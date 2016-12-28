Под звездой Свободного порта

Председатель общественного экспертного совета по экономической политике в Приморском крае считает, что развитие бизнеса проходит под влиянием федерального законодательства, направленного на развитие дальневосточных регионов

В конце 2016 года член совета директоров ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» Денис САРАНА вновь избран в состав общественного экспертного совета по экономической политике при администрации Приморского края. О своем бизнесе, коллегах и взглядах на предпринимательство Денис Сарана рассказал Деловой газете «Золотой Рог».

- Денис Викторович, как прошел для Владивостокского морского рыбного порта уходящий год? Какие показатели у предприятия? Ведь говорят о том, что перевалка грузов через приморские порты уменьшается.

- Показатели этого года не рекордные, но и неплохие, по некоторым грузам мы даже перевыполнили планы. Если говорить о структуре, то для нас очень важны и интересны контейнерные грузы, ведь мы – универсальный порт. Они, конечно, не такие доходные, как несколько лет назад, но тем не менее показывают неплохую рентабельность. Мы здесь сработали неплохо, и это в условиях расширяющейся конкуренции. Ведь сегодня многие портовые терминалы стали заниматься контейнерами. Например, «Соллерс», Первомайский порт (бывший ПСРЗ), терминал на «Дальзаводе», «Востокморсервис» и другие – это только во Владивостоке.

Контейнерные перевозки - это сложный и интересный бизнес. Компания должна обеспечить доставку контейнера, пришедшего с моря, на ускоренном контейнерном поезде в Новосибирск, Екатеринбург, Москву. Это, как правило, импорт. Экспортные грузы нужно принять у себя на терминале, либо в сухом порту, либо в морском, отправить на международной линии. Либо это каботаж со сквозным тарифом до Магадана, Камчатки. И чтобы везде все прошло без задержек, и недорого. На мой взгляд, контейнерные перевозки - это «высший пилотаж» портовиков.

- Три года назад была проблема найти свободные контейнеры. Сегодня это проблема?

- Скажем так, портам не особо нужны порожние контейнеры, нам выгоднее груженые. Они нужны отправителям грузов, и их также приходится везти - иногда издалека. Ситуация меняется, рынок регулирует подвоз, «спрос - предложение». Действительно, одно время доля порожних контейнеров, возвращающихся в точки загрузки, была в некоторых портах высока. При нормализации торговли контейнер и «туда», и «обратно» идёт гружёный, это выгоднее всем.

- Станция Мыс Чуркин всегда была узким бутылочным горлом. Это как-то влияет на работу предприятия?

- У нас в этом году было несколько конвенций (запрет на погрузку) на железной дороге. Причины не в нас, больше из-за других предприятий, появления новых грузополучателей на станции. Это крайне негативно влияет на ритмичность работы, клиенты уходят. Изначально станция была специализирована под рыбный порт, но сейчас на ней «сидят» десятки портовых и других предприятий.

В то же время станция не самая современная на железной дороге. Существует даже правительственное решение о ее модернизации. Там необходимо автоматизировать стрелочные переводы, добавить, восстановить пути, очистить станцию от тех грузоотправителей, которые на путях общего пользования производят грузовые работы и забивают станцию. Но это компетенция РЖД, мы с ними в диалоге, надеемся, что после ремонта тоннеля имени Сталина займутся и станцией Мыс Чуркин.

- Рыбный порт вернул себе общероссийское лидерство по перевалке рыбы. Как удается наращивать объем рыбных грузов в условиях жесткой конкуренции?

- Мы ценим своих клиентов и боремся за них. У нас выгружать рыбу быстро, дешево и удобно. В 2016 году уже вышли за показатель в 300 тыс. тонн и за неделю еще, может, сделаем 5-10 тыс. тонн. На сегодня практически все холодильные склады заполнены. На хранении находятся селедка, минтай, белая рыба, лососи. Порт - это не тыловой холодильник, он должен принять рыбу и отправить её потребителям. Но трейдерам удобно хранить в портах, и это надо понимать и предлагать эту услугу. Правда, есть компании, которые пытаются спекулировать на этом. Берут у рыбаков рыбу и кладут на хранение, чтобы потом дороже продать. При этом пытаются еще нас обвинить в высоких тарифах на хранение.

Но у портовиков ценообразование прозрачное. У нас перевалка и хранение рыбы добавляют не более 2 рублей за килограмм. В цене рыбы это самая скромная составляющая. Ещё лучше и дешевле использование схемы перегрузки «борт - вагон», «борт - автомобиль». В этом году как никогда конструктивно работали с РЖД и владельцами рефсостава. Практически не было проблем с рефсекциями. Рыбные поезда формировали, и они уходили без особых задержек. Развиваются автомобильные и контейнерные пути доставки мороженой рыбы.

- В какой стадии ваш инвестиционный проект и удалось ли решить проблему аренды ГТС? ФГУП «Нацрыбресурс» готов подписать договор аренды?

- Проектирование нового холодильного комплекса заканчиваем в январе-феврале 2017 года. Создано новое предприятие, которое стало первым резидентом Свободного порта Владивосток. Договора аренды пока нет, но есть его согласованный проект. Мы ждем уточненную независимую оценку стоимости аренды причалов. В то же время остаемся приверженцами того, что мы прекрасно справимся сами с эксплуатацией причалов по примеру многих коллег-портовиков. Зачем порту платить ФГУПу деньги за портовые же причалы, если их можно оставить в реальной экономике предприятий? Да и государство все больше склонно убирать посредников, наступили времена, когда эффективность расходования бюджетных средств, сокращение налоговой и псевдоналоговой нагрузки становятся основной первоочередной задачей для государственных структур, для правительства.

Как только заключим договор аренды, сразу приступим к строительству нового и современного холодильного терминала. Предприятие заинтересовано в скорейшей реализации этого инвестиционного проекта. У нас все идет по плану, проект скоро будет готов для государственной экспертизы.

- Раньше было модно говорить о модернизации, теперь все говорят о кризисе. Но без модернизации сложно быть в лидерах и выигрывать борьбу за клиента.

- Наш порт последние десять лет непрерывно проводил модернизацию. В том числе и ремонт причалов, они все в хорошем состоянии, а ведь это формально не наше имущество. Если в целом говорить о состоянии предприятия, то для нашей номенклатуры грузов и нашего местоположения все вполне современно. В котельной новые котлы, видеонаблюдение, электроника, для клиентов - веб-сервисы. Мы в последние пять-семь лет вкладывали в энергетику, площадки забетонировали. Закупались и модернизировались краны, перегрузчики, погрузчики, делались ремонты в офисных помещениях: людям надо работать в комфортных условиях. Думаю, что больше 80% прибыли компании за 10 лет было вложено в само предприятие. Лишь меньшая часть направлена на дивиденды.

- Вы затронули вопрос дивидендов. Для многих предприятий вопрос распределения прибыли является ключевым.

- Как правило, предприниматели выплачивают себе дивиденды, если им нужно вложить деньги в отдельный, другой бизнес. Либо нужны деньги на свое личное потребление, или они не видят перспектив дальнейшего расширения, развития на данной территории, в целом в стране. Но личное потребление не такое уж большое. У нас немного таких серьезных предпринимателей в Приморье, которые самолеты покупают себе и аэродромы для них строят. Другая история – массовые или профессиональные инвесторы, фонды. Есть обязательные, заранее оговоренные выплаты дивидендов, особенно если много акционеров или компания торгуется на фондовом рынке.

Мы несколько лет назад около 20% прибыли выплачивали. В последние два года уменьшаем кредитную нагрузку - предпочитаем гасить банковские займы и накапливать средства для модернизации. У нас консервативная политика в отношении распределении прибыли, почти все идет на предприятие.

- Сегодня в Приморье и на Дальнем Востоке много всего происходит. Сравните нашу экономику с экономикой соседей - по производительности труда, стоимости кредитов, есть еще, наверное, ряд параметров, по которым вы как предприниматель сравниваете условия ведения бизнеса. Какая сегодня ситуация в регионе?

- Есть базовый капитал, который дает развитие экономике, это совокупность производственных средств, качество людей и их количество. Южная Корея, сконцентрировавшись, поставив себе задачу выстроить демократическую, капиталистическую систему, смогла подняться на высокий уровень развития. Япония - понятно, до- и послевоенная, американский капитал, насыщенность населением, скачок в области промышленности и технологий. Потом «азиатские тигры» также удивили мир. Что нам мешает? Пока мы отстаем по концентрации, по времени. В СССР не было той самой предпринимательской инициативы, которая максимизирует производственные возможности общества. Если смотреть эту кривую в экономике, границу производственных возможностей, мы еще в начале координат. Мы должны производить больше товаров, услуг в Приморье для наших граждан, для соседей.

Много факторов, которые на это влияют. Почему молодежь зачастую не видит перспектив? Мало кто верит, что твой жизненный успех зависит от того, насколько хорошее образование ты получил, насколько качественно и осмысленно ты будешь работать. Сплошь и рядом у нас есть истории с госслужащими и чиновниками, живущими на широкую ногу, с гражданами, которые попали на посты в системе гос. экономики, вовсе не перерабатывают и живут совсем не плохо. Пока мы в обществе не сделаем такую систему, когда первым фактором благосостояния, качества жизни человека и его семьи будет именно его упорство, труд и образование, до тех пор будем медленно-медленно догонять тех, кто ушел вперед.

- Год назад вы стали главой совета по экономике. Расскажите, что сумели сделать? Не погас энтузиазм?

- «Ура-энтузиазма» и не было, волшебных палочек не выдавали. Есть понимание организации работы, то есть что и как можно сделать. Была проделана большая работа по анализу наших правовых актов как федерального уровня, так и регионального. Десятки актов просмотрели на предмет оценки регулирующего воздействия. Из них одобрили процентов 60%.

Этот год прошел под звездой свободного порта, и большая часть работы строилась с Минвостокразвития. В крае, как и по всем субъектам ДВ, все нововведения и нюансы рождались в рамках федерального законодательства. Минвостокразвития, полпредство и Наблюдательный совет СПВ играли лидирующую роль, и мы с ними взаимодействовали. Бить тревогу, проталкивать конкретные проекты или, наоборот, убеждать губернатора, что это какая-то фикция, - к сожалению, или к счастью, в этом году такого не было.

У губернатора и краевой администрации не так уж много рычагов в выборе траектории. Задача губернатора - наладить работу в рамках закона и бюджета, создать условия для развития. У нас недавно была встреча губернатора и предпринимателей. Он на ней правильно сказал: «нас на Светланской сидит сколько-то человек, вроде как немало, но в масштабах края...» Все остальные важные составляющие поддержки предпринимательства, деньги, целевые программы - все спускается с федерального уровня централизованно либо в дальнейшем переходит в муниципалитет. Нужно понимать структуру поддержки бизнеса в целом по стране.

И есть у нас в Приморье дух предпринимательства, не задавлен он кризисами. У нас хорошая сфера услуг, опять жилые дома строятся. Компании выходят на федеральный уровень. Многие приезжие гости отмечают, какой у нас развитый ресторанный бизнес.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Предприниматель Сарана сколько часов в день работает?

- Когда не сплю. Занимаюсь операционным менеджментом, может, около часа в день, дальше - принятие решений по разным направлениям, участие как акционера. Может, я плохой тайм-менеджер, нужно больше семье, спорту и отдыху уделять, но...

Юрий МОРОЗОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.