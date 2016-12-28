Дорогу Владивосток – Находка доверили компании, которая строила трассы "Москва – Санкт-Петербург" и "Крым"

Правительство РФ согласовало предложенного администрацией Приморья подрядчика для строительства автомобильной дороги Владивосток – Находка – Порт Восточный на отрезке от Артема до Царевки. Вести работы будет компания «Трансстроймеханизация», которая летом этого года сдала первый участок трассы, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Александр Швора уточнил, что к настоящему времени была разработана проектная документация строительства участка автомобильной дороги, который будет проходить в обход населенных пунктов Штыково, Шкотово, Смоляниново и обеспечит скоростной проезд до городского округа Большой Камень, в том числе к судостроительному комплексу «Звезда» и жилым микрорайонам, что позволит сократить протяженность пути от Владивостока до Большого Камня на 22 километра.

«В составе данной дороги предусмотрены три транспортных развязки, 16 мостов общей длиной 1,7 километра, 12 путепроводов и эстакада общей длиной почти 2 километра», – рассказал он.

Строительство участка автодороги протяженностью почти 25 километров оценено в 21 миллиард рублей, из них 18,7 миллиардов – федеральные средства.

По словам первого вице-губернатора Василия Усольцева, единственный поставщик был определен Распоряжением Правительства РФ.

«Соответствующая просьба была направлена от имени Губернатора Приморского края. В августе этого года ООО “Трансстроймеханизация” ввело первый участок в цементобетонном покрытии в обход Артема. Работы выполнены добросовестно и в срок. Согласно Распоряжению Правительства РФ, сейчас компания определена единственным подрядчиком на выполнение строительных работ», – заявил он.

Как отметил Александр Швора, выбор единственного подрядчика позволит существенно сократить сроки строительства объекта, гарантирует качество и окончание работ в необходимые государству сроки.

«Будет обеспечено единство технологического процесса, преемственность технической и организационной реализации строительства, исключено неоправданное увеличение сроков», – обозначил он.

Окончание работ запланировано на 2020 год.

Напомним, строительство автомобильной дороги Владивосток – Находка – Порт Восточный ведется в рамках развития международного транспортного коридора «Приморье-1» по направлению Харбин – Суйфэньхэ – Гродеково – Владивосток/Восточный/Находка.

По мнению Губернатора края Владимира Миклушевского, реализация проектов международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2» принесет большой экономический эффект не только Приморскому краю, но и соседним провинциям Китая. Два МТК формируют кратчайшие пути доставки грузов из северо-восточных провинций КНР к портам юга Приморья, поэтому вызывают большой интерес у китайских коллег.

Поскольку проект транспортных коридоров требует больших капиталовложений, Приморье готово заключить с партнером концессионное соглашение, предусматривающее возврат инвестиций и дивиденды от дохода. Данная финансовая модель была одобрена Правительством РФ.

ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: ООО «Трансстроймеханизация» работает на десятках знаковых проектов по всей стране, в том числе реконструкции аэропорта Шереметьево, строительстве участков трассы «Москва – Санкт-Петербург», «Крым» и многих других. ООО «ТСМ» основано в 2005 году. Новым этапом в развитии компании стало ее вхождение в 2010 году в группу «Мостотрест». В Приморском крае расположен Дальневосточный филиал ООО «Трансстроймеханизация» со штатной численностью 1,4 тысячи высококвалифицированных специалистов, парком автотранспорта и дорожно-строительной техники в количестве 260 единиц, современной ремонтной базой. Филиал также располагает аттестованной строительной лабораторией и геодезической группой.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.