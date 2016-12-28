Предпринимательство - это в первую очередь риск!

На вопросы деловой газеты «Золотого Рога» отвечает коммерческий директор компании «Акцент» Константин Воробьев

Уходящий 2016 год вряд ли назовешь простым. Наверное, нет практически ни одной сферы экономики, которая не почувствовала на себе проблем, вызванных продолжающимся кризисом. Тем не менее даже в таких непростых условиях находятся компании, которые не просто, как говорится, остаются на плаву, борясь за выживание, но даже строят долгосрочные стратегии, в которых прописывают не только стабилизацию, но и рост.

На вопросы деловой газеты «Золотой Рог» отвечает коммерческий директор компании «Акцент» Константин ВОРОБЬЕВ.

- Константин, начну со «скользкого» вопроса. В 2014 и 2015 гг. ваша компания входила в топовые позиции федеральных рейтингов компаний, оказывающих услуги в сфере ИТ. А в 2016 году вас в них не было. Почему?

- Не перестаю удивляться глубине погружения вашего издания в специфику нашего бизнеса (улыбается).

Да, действительно, в 2016 году ни одна компания Приморского края, включая и нашу, не попала ни в один федеральный ИТ-рейтинг, а причина одна: спрос падает, экономика сжимается, и расти в данных условиях можно либо за счет передела рынка, забирая клиентов менее удачных партнеров, либо выходя за пределы домашнего региона. В 2015 году мы воспользовались первой составляющей успеха, в 2017-м попробуем расти за счет экспансии в сопредельные территории. Если задуманное удастся реализовать, то планируем вернуться в рейтинги в 2018 году.

А вообще, рейтинги основаны исключительно на таких количественных характеристиках, как выручка или прибыль, что накладывает на бизнес обязанность расти опережающими темпами год за годом, невзирая на внешнюю среду. В данный момент, на наш взгляд, рост ради роста не обоснован ни стратегически, ни тактически - важнее работать с платежеспособными заказчиками, чем затем через суды выбивать дебиторку.

- То есть вы не считаете, что потеряли связь с рынком?

- Конечно нет! Гнаться все время за валом продаж, жертвуя при этом рентабельностью, - это не наш путь! Бизнес «Акцента» основан на инженерных компетенциях в весьма специфических областях. Вот на их-то поддержании и развитии мы фокусируемся в данный момент. И тем самым создаем задел для будущих побед и рейтингов.

- Да, но другие-то компании находят ресурсы для роста. Почему же это не вы?

- Ну давайте еще раз повторюсь, что ни одна компания края, специализирующаяся на инженерной инфраструктуре или информационных технологиях, не смогла продемонстрировать федеральным агентствам показатели достойные попадания в рейтинг. А раз так, то это скорее говорит об общей апатии региональной экономики, нежели о нашей недоработке.

Если же сравнивать себя с компаниями из центральной части России, то видно, что вперед вырвались те, кто смог переложить на плечи своих заказчиков всю величину девальвации рубля, проиндексировав стоимость своих решений и услуг вдвое. Как правило, это компании, работающие в бюджетной сфере. Не думаю, что такое решение проблемы приветствовалось бы нашими клиентами, расположенными преимущественно в частном секторе экономики.

- Хорошо, вы жертвуете темпом ради качества. В чем тогда оно проявляется?

- Первое - это то, что мы каждую минуту сфокусированы на росте команды «Акцента» и все время рекрутируем с рынка качественных продавцов и инженеров, предлагая им лучшие условия труда.

Второе - это качественный рост команды. То есть мы не скупимся учить наших сотрудников, организуя как внутренние обучающие мероприятия, так и внешние.

Третье - построение лояльности бренду «Акцент» сотрудников компании. Что проявляется в выполнении работодателями всех своих обещаний по отношению к наемному персоналу и высоком уровне внутрикорпоративной культуры.

В-четвертых, это построение лояльности бренду «Акцент» со стороны заказчика. Тут помимо экономических стимулов - скидки, рассрочки, гарантия - и профессиональных - компетенции и качество - работает то, о чем я сказал в третьем пункте, - лояльность сотрудников. Ведь если они лояльны компании, в которой их ценят и уважают, то то же самое они несут и к заказчику.

И наконец, мы обожаем рынок слияний и поглощений, который именно в такие моменты, как сейчас, предоставляет своим поклонникам самые интересные предложения.

- Константин, вы единственный наш интервьюируемый, который в каждой беседе упоминает рынок слияний и поглощений как источник роста. Вам действительно удается двигаться вперед за счет данного направления?

- Безусловно! На текущий момент более 10% нашей консолидированной выручки приходится на контролируемые или зависимые бизнесы, что немало, учитывая их самоокупаемость, рентабельность и синергию с основным бизнесом. А ведь этой выручки не было бы, если бы мы развивались исключительно в рамках операционной деятельности.

При этом, конечно, надо отметить, что не любой желающий может продать нам свой бизнес целиком или частично. Гораздо чаще приходится отказывать «продавцам», т. к. состояние, с которым к нам приходят, обычно вызывает два вида недоумений: «как до такого можно было довести собственную компанию» или «зачем вообще этим бизнесом надо было заниматься».

- Вы склонны делать приобретения бизнесов в любой сфере или только в тех отраслях, что соприкасаются с вашим основным видом деятельности?

- Именно так. Нам интересны бизнесы на сопредельных инженерных «территориях», способные дополнить нашу линейку услуг новыми предложениями.

Второй тип интересных нам бизнесов - это компании, оказывающие какую-то часть услуг из линейки «Акцента», но для других, не пересекающихся с нами заказчиков.

- Но вы ведь всегда подчеркиваете, что работаете не только как покупатель, но и как продавец, предлагая долю в «Акценте» крупным системным интеграторам?

- Вы правы. Если синергия работает в одну сторону, то почему бы не предположить, что она также будет работать и в другую?

А потому мы вот уже два года подряд составляем «Инвестиционный меморандум» - документ, описывающий наши сильные и слабые стороны, а также ряд количественных и качественных характеристик бизнеса, - и предлагаем потенциальным покупателям с ним ознакомиться.

И знаете, каждый раз, когда мы приступаем к составлению нового «Меморандума», мне кажется, что мы единственный пригодный для поглощения крупным федеральным игроком бизнес в регионе в нашей нише.

- И как успехи? Есть интерес?

- Интерес есть. Но знаете, такое ощущение, что мы все заканчивали разные бизнес-школы. Мы, провинциалы, приняли аксиомы о том, что правильно купленный бизнес экономит годы на «вхождение» в заказчика или сегмент, федералы же, в погоне за дешевизной, стремятся придумать велосипед - открывают представительства и филиалы, которые потом в течение года-двух ликвидируют, как экономически несостоятельные.

В общем, дальше двух встреч с потенциальным партнером у нас еще ни разу не заходило (улыбается).

- Может, вы не соответствуете ожиданиям покупателей?

- Может, конечно, и так. Но мне кажется, что не верят федералы в наш край, иначе бы не могли игнорировать лидирующую компанию рынка, имеющую устойчивый ликвидный баланс, рентабельные и устойчивые продажи.

Лично мне представляется, что такая структура, как мы, могла бы стать «жемчужиной в короне» федерального игрока на Дальнем Востоке. Тем более что мы стараемся не просто продаться, а через вхождение в капитал крупного игрока получить рычаг для собственного развития - т. е. получить новые компетенции и больший уровень финансового левериджа (коэффициент собственного и заемного капитала. - Прим. «Золотого Рога»).

Предлагая контроль в компании, мы обязательным условием ставим факт сохранения нами миноритарных долей в собственной компании. Что позволит нам сохранить прежнюю мотивацию и рассчитывать на часть дохода в будущем.

- В нашем диалоге вы затронули тему неверия бизнеса из центра в перспективы региона. Вы хотите сказать, что такие начинания, как СПВ или ТОРы, не принесли вам новых заказов?

- Пока мы больше проводим время просчитывая и проектируя проекты для определенной части резидентов СПВ и ТОРов, чем внедряем уже спроектированное. И по тому, как движется работа со стороны заказчиков, смело можно говорить, что ни они не спешат с инвестированием, ни мы не испытываем оптимизма от их настроений.

Однако считается, что успех приходит к позитивно мыслящим, а потому давайте будем надеяться на лучшее, тем более что определенные успехи все-таки имеются.

- Что вы имеете в виду?

- Ну хотя бы проекты, патронируемые группой «ДНС», такие как «Авиаполис Янковский».

- Константин, чем еще вам запомнился уходящий год?

- Ну если считать, что узкопрофессиональный аспект мы обсудили, то в широком смысле более всего хлопот мне принесла организация сессий, посвященных инновациям в медицине, которые состоялись в рамках XIII Медицинского конгресса, заказчиком которого выступил ТГМУ, а исполнителем - комитет по инновациям при ТПП Приморья. Но так как я являюсь его председателем, то и ответственность в конечном счете лежала на мне. Одним словом, это самое яркое мое ощущение уходящего года, напрямую не связанное с профессиональной деятельностью.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Что вы ожидаете от 2017 года? Он будет легче, чем текущий?

- Вы знаете, текущий не был тяжелым. Он был просто вязким и безыдейным. Мы делали что-то уже давно отработанное и знакомое, не решаясь на новые инвестиции, рынки или проекты.

Надеюсь, что следующий будет в этом плане повеселей, так как предпринимательство - это в первую очередь риск, а дуть целый год на воду, насмотревшись, как другие обожглись на молоке, уже утомительно.

Поздравляю вас и ваших читателей с Новым годом! И пусть он принесет каждому то, чего он заслуживает!





Мы каждую минуту сфокусированы на росте команды «Акцент» и все время рекрутируем с рынка качественных продавцов и инженеров, предлагая им лучшие условия труда.

Юрий РОГОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.