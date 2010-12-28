Год тигра: полосатый тренд

Бизнесмены на год Тигра - хищника, изображенного на гербе Приморского края, - возлагали особые надежды, полагая, что для приморского бизнеса он принесет только положительные тенденции. Какие-то надежды оправдались полностью, какие-то остались лишь в мечтах. Но на то он и Тигр, полосатый хищник...

Ипотека, несмотря ни на что, постепенно пошла в рост. На 1 ноября 2010 г., по данным Банка России, средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам на Дальнем Востоке приблизилась к 13,3%, в Приморье она составила в среднем 13,2% в руб.

Рынок депозитов также претерпел некоторые изменения. Некоторые местные банки так предельно скорректировали проценты по вкладам в рублях и в валюте в сторону понижения, что в некоторых случаях предвосхитили общероссийский демпинг на российском рынке депозитов.

По кредитованию субъектов малого бизнеса Приморье лидирует в рейтинге субъектов федерации Дальневосточного региона, предоставив субъектам малого и среднего бизнеса 129 259 млн руб. кредитных средств (местные банки обеспечили 40% заемных ресурсов).

Весомая часть сделок в сфере лизинга была заключена с предприятиями строительной отрасли. Большую активность стали проявлять субподрядчики, участвующие в стройках объектов саммита АТЭС. Экскаваторы, краны, бульдозеры и другая карьерная техника оказалась трендом сезона-2010.

Приморская стройиндустрия в минувшем году по-прежнему оставалась «золушкой» приморской экономики. Оставшиеся всего несколько предприятий по выпуску сборного железобетона и бетона использовались далеко не в полную мощность. Их роль в комплектации объектов АТЭС оказалась относительно невысокой, поскольку под них в основном были развернуты новые производства. Определенным спросом на рынке пользовалась продукция местных оконных и дверных производств, строительные блоки, брусчатка и пр., в большей степени привозные - утеплители, фасадные навесные системы, кровельные материалы, комплекты для деревянного малоэтажного домостроения и пр. В связи с ростом в крае объемов строительства рынок стройматериалов чутко реагировал на это повышением цен.

Основные итоги жилищного строительства в крае радуют - намеченная на этот год «планка» в 400 тыс. кв. метров жилья практически взята. В основном за счет объектов, строительство которых финансируются за счет бюджетных средств. Прежде всего, это более 2000 квартир, которые попали в план сдачи этого года в жилом районе «Снеговая падь». К концу года во Владивостоке «созрело» под сдачу и 5-7 зданий, строящихся инвестиционно-строительными компаниями. Цены на «квадрат» в них в течение года практически не изменились. К сожалению, довольно много таких объектов новостроя остаются «замороженными» или активность рабочих на них сведена к минимуму.

Объектами-лидерами активности в сегменте строительства коммерческих объектов стали «бюджетные» пятизвездочные гостиницы, строящиеся во Владивостоке к саммиту АТЭС. Сжатые сроки строительства и относительная надежность финансирования позволяют строителям «выкладываться» здесь в полную силу. К сожалению, из сданных значительных объектов вспоминается только один - ТЦ «Европейский» на ул. Русской. Остаются несколько крупных замороженных объектов, целый ряд серьезных проектов строительства коммерческой недвижимости пока ждет лучших времен.

Заказов на объекты малоэтажного строительства в Приморье, по мнениям самих строителей, стало меньше, но по итогам трех первых кварталов минувшего года ввод такого жилья по краю оставался значительно выше, чем по многоквартирным домам. Основными сдерживающими факторами роста ИЖС оставались дороговизна и дефицит удобных под такое строительство земельных участков, снизившиеся финансовые возможности потенциальных застройщиков, отсутствие объектов инженерной и социальной инфраструктуры в зонах малоэтажной застройки.

Приморские проектировщики, несмотря на довольно бурный рост объемов строительства, испытывали дефицит заказов. Сказывались «наплыв» конкурентов из других регионов, желание заказчиков и инвесторов добиться значительной экономии по объектам уже на этапе их проектирования. Вместе с тем стоит особо отметить существенный рост качества проектов приморских архитекторов, о чем можно было судить по тем обсуждениям, которые проходили в рамках заседания градосовета при администрации Владивостока.

Аренда жилья во Владивостоке еще летом резко подорожала и заставила многих арендаторов искать жилье поскромнее. Рост арендных платежей в торговых центрах Владивостока практически достиг докризисного. Это позволяет судить о том, что этот сегмент успешно преодолевает трудные времена. Менее удачно выходит из кризиса офисная недвижимость, но тенденция роста ставок по ней уже проявилась в третьем квартале уходящего года.

Цены на жилье на вторичном рынке во Владивостоке в течение года успешно возвращали свой рублевый докризисный «эквивалент». И, по крайней мере, гостинки и 1-комнатные квартиры его отыграли. Однако «долларовые» цены оставались ниже докризисных.

Рыбный бизнес в этом году не только стабилен, но и показывает отличные результаты по добыче. Это стало возможным благодаря тому, что наука не уменьшает, а увеличивает ОДУ на основные промысловые объекты. Кроме того, спрос на внешних рынках на продукцию российского производства остается стабильным, что позволяет компаниям вести успешную сбытовую политику. При этом никаких инвестиционных проектов, касающихся строительства флота и рыбоперерабатывающих заводов, реализовано не было.

Крупные лесоперерабатывающие предприятия края в этом году оказались не в лучшей ситуации. Их инвестиционные программы по модернизации оборудования и строительству новых заводов, начатые еще несколько лет назад в ожидании заградительных пошлин, не привели к ожидаемым результатам, так как по факту заградительные пошлины были заморожены. В итоге из Приморского края по-прежнему выгодно вывозить «кругляк», правда, сегодня он «маскируется» с помощью небольшой технологической операции по обрезанию коры. В итоге лес идет на экспорт как сырье, а те, кто вложились в технологии глубокой переработки, гадают, почему у государственных мужей все время меняется курс на развитие отрасли.

Заметны успехи в некоторых направлениях животноводства. Мясное животноводство активно развивается только в так называемых «скороспелых» отраслях, где возвратность вложенных средств довольно высока. В лидерах - птицеводство и свиноводство. Наиболее тяжелой остается ситуация с производством говядины. Тем не менее в отношении молочного животноводства все же проекты имеются. Но реально развиваться предприятия молочного животноводства могут, только перейдя на новые технологии.

В растениеводстве достижения наиболее наглядны. В последние годы росло производство высокорентабельных культур - сои и риса. Специалисты и сегодня говорят о планах расширения площадей под эти культуры. В новом году вероятен рост производства гречихи. Изменившаяся конъюнктура рынка гречки значительно повысила к ней интерес.

Собственники продуктовых сетей могут быть довольными, экономить на еде многие перестали. Безусловно, отголоски кризиса еще наблюдаются, но средний чек в течение всего года только рос. Наблюдалось также определенное увеличение ассортимента. Что касается закона «О торговле», то фактически он не привел к ожидаемым результатам: не облегчил попадание на полку товаров и не снизил торговую наценку. В Приморском крае наблюдается жесткая конкуренция среди продуктовых сетей. В конце года открылось сразу несколько крупных предприятий.

Ситуация на рынке алкоголя с точки зрения потребительского спроса мало изменилась по сравнению с прошлым годом. Продажи в сегменте элитного алкоголя сохраняются на докризисном уровне: потребители, привыкшие к рейтинговым винам, сохраняют верность своему выбору. Покупатели из категории торговых центров и ресторанов, ушедшие с началом кризиса в более низкий ценовой сегмент (менее 500 руб./бутылка), остаются в нем до сих пор. В накладных оптовиков из удаленных районов края по-прежнему лидирует недорогая водочная продукция и дешевые полусладкие вина.

Рынок брендовой одежды привыкает к новым экономическим реалиям: эпоха бездумного потребления безвозвратно ушла в прошлое. О стабильности и возвращении к докризисному уровню потребления говорить рано. Периодическое оживление продаж, наблюдавшееся в течение года, свидетельствует, скорее, о реализации отложенного спроса. Соотношение цена/качество выходит на первый план. Компании ищут не целевого клиента, а ценового. Единственный стимулятор спроса - грамотное ценообразование и хорошие скидки. Содержание сезонных коллекций в приморских брендовых магазинах более выдержанное и спокойное. У модного ритейла две перспективы: либо дорогая, либо дешевая одежда. Средний сегмент вымывается.

Одна из тенденций рынка недорогой одежды - уход в интернет-продажи, в т.ч. через социальные порталы, работа под заказ и открытие т.н. «шоу-румов» не в привычных торговых центрах, а в офисных зданиях.

Ситуация на рынке европейской мебели свидетельствует о том, что о средний класс, который перед кризисом стал входить в число покупателей, вновь оказался потерян для этого сегмента рынка. И это самая большая кризисная потеря. Покупатели с высоким достатком по-прежнему делают выбор в пользу высоких мебельных марок и готовы платить за их преимущества, средний класс позволяет себе у европейцев только технологичные предметы интерьера - кухни, сантехнические комплексы, - а на мягкой мебели, аксессуарах и прочих элементах интерьера старается экономить.

Вырос в этом году рынок загородного отдыха. Летом спрос намного превышал предложение - во время летнего сезона 2010 на юге Приморья туристические базы и гостиницы были переполнены. Наибольшая активность туристов пришлась в период традиционных летних отпусков - конец июля и август. Основными потребителями услуг стали дальневосточники.

Малый бизнес этот год полностью устраивает. Можно говорить, что его престали «кошмарить», так как проблемы малого бизнеса - на контроле всех органов власти. В Приморском крае защищают предпринимателей общественные советы и организации предпринимателей. Создан гарантийный фонд, помогающий кредитоваться при условии нехватки залоговых активов. Также работает программа поддержки малого и среднего бизнеса, подкрепленная финансированием из краевого и федерального бюджета. Есть деньги на развитие предпринимательства и в муниципальных бюджетах. В общем, малому бизнесу зажгли зеленый свет.

В бизнес-образовании Приморья сохранилась тенденция последних лет по переходу компаний на корпоративный формат обучения. Крупные компании стали чаще задумываться о своем корпоративном учебном центре, а также больше внимания обращать на корпоративное обучение силами местных тренеров. Появился на рынке и целый ряд новых тенденций: пришла волна совершенно новых компаний, которые раньше обходились своими силами или не учились вообще. Кроме этого, эксперты отмечают, что растет число молодых предпринимателей, которые также заинтересованы в личном развитии и развитии своих индивидуальных компетенций.

Основная тенденция рынка труда 2010 года - кризисные страхи постепенно покидают работников, и они более настойчиво ищут рабочее место с более высоким доходом. Если еще недавно работники боялись выйти на рынок труда, то сегодня их активность увеличилась. Кандидаты стали абсолютно свободно рассматривать предложения и переходить из одной компании в другую. В 2010 году замечен всплеск запросов на подбор персонала. По сравнению с 2009 годом, он вырос в 2,5 раза. Наблюдается острая потребность в специалистах технического профиля. Также сохранилась тенденция оттока кадров в центральные регионы России.