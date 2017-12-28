Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Туристам заказали tax free
Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ предложила Минфину перевести оформление tax free в электронный вид, так как оформление бумажных документов для оказания услуги нетехнологично и занимает время. На данный момент в предварительный перечень пилотных регионов для введения tax free включены девять торговых точек из Приморья, в том числе развлекательный комплекс Tigre de Cristal, торговые центры Clover House, «Седанка-Сити», «Дружба» и «Черемушки».
В ноябре президент России Владимир ПУТИН подписал закон о введении в России системы tax free, которая позволит гражданам иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), компенсировать суммы НДС, уплаченные при покупке товаров в России, при их вывозе за пределы таможенной территории ЕАЭС.
Для такой компенсации иностранцу необходимо приобрести в течение одного дня товаров на сумму не менее 10 тыс. рублей с учетом налога и оформить документ (чек) на них.
Закон дает право на вычет сумм НДС, исчисленных организациями розничной торговли, по товарам, реализованным гражданам иностранных государств, не входящих в ЕАЭС. Для этого им надо будет предоставить в налоговый орган электронной реестр документов (чеков), содержащих отметку таможенных органов, подтверждающую вывоз товаров за границу, и сведения о компенсированной физлицам сумме налога.
Организации розничной торговли будут передавать в электронной форме в ФТС России сведения из документов (чеков) для компенсации НДС, а таможенный орган будет также в электронной форме направлять их в ФНС.
До 1 октября 2018 года будет действовать временный порядок предоставления документов, подтверждающих обоснованность компенсации сумм НДС в рамках системы tax free. Временный порядок вводится до тех пор, пока не будет разработана автоматизированная система обмена соответствующей информацией,
«Мы предлагаем все в электронный вид перевести с тем, чтобы эта отметка фактического контроля того, что товар вместе с физическим лицом ушли из страны. Для того, что бы она каким-то образом поставлялась в системе. Пока технического задания нет. Предложение внесено в Минфин. И здесь наше взаимодействие должно быть и с оператором, и с теми компаниями, которые в пилотном проекте будут, и, конечно, с налоговой службой», - заявил на прошлой неделе заместитель главы ФТС Руслан ДАВЫДОВ.
В России уже создается отечественный оператор системы tax free. Это будет ООО «Скай Финсервис», работающий под брендом Hi Sky.
Эксперты Деловой газеты «Золотой Рог» считают, что не стоит рассчитывать на быстрый и заметный экономический эффект от введения в России системы tax free, которая, кстати, действует лишь в 50 из тех 130 стран мира, где существует налог на добавленную стоимость.
По данным Ростуризма, за 2016 год Россию посетили 24,5 млн туристов из дальнего зарубежья, и каждый из них потратил в среднем около $1 тыс. Часть этих денег была израсходована не на шопинг, а на экскурсии, сувениры, рестораны и прочие развлечения. В Приморье же большую часть турпотока составляют жители приграничных районов Китая, приобретающие «эконом-туры». Так что рассчитывать на эту категорию гостей пока неразумно.
Как следствие, возвращать по системе tax free пока особо нечего. К тому же, потребуется максимальный охват торговых точек, в которых иностранные туристы смогут оформить необходимые для tax free чеки.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Туристам заказали tax free
- Приморье заняло третье место в номинации "Российский экологический отдых"
- Туристы, прилетев во Владивосток, могут отправиться в морской круиз по странам Северо-Восточной Азии
- Приморье ждет туристов из Королевства Таиланд и южных провинций Китая
- Владивосток открывают для азиатских туроператоров и авиакомпаний
- Со своим юанем
- В Приморье за год побывали более 13 тысяч круизных туристов
- На Дальний Восток туристов КНР пригласит специальный китайский сайт
- Любого желающего научат "продавать Приморье"
- Свободный порт привлекает туристов
Новости раздела
- Золотые правила
- "Мы измеряем даже настроение"
- Туристам заказали tax free
- Сколько стоит скопировать успех
- Приморье надеется на собственный нефтеперерабатывающий завод
- Бывший вице-губернатор Приморья возглавил одну из крупнейших компаний региона
- Мошенники пошли за деньгами приморцев
- "Ростелеком" обнуляет стоимость местных звонков с таксофонов универсальной услуги связи
- На арбитражном фронте без перемен
- Cтройку засыпает цементной пылью
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Сбербанк готов отказаться от банковских карт
- Российская валюта рискует обвалиться до 300 рублей за доллар
- Центробанку пришлось заплатить "Мумий Троллю" за использование песни "Владивосток-2000"
- Лучший горнолыжный курорт Дальнего Востока открывает зимний сезон на Сахалине
- Биткоин ушел в давно ожидаемое пике
- В Приморье почти каждый день фиксируются подставные ДТП
- Из "Адмирала" побежали ведущие игроки
- В Амурской области открыли завод по рафинации и упаковке соевого масла "Жемчужина Амура"
- Новый бальнеологический комплекс на Сахалине станет визитной карточкой для Дальнего Востока
- Судостроению на Дальнем Востоке будет оказана государственная поддержка