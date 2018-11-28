"Транснефть - Порт Козьмино" - обладатель патента на биомониторинг акватории с помощью морских гидробионтов

ООО «Транснефть - Порт Козьмино» стало правообладателями патента на изобретение №2670208 «Способ биологического мониторинга состояния экосистем акватории бухты Козьмина с использованием в качестве тест-объектов морских гидробионтов».

Обладателями патента также являются ООО «НИИ Транснефть» (научно-исследовательский институт трубопроводного транспорта) и ПАО «Транснефть».

Способ биомониторинга, который теперь является изобретением и запатентован, стал основной целью создания участка марикультуры в нефтепорту Козьмино в 2010 году.

На небольшой площади моря вблизи причальных сооружений экологи нефтеналивного терминала стали выращивать гребешок приморский, мидию тихоокеанскую и ламинарию японскую.

Биомониторинг представляет собой систему регулярных наблюдений за состоянием естественной экосистемы бухты Козьмина и культивируемых на участке гидробионтов. Экологи изучают состояние естественных сообществ гидробионтов, являющихся хорошими индикаторами качества морской среды, оценивают их качественный и количественный состав, проводят анализ содержания нефтяных углеводородов в тканях моллюсков и морской воде.

Наличие токсичных веществ в водной среде даже в незначительном количестве может приводить к их накоплению в тканях морских организмов, вследствие чего в них начинают происходить изменения. Запатентованное изобретение направлено на контроль и измерение данных изменений в течение времени.

За годы функционирования участка с 2010 года выращено более 1 млн особей гребешка приморского, около 600 тыс. особей мидии тихоокеанской. Помимо мониторинга акватории бухты Козьмина, опытный полигон выполняет и другие задачи – поддержание видового разнообразия бухты Козьмина и залива Находка.

Примером может служить ежегодный сбор с гребешковых садков и выпуск в бухту Козьмина молоди морских ежей и камчатского краба. С 2011 года на дно бухты отселили 76 тыс. особей серых и черных морских ежей, 3,5 тыс. особей камчатского краба и 50 тыс. особей молоди трепанга. В залив Находка за пределами бухты Козьмина выпущено 6 тыс. проростков ламинарии и 25 тыс. особей молоди гребешка, выращенных на собственном полигоне.

Темпы прироста популяций свидетельствуют о благоприятной экологической обстановке в акватории бухты Козьмина.

Досье "Золотого Рога": ООО «Транснефть – Порт Козьмино» – конечная точка трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан». Здесь, пройдя по шести регионам России, нефть сорта ВСТО отгружается на экспорт. Практически ежедневно танкеры отправляются в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2017 году на экспорт отгружено 31,7 млн тонн нефти.

Сергей КУЗЬМИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.