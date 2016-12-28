В Приморье в известном супермаркете опечатали кухонное оборудование и инвентарь

В Артеме в супермаркете «Три кота» не смогут производить салаты в течении 30 суток, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ФССП Приморского края.

В ходе проведения плановой проверки гипермаркета «Три кота», специалисты Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю выявили нарушения законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, допущенные при эксплуатации кулинарного цеха. Данный факт послужил основанием для возбуждения дела об административном правонарушении и дальнейшего обращения в суд.

Учитывая характер деятельности организации, занимающейся производством и реализацией продуктов питания, а также то, что выявленные нарушения могли далеко не самым благоприятным образом отразиться на жизни и здоровье людей, Артемовский городской суд назначил ООО «Три кота» наказание в виде приостановления деятельности кулинарного цеха на 30 суток.

Иван КРЫШАН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.