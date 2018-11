Веркеенко стал Терминатором

Вернувшийся в реальный сектор экономики экс-мэр Владивостока Виталий ВЕРКЕЕНКО с ходу включился в производственный процесс – в конце ноября принадлежащее ему ООО «ТерминаТОР», приступило к монтажу металлических конструкций будущего завода по утилизации автомобилей на площадке ТОР «Надеждинская». Партнерами группы компаний «Сумотори» выступают японские Arai Shoji Co. Ltd. (крупнейший автомобильный аукционный холдинг в мире) и Royal AutoParts.

Завод по утилизации устаревших транспортных средств в Приморском крае станет первым на Дальнем Востоке России и предоставит решение проблемы транспортных средств с выработанным ресурсом. Ожидается, что запуск производства в Приморье обеспечит владельцев б/у автомобилей скидками на новые машины, а соседние территории - комплектующими. Ранее сообщалось, что инвестиции в проект превысят 300 млн рублей.

В сообщении группы «Сумотори» говорится, что каркас завода будет готов к новому году, затем начнется монтаж ограждающих конструкций. Площадь застройки сейчас составляет 4 тыс. квадратных метров.

Досье "Золотого Рога"

ООО «ТерминаТОР» зарегистрировано в с.Вольно-Надеждинское Надеждинского района в марте 2017 года. В настоящее время уставный капитал компании составляет 60 млн рублей. Основной вид деятельности - обработка и утилизация неопасных отходов. Контроль над компанией принадлежит ГК «Сумотори» (51% капитала), Arai Shoji Co. Ltd (г.Хиродзука, Япония) владеет 49%. Руководит компанией Виталий ТУРМОВ, он же директор ООО «Прометей», ООО «Тора», ООО «Сумотори Ивентс Инжиниринг» и ООО «Сумотори-Контракт». Arai Shoji Co. Ltd. работает в сферах аукционного бизнеса подержанных автомобилей в Японии, продуктового опта через сеть супермаркетов в районе Токио и его пригородов, а также экспорта/импорта товаров повседневного потребления.

На первом этапе завод будет утилизировать импортируемую технику, которую будет поставлять Arai Shoji Co. Ltd. Второй этап - утилизация подержанных автомобилей со всего Дальнего Востока. Для этого инвестор планирует наладить работу с утилизационным фондом РФ. Утильсбор для автопрома ввели в 2012 году, на рынке его считали компенсацией за снижение импортных пошлин после вступления РФ в ВТО.

Заводские мощности приморского предприятия - площадки для приемки, хранения, сепарации и переработки автомобилей - расположатся на площади в три гектара.

«ТерминаТОР» будет осуществлять глубокую переработку деталей - резиновых шин, металла, стекла, пластика и т.д. Утилизация в Японии основывается на принципе трех R: «Recycle, Recovery, and Reuse» – «Утилизация, Восстановление и Повторное использование». По словам руководителя Royal AutoParts Сасаки КЕНКИЧИ, необходимое оборудование уже подобрано и готово к отправке.

«Масса среднестатистического легкового автомобиля составляет 1200 кг. Из них примерно 70% приходится на долю стали и железа, 170 кг - на легкосплавные элементы и цветные металлы, 90 кг - на резину, 50 кг - на стекла, 25 кг - на краску, около 60 кг - на «второстепенные» материалы. Многие из них при грамотном подходе могут получить вторую жизнь в виде новых продуктов с широким спектром применения как в автомобильной промышленности, так и в других сферах. И получение металлов из рециклированных материалов гораздо менее трудо- и энергозатратно», - добавил руководитель Royal AutoParts.

Г-н Веркеенко считает, что для дальневосточного региона, где большую часть автомобилей составляют подержанные иномарки, появление такого предприятия актуально и своевременно. Только в Приморье из 1,2 млн зарегистрированных автомобилей четверть - старше 20 лет.

«Наши японские партнеры имеют огромный опыт в этой сфере, при этом речь идет о глубокой, «умной» переработке автомобилей - выработавшие свой ресурс авто дадут жизнь новым продуктам с самым широким спектром применения. Например, резиновой крошке, которая успешно применяется в благоустройстве. И немаловажно, что запуск «Терминатора» позволит, наконец, реализовать на Дальнем Востоке государственную программу по утилизации автомобилей, которая пока буксует ввиду отсутствия соответствующего предприятия», - считает глава и основатель «Сумотори».

На фото: Виталий Веркеенко устал сидеть в кресле градоначальника.

Фото ГК «Сумотори».

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.