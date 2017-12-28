Не поспевают за инновациями

Одним из основных факторов, тормозящих развитие инновационной сферы Дальнего Востока, является набившая оскомину нехватка квалифицированных специалистов

В век высоких технологий Россия пытается сократить разрыв с инновационными державами мира. При этом, одной рукой поддерживая новые технологии, другой – государство перекрывает воздух инноваций ряду российских рынков. Несмотря на эту коллизию, высокотехнологичные производства продолжают развитие, и Дальний Восток тоже чувствует отблески четвертой индустриальной революции. Подробнее об этом Деловой газете «Золотой Рог» рассказали участники рынка.

Дальний Восток в структуре развивающихся рынков выглядит довольно скромно: доля высокотехнологичной продукции в ВРП ДФО составляет менее 15%. При этом, по словам экспертов, эта доля могла быть значительно больше. Помимо уже созданных предприятий с серьезными наработками в высокотехнологичных отраслях, в регионе есть перспективные проекты в различных отраслях промышленности: авиастроении, информационных технологиях, биотехнологиях, ядерных технологиях, альтернативной энергетике.

«В России в целом высокие технологии находятся в зачаточном состоянии, но Москва по пути инноваций двигается быстрее – влияет плотность населения и средоточие головных офисов больших компаний. Во всем же ДФО людей меньше, чем в столице, и развитие экономики строится по другим принципам. В настоящий момент бизнес региона не столь активно привлекается к решению общегосударственных высокотехнологичных задач, да и в целом у населения еще нет соответствующего менталитета, чтобы инициировать эти процессы. Но не нужно сомневаться в том, что и Дальний Восток захлестнут инновации, пусть и не так скоро, как хотелось бы», – уверен сооснователь «Лаборатории виртуальной реальности Дальнего Востока» Тарас ГУРКО.

Фонды растут как грибы

По поручению президента Владимира ПУТИНА Фонд развития Дальнего Востока, «Роснано» и Российская венчурная компания формируют Дальневосточный фонд развития и внедрения высоких технологий, который будет оформлен в феврале следующего года.

Доступны дальневосточникам и уже существующие фонды, направленные на поддержку высокотехнологического производства. Например, фонд «Сколково» оказывает стартапам финансовую помощь: рассчитывать на микрогрант с капиталом до 1,5 млн проекты могут даже на уровне идеи. Эти средства выделяются на конкретные цели: разработку прототипа, различные мероприятия, необходимые для продвижения продукта, оформления патентов и т.д. Для привлечения более внушительных сумм стартапам в качестве гаранта надежности придется найти соинвестора. Активно раздает деньги и Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд Бортника). Именно в этом фонде работает цепочка финансовых программ, которой нет у других российских государственных или частных организаций: «Умник» и «Умник на старт» – для студентов и аспирантов, собирающихся создать свой инновационный бизнес, «Старт» – для малых предприятий и «Развитие» – для более зрелых компаний.

«Еще несколько лет назад на вопрос о финансовой поддержке инновационного бизнеса со стороны государства или частных фондов я бы с юношеским максимализмом ответил: «В этой стране никому ничего не надо». Но сегодня, подавая заявки в фонд Бортника, активно работая со «Сколково», акселераторами Агентства стратегических инициатив (АСИ), я понимаю, что поддержка есть. Даже местные власти не остаются в стороне - получить 500 тыс. рублей от администрации Приморья или Владивостока на создание предприятия – это не проблема. Существует множество различных программ, которые позволяют компаниям рассчитывать на финансовую поддержку», – отметил директор по развитию умного поселка «Уровни» Алексей КОМИССАРОВ.

Инвестиции в кадры

Развитие инновационной сферы происходит и с помощью других механизмов. Так, остров Русский, где находится кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), в перспективе должен стать кластером, связанным с образованием, наукой, технологиями. В настоящий момент университет ведет подготовку кадров, которые смогут раскрыть потенциал инновационной отрасли Дальнего Востока. Первым шагом на пути к этому стало открытие магистратуры Game development & VR по шести направлениям с сентября 2017 года. Преподаватели вуза и приглашенные специалисты лидерского проекта АСИ «Кибер Россия» научат студентов разрабатывать и внедрять перспективные виды программного обеспечения, основанного на технологиях виртуальной и дополненной реальности.

«Программа открывалась впопыхах, и сами студенты еще толком не понимают, что именно они изучают. Задумка хорошая: магистров пытаются научить командной работе, помогают освоить новую технологию. Но пока им пытаются на пальцах объяснить, что такое виртуальная реальность. АСИ во Владивостоке бывает набегами: приехали, провели лекцию, а обучение выстраивают на дистанционных семинарах. Наши студенты к такому формату не привыкли. Мы выступаем партнером ДВФУ и АСИ в этой программе и пытаемся наладить совместную работу, помогая выстроить отработанную систему обучения», – рассказал Тарас Гурко.

«Нехватка квалифицированных специалистов – один из основных факторов, тормозящих развитие инновационной сферы Дальнего Востока, – считает ассистент кафедры информационной безопасности ШЕН ДВФУ Алексей БОРШЕВНИКОВ. – Открытие магистерской программы Game development & VR в ДВФУ – это попытка исправить создавшуюся ситуацию. Но попытка будет обречена на провал, если обучение выстроится лишь на интенсивах специалистов АСИ. Университету необходимо создать собственную систему на основе методических материалов (которых очень не хватает инновационным специальностям) и местных кадров. А для этого потребуется комплексный подход, чтобы мотивировать и преподавателей, и студентов не просто работать на базе ДВФУ, но и остаться жить на Дальнем Востоке. В регионе ежегодно происходит грандиозная утечка специалистов сферы высоких технологий, поскольку только на западе страны им предлагают интересную работу и хорошие зарплаты».

Подтверждает слова эксперта исследование кадрового агентства HeadHunter. Доля соискателей Дальнего Востока, которые желают уехать из своего региона, составляет 4,7%. Как правило, они хотят перебраться в другой регион России (88%), и большинство из них предпочитают трудоустройство в Москве или Санкт-Петербурге. Не в пользу инновационной сферы ДФО говорит тот факт, что среди профобластей, специалисты которых хотят покинуть регион, информационные технологии входят в тройку лидеров

Мотивационный дисбаланс

С одной стороны, государство обеспечивает поддержку инновационных предприятий, а с другой – тормозит развитие ряда высокотехнологичных рынков. К таким можно отнести сектор возобновляемой энергетики (ВИЭ). Правительство по-прежнему делает ставку на развитие атомной, угольной и крупной гидроэнергетики, игнорируя мировой тренд. Стоимость энергоресурсов в нашей стране – одна из самых низких в мире, поэтому и планы по развитию ВИЭ не настолько амбициозные и масштабные, как в развитых странах. К 2035 году в России возможен рост производства электроэнергии на основе ВИЭ в 10-20 раз, до 46 млрд кВт/ч. Несмотря на динамичный, по сравнению с другими источниками, рост этого сектора, его доля в топливно-энергетическом балансе страны так и останется в пределах 3-4%.

«Россия – большая страна, и ее устройство можно сравнить с иерархией крупной компании. Порой достучаться со своей инициативой до руководства бывает очень непросто, – отметил Алексей Комиссаров. – Мы общались с администрацией Приморья, хотели перевести одну из котельных края на солнечную энергию. Сделали расчет, вывели сумасшедшую эффективность – оборудование окупилось бы всего лишь за три года, а срок службы солнечных коллекторов превышает 50 лет. На что получили ответ: мы не можем уволить персонал, который освободится при модернизации предприятия, и к тому же нам необходимо выполнять поручение президента и осваивать угольный разрез. Так наша инициатива и заглохла на этом уровне. И такие ситуации не единичны. Поэтому в коммерческом и частном секторах альтернативная энергетика развивается и процветает, а в государственном секторе – нет. К сожалению, это наша реальность – одним чиновникам есть дело до высоких технологий, они готовы давать деньги и поддерживать эту отрасль, а другие – остаются к инновациям абсолютно равнодушными».

Соглашается с Алексеем Комиссаровым и Тарас Гурко. «Сегодня во всем мире идет борьба за эффективность – есть четкое стремление сэкономить время, силы, деньги при производстве. И виртуальная реальность - один из современных инструментов, который раскрывает огромный потенциал этого процесса. Мы постоянно ищем способы расширить применение этой технологии – от аттракционов до кибертренажеров и виртуальных моделей. В этом процессе нам помогают представители бизнеса Приморья и неравнодушные граждане. Но как только мы обращаемся со своими инициативами к чиновникам – получаем равнодушное молчание. Несколько раз мы приходили в администрацию Приморья с идеей разработки виртуального тура по Владивостокской крепости и тура по железной дороге. Но интереса это предложение, к сожалению, не вызвало. Поэтому поиск и разработка новых применений технологии виртуальной реальности пока происходит без участия властей», – резюмирует сооснователь «Лаборатории виртуальной реальности Дальнего Востока».

Досье "Золотого Рога": Для активизации высокотехнологичных рынков Дальнего Востока государство разработало ряд инструментов. Один из них - финансовый, который по проекту должен стать драйвером роста инновационной системы на Дальнем Востоке, расширить внедрение передовых технологий. Эту задачу должен реализовать специальный фонд. Он будет инвестировать в акционерный капитал и предоставлять займы растущим дальневосточным компаниям, развивающим актуальные и перспективные технологии, продукты и услуги. Также планируется финансировать проекты, связанные с трансфером технологий из-за рубежа (в том числе в рамках импортозамещения), расширением и модернизацией производства технологичной продукции.

Наталья КОМИССАРОВА.