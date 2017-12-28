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Туристам заказали tax free

28 Декабря 2017, 10:50 | Приморье

Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ предложила Минфину перевести оформление tax free в электронный вид, так как оформление бумажных документов для оказания услуги нетехнологично и занимает время. На данный момент в предварительный перечень пилотных регионов для введения tax free включены девять торговых точек из Приморья, в том числе развлекательный комплекс Tigre de Cristal, торговые центры Clover House, «Седанка-Сити», «Дружба» и «Черемушки».

В ноябре президент России Владимир ПУТИН подписал закон о введении в России системы tax free, которая позволит гражданам иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), компенсировать суммы НДС, уплаченные при покупке товаров в России, при их вывозе за пределы таможенной территории ЕАЭС.

Для такой компенсации иностранцу необходимо приобрести в течение одного дня товаров на сумму не менее 10 тыс. рублей с учетом налога и оформить документ (чек) на них.

Закон дает право на вычет сумм НДС, исчисленных организациями розничной торговли, по товарам, реализованным гражданам иностранных государств, не входящих в ЕАЭС. Для этого им надо будет предоставить в налоговый орган электронной реестр документов (чеков), содержащих отметку таможенных органов, подтверждающую вывоз товаров за границу, и сведения о компенсированной физлицам сумме налога.

Организации розничной торговли будут передавать в электронной форме в ФТС России сведения из документов (чеков) для компенсации НДС, а таможенный орган будет также в электронной форме направлять их в ФНС.

До 1 октября 2018 года будет действовать временный порядок предоставления документов, подтверждающих обоснованность компенсации сумм НДС в рамках системы tax free. Временный порядок вводится до тех пор, пока не будет разработана автоматизированная система обмена соответствующей информацией,

«Мы предлагаем все в электронный вид перевести с тем, чтобы эта отметка фактического контроля того, что товар вместе с физическим лицом ушли из страны. Для того, что бы она каким-то образом поставлялась в системе. Пока технического задания нет. Предложение внесено в Минфин. И здесь наше взаимодействие должно быть и с оператором, и с теми компаниями, которые в пилотном проекте будут, и, конечно, с налоговой службой», - заявил на прошлой неделе заместитель главы ФТС Руслан ДАВЫДОВ.              

В России уже создается отечественный оператор системы tax free. Это будет ООО «Скай Финсервис», работающий под брендом Hi Sky.

Эксперты Деловой газеты «Золотой Рог» считают, что не стоит рассчитывать на быстрый и заметный экономический эффект от введения в России системы tax free, которая, кстати, действует лишь в 50 из тех 130 стран мира, где существует налог на добавленную стоимость.

По данным Ростуризма, за 2016 год Россию посетили 24,5 млн туристов из дальнего зарубежья, и каждый из них потратил в среднем около $1 тыс. Часть этих денег была израсходована не на шопинг, а на экскурсии, сувениры, рестораны и прочие развлечения. В Приморье же большую часть турпотока составляют жители приграничных районов Китая, приобретающие «эконом-туры». Так что рассчитывать на эту категорию гостей пока неразумно.

Как следствие, возвращать по системе tax free пока особо нечего. К тому же, потребуется максимальный охват торговых точек, в которых иностранные туристы смогут оформить необходимые для tax free чеки.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: туризм  tax free 



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