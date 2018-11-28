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В Приморье увеличат число сотрудников службы "112"

28 Ноября 2018, 14:40 | Приморье

Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко подписал постановление об увеличении штатной численности краевой службы реагирования при чрезвычайных ситуациях – системы «112».

Как сообщили в краевом учреждении по пожарной безопасности, ГОЧС, с 1 января 2019 года численность сотрудников будет увеличена на 13 человек. Сейчас текущий штат системы «112» – 27 человек, в смену выходят по пять сотрудников, принимающие вызовы от приморцев, попавших в опасную ситуацию и нуждающихся в экстренной помощи, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.

С начала года служба «112» приняла более 500 тысяч вызовов. Дополнительный штат сотрудников позволит расширить зоны покрытия службы экстренных вызовов.  

Отметим, основные задачи системы «112» – прием обращений по принципу одного окна, привлечение дежурных диспетчерских служб «01», «02», «03», «04», «Антитеррор», «ГОЧС» для реагирования. Отличительной особенностью системы «112» является фиксирование всех этапов реагирования и телефонных разговоров, это ведет к усилению ответственности должностных лиц.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: безопасность  112 



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