном имеют в виду минтай - ведь это треть всей рыбодобычи. И в этот сектор пошли инвестиции. Положительной тенденцией 2013 года можно считать тот факт, что на отрасль обратили внимание финансовые институты. Крупные банки - Газпромбанк, Сбербанк - стали выдавать кредиты на покупку компаний, на укрупнение бизнеса. То есть отрасль стала прозрачной, она ясна и понятна для финансистов, что тоже опровергает заявления ФАС о криминализации отрасли. Тем не менее эти заявления, безусловно, не способствуют инвестиционной привлекательности.

Было бы очень действенной мерой, если бы курирующий отрасль вице-премьер Аркадий ДВОРКОВИЧ отправил чиновников, депутатов, делающих подобные заявления, в море на промысел - на месяц в минтаевую путину. Ведь как можно принимать решения по сложным вопросам, не зная предмета? Рыбалка с удочкой не дает им права писать, предлагать и заявлять все что угодно и считать себя профессиональными экспертами по проблемам отрасли.

- Действительно, после того как глава Минпромторга Денис МАНТУРОВ в состоянии эйфории от успеха на заседании правительства заявил журналистам о введении квот под киль, чиновникам его ведомства потребовалось почти полгода на то, чтобы ответить на запрос Fishnews. И в итоге никто из них так и не смог объяснить, что имел в виду их министр, каков механизм введения нового вида квот и прочее. Вопрос в действительности оказался непроработанным вопреки всем заверениям.

- Чиновникам и депутатам в Москве может показаться, что рыбная отрасль - это весьма ограниченный круг лиц, которым и принадлежат все объемы вылова. Но на самом деле это сотни тысяч людей, которые месяцами не видят берега, в полном смысле слова круглосуточно и круглогодично живут на работе, причем в любую погоду и в сложнейших условиях добывают и обрабатывают эту рыбу. И надо постоянно иметь в виду, что любое управленческое решение сказывается именно на жизни этих людей.

Кроме того, нельзя определять значение отрасли суммой вылова и объемами товарной продукции. Во-первых, рыбопромышленный комплекс - это еще и транспорт, хранение, переработка, оборудование, обслуживание судов, снабжение, научные и прочие организации. А во-вторых, целые поселки, дальневосточные и северные регионы живут на рыбе. Это жизнь целых регионов.

- 2013 год завершил первую половину периода, на которую выдавались квоты. Что нас будет ждать во второй половине?

- Спокойнее не будет. Заместитель руководителя ФАС Андрей ЦАРИКОВСКИЙ уже заявил о том, что понятия «законопослушный рыбак» нет в законодательстве. И кто будет определять критерии и степень его «законопослушности»? К тому же заверения главы Минсельхоза еще не подкреплены официальным решением, так что это пока только слова.

Единственный выход для профессионального сообщества рыбопромышленников - в консолидации. В усилении позиции их общественных объединений. Причем надо иметь в виду, что рыбохозяйственный сектор неоднороден. Интересы переработчиков, рыбаков, импортеров - зачастую прямо противоположны. Это же касается и их общественных объединений. Надо сказать, что этот фактор чиновники используют в своих ведомственных интересах. Но другого пути, кроме консолидации, все равно нет. Ассоциациям надо учиться работать с документами, тщательнее готовить свои аргументы и уметь защищать свою позицию, полнее используя потенциал ВАРПЭ и РСПП. И добиваться влияния на принятие управленческих решений. Это - главная задача на оставшееся до 2018 года время.

К хорошему привыкаешь быстро. Однако еще лет 10 назад никто не предполагал, что рыбохозяйственному комплексу будет уделяться такое пристальное внимание со стороны первых лиц государства.

газета "Золотой Рог", Владивосток.