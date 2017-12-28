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В Приморье начато строительство супертанкера

28 Декабря 2017, 12:52 | Приморье

Пока на верфи заказано десять «афрамаксов»

Верфь «Звезда» (создается на базе Дальневосточного завода «Звезда» в г.Большой Камень) начала строительство головного танкера класса «Афрамакс». Заказы на производство в Приморье десяти танкеров этого типа ранее разместила «Роснефть».

Дедвейт первого танкера, к строительству которого верфь приступила 8 декабря, составит 114 тыс. тонн, длина - 250 метров, ширина – 44 метра.

Танкеры предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов и спроектированы для неограниченного района плавания.

На сегодняшний день «портфель» заказов судостроительного комплекса «Звезда» включает контракты на 24 судна: 10 танкеров типа «Афрамакс», 10 арктических челноков и 4 судна-снабженца.

«Ведутся работы по заключению еще порядка 15 контрактов – предприятие уже стопроцентно загружено вплоть до 2029 года», - сообщает пресс-служба АО «ДЦСС».

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Строительство cудостроительного комплекса «Звезда» ведется консорциумом «Роснефтегаза», «Роснефти» и Газпромбанка. Проект комплекса предполагает строительство тяжелого достроечного стапеля, сухого дока, производственных цехов полного цикла, а также цехов для строительства морской техники. «Звезда» будет выпускать крупнотоннажные суда, элементы морских платформ, суда ледового класса, специальные суда и другие виды морской техники. ООО «Судостроительный комплекс «Звезда» в марте 2016 года стало резидентом ТОР «Большой Камень», сумма первоначально заявленных инвестиций составляет 92 млрд рублей.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

 

Автор: Олег Клименко
Теги: верфь  "Роснефть"  танкер 



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