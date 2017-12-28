Сколько стоит скопировать успех

Компании Приморья не спешат включаться в гонку за франчайзи

Идея приобрести бизнес «под ключ» может казаться довольно заманчивой для тех, кто не любит рисковать. Готовая концепция, проверенный бизнес-план, репутация бренда на рынке, контроль качества – все это привлекает потенциального франчайзи. Однако когда дело доходит до выбора франчайзера, нередко оказывается, что кроме дизайна и привлекательного названия продавец не предлагает практически ничего.

- Нужно помнить, что хороший франчайзер продает в первую очередь не красивую упаковку (то есть дизайн, мебель, название), а репутацию, узнаваемость на рынке и, главное, свой опыт. Дешевая франшиза может означать только, что бизнес еще молод, не прошел проверку временем и, возможно, создавался специально под продажу. К сожалению, таких компаний сейчас очень много в России, и я плохо к ним отношусь: это обычное заколачивание денег из воздуха, - говорит директо ЗАО «Хабиба» Александр ХАБИБУЛИН.

Чтобы убедиться в том, что дешевая франшиза не принесет пользы, эксперты советуют обратить внимание на то, как франчайзер ведет маркетинговую политику: основные силы в рекламе бренда «на продажу» направлены на потенциального франчайзи, и почти совсем не направлены на целевую аудиторию потребителя товаров и услуг, которые компания поставляет.

- Если, как потребитель, вы ничего не знаете о компании, если о ней не знают ваши знакомые, причастные к предполагаемой целевой аудитории, если о компании мало отзывов в сети, то вы с таким же успехом можете начать с нуля, - считает Хабибулин.

От 3D-картошки до барбершопа

По мнению экспертов, дешевыми можно считать франшизы, стоимость которых не превышает 500 тыс. рублей. Само собой, зависит от вида бизнеса: к примеру, таких денег никак не может стоить франшиза успешного ресторана или кофейни «по всей России», но вполне может стоить, к примеру, региональный бизнес по продаже 3D-картошки. Такой, кстати, во Владивостоке продается всего за 350 тыс. рублей. Продавец франшизы уверяет, что бизнес испытал себя на улицах столицы Приморья и летом, и зимой. Кроме того, кто не гулял по Набережной и не слышал о 3D-картошке? А вот франшиза известного бизнеса по доставке японской кухни с уссурийской пропиской «Осьминожка» стоит уже 1,2 млн рублей.

Есть в Приморье и более дорогие франчайзеры с местной пропиской: к примеру, авто-кофейня «Зебра», франшиза которой продается уже 5 лет и стоит около 3,2 млн рублей, включая паушальный взнос и вступительные инвестиции. Для сравнения, первоначальный взнос для франчайзи «Бургер-Кинга», который также присутствует на рынке Приморья, составит от 1, 9 млн.рублей. При этом очевидно, что франшиза всемирной сети быстрого питания внушает куда больше доверия, чем франшиза малоизвестной сети авто-кофеен с приморской пропиской, претендующей на всероссийский статус. За почти пять лет, пока объявление «Зебры» размещено на платформе Фарпост, сеть открыла пять заведений «по всей России» - во Владивостоке (где неоднократно закрывалась и переезжала с места на место), Находке, Уссурийске, Хабаровске и Иркутске. Любопытно, что при этом у «Зебры» есть сайт, на котором нет информации для потребителя (то есть, для любителя кофе), зато в наличии океан аргументов, уверяющих потенциального франчайзи в том, что покупка франшизы авто-кофейни «Зебра» - идеальный вариант для инвестора. Интересно, что перед сменой формата «Зебра» некоторое время работала не в статусе питстопа, а в статусе обычной кофейни.

Еще один франчайзер с приморской пропиской – барбершоп, или мужская цирюльня «Фирма» - работает с 2013 года со стартовым капиталом всего 300 тыс. рублей. За это время в России и за рубежом с участием и без участия франчайзи открылось 54 барбершопа бренда. Сама франшиза «Фирмы», без учета первоначальных вложений, стоит 400 тыс. рублей. Вложения, без учета франшизы, составляют 1,2 - 1,8 млн рублей, как уверяют создатели бренда. Один из директоров барбершопа, Тимофей РЯБЦЕВ, уверяет, что стричь и брить не умеет, зато хорошо умеет вести и продвигать бизнес.

- Начинать было тяжело, - уверяет Рябцев. – Не все мастера до конца понимали, почему парикмахерская должна быть именно мужской, и зачем отказываться от заработка на женщинах. Но в этом была главная суть идеи – возродить именно мужскую цирюльню, где не только стригут, но и бреют, и умеют ухаживать за бородой, которая снова вернулась в моду. Впрочем, сама идея не нова: в США и Англии уже давно существует культура барбершопов, недавно она пережила реинкарнацию и в Москве. Во Владивостоке начинать, повторюсь, было непросто, но сейчас мы продолжаем развитие в сторону Запада как с участием франчайзи, так и открывая филиалы собственноручно. Франчайзинг – хороший вспомогательный инструмент, помогающий закрепиться на рынке, но не самоцель.

По мнению Рябцева, в Приморском крае немного интересных в концептуальном плане проектов, но они есть и имеют все шансы развития в масштабах страны. Однако большинству из них нужна подходящая «упаковка».

Еще одна франчайзи-сеть с Приморской пропиской – это сеть аптечных гипермаркетов, работающая под единым брендом «Монастырёв.рф». Информация о том, сколько стоит франшиза аптеки, не раскрывается, однако создатель уверяет, что это Монастырёв.рф - именно франчайзи-сеть. Согласно апрельскому рейтингу 2017 года, сеть оказалась на 26-ом месте в России по товарообороту, на 3-ем месте по среднему чеку и на 2-ом месте по средней выручке на одну точку.

«Все свое открою сам»

По словам экспертов, продажа бизнеса под ключ, а именно франшиз, в Приморье – не такое уж распространенное явление. На платформе Farpost сейчас висит всего 17 франчайзинговых предложений от предпринимателей с местной пропиской, 11 из которых продаются во Владивостоке. Средняя цена такой франшизы - 1,5 млн рублей. Зато прочих предложений по продаже готовых предприятий в регионе – около 700, причем 400 из них продаются в столице края. Кстати, в начале 2017 года цифры были аналогичными, а вот в начале 2016-го продавалось всего около 400 предприятий.

Есть в Приморье компании, которые имеют весь необходимый опыт, репутацию и узнаваемость бренда, чтобы продавать франшизы, но делать этого они почему-то не хотят. К примеру, сеть магазинов цифровой электроники и бытовой техники ДНС, которая включает в себя более 1300 точек. По словам основателей сети, каждый магазин в более чем 300 городах России компания открывала самостоятельно, без участия франчайзи.

- Если где-то еще можно открыть магазин DNS, мы откроем его сами, - высказывался генеральный директор компании Дмитрий АЛЕКСЕЕВ. – Мы не понимаем, что выигрываем при продаже своей франшизы. Для такой выгоды, думаю, необходимо особое стечение обстоятельств, которого в России пока что нет.

Зато в России, по наблюдениям игроков рынка, множество фирм-пустышек, для которых торговля франшизами – самоцель. Связавшись с такой компанией, можно обнаружить, что в её системе либо очень слаб, либо совершенно отсутствует контроль качества, необходимый любой сети для того, чтобы укрепить бренд на рынке.

- Именно общая неразвитость в России систем контроля качества тормозит и развитие франчайзинговых сетей, - подытожил Алексеев.

Марина АГАФОНОВА.