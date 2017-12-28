"Мы измеряем даже настроение"

Руководитель Приморскстата о новых видах обследований, по которым оценивается уровень жизни в регионе

Уходящий год для приморских статистиков был не самым простым. О пользе перехода к централизованной системе обработки данных, отношении населения к статопросам и будущей переписи населения, и о том, почему статистики не занимаются прогнозированием, Деловой газете «Золотой Рог» рассказала новый руководитель Приморскстата Наталья БАУКОВА.

- Наталья Георгиевна, этот год ознаменовался переходом к централизованной обработке данных, о которой много говорилось прежде. Справились?

- Да, несмотря на то, что это добавило нам и организационных, и технических сложностей, особенно в начале года. Сегодня выявленные шероховатости постепенно устраняются, и скоро все трудности забудутся, а очевидные преимущества останутся. Прежде всего, это скорость обработки данных, о чем нас давно просят потребители статистической информации.

Современный программный комплекс позволяет не только нам, статистикам, но и самим респондентам передавать нужные данные напрямую в Росстат, в общероссийский центр обработки. Это большая ответственность для предприятий края, сдающих отчетность, поскольку любая ошибка – это предоставление недостоверной информации. Штрафы за это, к слову, увеличились и вместо привычных 3-5 тыс. рублей составляют 20-70 тыс. Но мы, понимая всю тяжесть переходного периода, стараемся не наказывать, а разъяснять и предупреждать.

- Раньше главной оценкой территории был показатель ВРП: если экономика развивается, то и он растет. Но сегодня наравне с ним на первый план также выходят благосостояние населения, его настроения, - статистика каким-то образом это фиксирует?

- Да, мы проводим выборочные социально-демографические обследования по десятку направлений и формируем показатели, которые говорят о том, насколько жители края довольны своей жизнью, доступностью тех или иных социальных услуг на территории, каковы их репродуктивные планы. Исследуем условия проживания и образ жизни приморцев, рацион питания, доходы и участие в социальных программах, поведенческие факторы, влияющие на состояние здоровья, – курение, алкоголь, спорт. Проводили даже такое необычное обследование, как использование суточного фонда времени населением: сколько человек - буквально посекундно - тратит на то, чтобы умыться, позавтракать, добраться до работы, сходить в магазин, сделать уборку, заняться воспитанием детей… Результаты всех этих интереснейших обследований - в свободном доступе на сайтах Росстата и Приморскстата.

- Как реагируют приморцы на такие вопросы?

- В общем-то положительно, за исключением вопросов о доходах: что является их источником – зарплата, вклады, акции, сдача жилья в аренду или что-то другое, - есть ли автомобиль, и сколько средств уходит на его обслуживание, каковы затраты на содержание жилья, посещение культурных мероприятий, насколько в целом емок бюджет, чтобы покрывать текущие расходы. Респонденты опасаются, что полученные сведения могут уйти в налоговые и другие надзорные органы. Мы же не устаем повторять – вся информация конфиденциальна и поступает в обработку в обезличенном виде, без указания имен и фамилий. Она нужна для того, чтобы государство понимало, в каких мерах поддержки нуждается население больше всего, на что сделать упор при разработке новых социально-демографических программ.

- Если опираться на результаты этих обследований, как живется жителям края?

- Доходы приморцев в 2017 году хоть и не выросли в реальном выражении, но и не уменьшились, а реальная заработная плата показывает небольшой рост. Программы по поддержке детей и семей с детьми, включая федеральный и краевой материнский капитал, позволили женщинам и молодым семьям решиться на рождение второго, третьего ребенка. Все более активно используется в повседневной жизни Интернет и те возможности, которые он предоставляет, включая получение госуслуг. Не радует - уменьшение объемов вводимого в строй жилья.

- В этом году вы подвели итоги переписи бизнеса, озвучили предварительные результаты сплошного обследования сельского хозяйства. Какие еще масштабные работы предстоят в ближайшем будущем?

- Начинаем подготовку к Всероссийской переписи населения. В этом году приняты два важных документа – постановление и распоряжение правительства, определяющие сроки ее проведения - с 1 по 31 октября 2020 года. В будущем году в ряде российских регионов пройдет пробная перепись, и хотя Приморье не попало в их число, наши специалисты будут в ней участвовать в качестве наблюдателей. В крае и муниципалитетах будут сформированы комиссии по подготовке к сплошной переписи, начнем прорабатывать возможность использования электронных карт городов и поселков для формирования участков переписи, проводить натурные обходы.

Не скрою, нас волнует отношение приморцев к предстоящей переписи, их готовность отвечать на вопросы переписчиков. Люди становятся все более закрытыми, не хотят делиться личной информацией. Будем вести разъяснительную работу в СМИ, убеждая, что перепись населения прежде всего необходима самим жителям края. Это не что иное, как инструмент коммуникации между людьми и государством. Коллективный портрет страны, который в итоге составит Росстат, поможет властям всех уровней сделать правильные выводы и изменить жизнь каждого из нас к лучшему.

- Статистиков часто ругают за скорость предоставления информации, вот и итоги предыдущей переписи 2010 года появились только в 2012 году. Можно ли формировать их более оперативно?

- Поскольку в 2020 году переписчики будут вооружены планшетами, к тому же планируется использовать портал «Госуслуги» для проведения Интернет-переписи, это сократит время обработки данных, передачи их в центр, а значит ускорит подведение итогов. В этом заинтересованы все - и органы статистики, и власть, и население. Главное, чтобы приморцы не уклонялись от вопросов и отвечали на них максимально правдиво. Напомню, мы не требуем никаких документов, вся информация записывается исключительно со слов респондента и передается в обработку в обезличенном виде. Те, кто не желают общаться непосредственно с переписчиком, могут принять участие в переписи через Интернет или на стационарных участках, которые будут организованы в населенных пунктах края.

- Сколько видов наблюдений ведут сегодня приморские статистики?

- Около трехсот. Правительство постоянно ставит перед статистиками новые задачи. Так, в ноябре вышел указ президента России об оценке эффективности органов исполнительной власти в регионах. В перечне показателей из двадцати четырех пунктов - десять абсолютно новых, по ним пока нет даже методики расчета, и определяются ведомства, ответственные за их формирование. Среди них - доля жителей края, столкнувшихся с проявлениями коррупции. Оценка населением условий для самореализации на территории Приморья, в том числе у детей. Уровень удовлетворенности населения услугами в сферах образования, здравоохранения, культуры и социального обслуживания и т.д.

- Любое статистическое наблюдение всегда предполагает фиксацию картины сегодняшнего дня, в то время как многие пользователи вашей информации наверняка ждут еще и прогнозирования. Нет движения в эту сторону?

- В прогнозирование не уходим. По крайней мере, мы, территориальные органы – точно. Наша задача – собрать полную и достоверную информацию и передать в Росстат. Анализировать ее, делать прогнозы на будущее и понимать, куда вести территорию - прерогатива власти.

- Тем не менее, у вас есть такая форма подачи информации, как аналитические записки.

- Мы не отказываемся от них и сегодня, тем более что они тренируют навыки наших специалистов готовить качественные отчеты. Сборники с аналитическими записками востребованы органами власти, бизнесом. У этих материалов есть практическая ценность, они позволяют проанализировать состояние того или иного рынка, определить пустующую нишу, оценить конкурентную среду. Иногда, правда, предприниматели надеются увидеть в них другое – например, информацию по конкретному объекту-конкуренту: каковы объемы и структура продаж, как это соотносится с емкостью рынка и т.д. Но мы такую информацию никогда не публикуем и не предоставляем.

- Краевые власти сегодня возлагают особые надежды на развитие туризма, отчитываются о росте показателей. Однако точно посчитать въездной и внутренний потоки нереально, пока на федеральном уровне Росстат и Ростуризм не придут к единому мнению о тактике подсчета. Есть какие-то подвижки в этом плане?

- Отдельные показатели этой сферы деятельности уже очень скоро будут сформированы. В этом году у нас появились два обновленных справочника – классификаторы экономической деятельности и продукции. Характеристика туризма в них, как и прежде, собирательная, но более предметная и точная. К тому же появились новые расчетные техники, которые позволяют вытянуть нужные данные из совокупности информации по транспорту, общепиту, гостиничному хозяйству и сформировать из этой выжимки определенные показатели по туризму. Поэтому, если прежде те же коллективные средства размещения мы смотрели выборочно, то теперь раз в год – в режиме сплошного наблюдения. Данные оперативной отчетности появятся уже в первом квартале будущего года.

- Статистика меняется, старается шагать в ногу со временем, а на кадровом составе вашей службы это сказывается? Молодежь идет к вам работать?

- Молодые специалисты приходят, и очень толковые. Статистика ведь сама по себе очень непростой предмет, один из самых сложных в вузах, и те, кто решает сделать эту науку своей профессией, уже заслуживают уважения. Другое дело, что нам сложно их удержать: тяжело конкурировать с переманивающим их бизнесом в плане заработной платы, уровня нагрузки. Но зато те, кто остаются с нами, сильно вырастают в профессиональном плане, и мы стараемся их продвигать по служебной лестнице, чтобы завтра было кому представлять четкую и объективную картину социально-экономической жизни Приморья с применением современных технологий и методов наблюдения и методик формирования данных.

Екатерина Сергеева.