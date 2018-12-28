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В Уссурийске открылся филиал бизнес-клуба "Авангард"

28 Декабря 2018, 14:21 | Приморье

25 декабря в Уссурийске состоялось открытие филиала Бизнес клуба «Авангард». В торжественном мероприятии приняли участие известные политики, предприниматели, представители культуры Приморского края.  

С приветственным словом к гостям обратились Андрей Брик, Председатель думы города Владивостока, и Валерий Калюжный, президент Ассоциации "Бизнес-клуб "Авангард". Руководители компаний среднего и крупного бизнеса Приморского края в неформальной обстановке знакомились, делились предпринимательским опытом, рассматривали возможности партнерства в социальных и бизнес-проектах.

Бизнес-клуб «Авангард», по словам Валерия Калюжного, представляет собой объединение сильных людей, ориентированных на персональный рост и личностное развитие в общественных интересах. Клуб стремиться создать платформу реализации общественно полезных проектов. По сути, это попытка создания «мозгового центра» из представителей коммерческой среды, общественных организаций и органов власти с целью «содействия личностному и духовно-нравственному развитию жителей Приморья.


 

 

 

«Авангард» акцентирует внимание на партнёрстве власти и бизнеса по внедрению городских инфраструктурных проектов, привлечению инвестиций в дальневосточные регионы.

Соответственно миссии клуба выстроилась и атмосфера открытия его филиала в Уссурийске.


 

Гостям была представлена интересная вокальная программа. А выступление владивостокской поэтессы Евгении Володиной переросло в настоящий литературный бенефис. Александр Брик прочитал стихи своего друга, потом трогательно выступила его супруга, поделилась своими чувствами председатель «Литературной гостиной» Анастасия Садриева, и многие другие. Что касается бизнес мероприятий, особо запомнилось выступление в рамках BusinessStandUp руководителя бизнес-школы «Авангард» Андрея Кравчука с лайфхаками вредных советов для бизнеса.

Отрытие филиала в Уссурийске Бизнес-клуб «Авангард» рассматривает как элемент реализации своей новой стратегии развития новых форматов делового общения, повышения культуры корпоративных отношений, внедрения обучающих программ для бизнеса, менторства начинающего бизнеса и создания комфортной бизнес среды.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: Авангард  бизнес-клуб 



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