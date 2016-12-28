В магазинах Приморского края появилась продукция резидентов ТОР

В будущем Приморье сможет обеспечить мясом не только себя, но и Китай

Первые результаты деятельности резидентов территорий опережающего развития могут увидеть жители Приморья – на прилавках продуктовых магазинов можно приобрести их продукцию. Об этом Губернатор края Владимир Миклушевский заявил во время передачи «События года. Приморье-2016» на телеканале «ОТВ-Прим».



Вопрос о практической реализации проектов территорий опережающего развития и первых результатах их работы Губернатору края задал один из участников программы – директор «Приморской газеты» Александр Охрименко.



По словам главы региона, уже сейчас в магазинах края приморцы могут приобрести свинину, произведенную резидентом ТОР «Михайловский».



«Сейчас, возможно, объемы предлагаемой продукции не слишком заметны. Мы планируем увеличить производство свинины в 12 раз. Это станет возможным благодаря деятельности семи резидентов, специализирующихся на свиноводстве. В будущем Приморье сможет обеспечить мясом не только себя, но и Китай», – подчеркнул Владимир Миклушевский.



Помимо мясной продукции, резиденты ТОР «Михайловский» займутся выращиваем сельскохозяйственных культур и производством молочной продукции.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.