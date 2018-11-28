ООО "ВУТ": Курс на закрытую перевалку

«Восточно-Уральский терминал» значительно повысил уровень экологической безопасности производства

ООО «Восточно-Уральский терминал» (ВУТ) - единственная из стивидорных компаний Приморского края, которая большую часть каменного угля, или 85 процентов, хранит в закрытых складских помещениях. Отсюда по крытым конвейерным галереям, через судопогрузочные машины, он подается в трюм судна, что существенно снижает попадание угольной пыли в атмосферу. При выгрузке твердого топлива из железнодорожных вагонов на производственной площадке терминала используются грейферы, оборудованные системой пылеподавления, в круглосуточном режиме работают пушки, распыляющие по территории терминала водяной туман.

В рамках cоглашения, подписанного в июне нынешнего года между прежним врио губернатора Приморья Андреем ТАРАСЕНКО, заместителем министра транспорта России – руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта Виктором ОЛЕРСКИМ, а также «Росприроднадзором», ФГУП «Росморпорт» и восемью стивидорными компаниями Находки, было принято решение о поэтапном прекращении перевалки угля в городском округе открытым способом.

Пятисторонний документ обязал стивидоров в кратчайшие сроки разработать и применить в производстве комплекс эффективных мер по предотвращению загрязнения воздуха, как в черте города, так и в морской акватории бухт Находка и Врангель, внедрить систему локального сбора и очистки канализационных стоков. Деятельность компаний, которые не смогут предложить эффективных мер защиты от загрязнения воздуха угольной пылью, будет приостанавливаться.

Модернизация – путь к успеху

Исполняя условия соглашения, ООО «Восточно-Уральский терминал» оснастило производственную территорию сооружениями по охране от загрязнения, засорения, заиливания акватории, приобрело грейфер с пылеподавлением, а также генератор водяного тумана, автогибридную и стационарную установки пылеподавления с режимом распыления снега и воды, другую необходимую спецтехнику. До конца 2019 года предприятие планирует построить и ввести в эксплуатацию систему закрытых конвейеров, протяженностью четыре километра.

«Восточно-Уральский терминал» - стабильная и успешно развивающаяся стивидорная компания. С начала текущего года она переработала через свои производственные мощности около 4 млн тонн угля на экспорт. Однако ее возможности - гораздо выше. При необходимом количестве железнодорожных вагонов стивидоры могут увеличить эти объемы, по меньшей мере, в два раза.

Для успешного решения поставленных производственных задач к имеющемуся арсеналу спецтехники терминал закупил четыре немецких мобильных перегружателя марки Sennebogen 875Е с объёмом ковша десять кубометров, два погрузчика марки Volvo с объёмом ковша 16 кубометров, два гусеничных бульдозера марки Liebherr с отвалами 10 и 22 кубометра. Благодаря модернизации из производственного процесса постепенно вытесняются малоэффективные и морально устаревшие погрузчики и грейферы. Параллельно проведена реконструкция конвейерных линий и железнодорожных путей на территории терминала, модернизация железнодорожного хозяйства.

«В рамках Соглашения в начале августа нам удалось завершить работы по ремонту причала № 10, которые выполнила находкинская строительная компания ОАО «Дальморгидрострой». Они проводились в два этапа. Строители нарастили оголовок причала на 30 сантиметров, в тыловой части гидротехнического сооружения положили бетонный лоток, а асфальтовую поверхность берегового сооружения сделали с уклоном, чтобы дождевые воды через бетонный лоток собирались во встроенные перепускные колодцы ливневой канализации и перед сбросом в море проходили очистку с помощью специальных фильтров. На это в целом заказчиком было израсходовано около 16 млн рублей. Выполненные мероприятия позволят значительно повысить уровень экологической безопасности терминала в период временного хранения твёрдого топлива и при выполнении на причале погрузочно-разгрузочных работ, предохранить морскую акваторию от загрязнения, засорения и заиливания», - отметил генеральный директор ООО «ВУТ» Сергей ВОСТРИКОВ.

На ООО «ВУТ» работает современный грейфер с пылеподавлением.



На территории терминала круглосуточно работает поливомоечная машина, предназначенная для орошения технологических проездов и спецтехники.



Вопросы экологии - во главу угла

Также проводится ряд других мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки не только на территории предприятия, но и в целом в Находкинском городском округе. К примеру, стрелы судопогрузочных машин оборудовали дополнительными пологами, чтобы угольная пыль при погрузке судов не попадала в морскую акваторию. С этой же целью стали применять и натяжные полога между судном и причалом, благодаря чему создаётся двойная защита от пыли. На склады временного хранения закуплены укрывные полога на сумму более 3 млн рублей.

В настоящее время более 85 процентов твёрдого топлива стивидорная компания хранит в закрытых складах. Технология перевалки отработана годами. Уголь из железнодорожных вагонов выгружается на передаточную зону открытой грузовой площадки, затем по закрытым транспортным галереям он перемещается либо на хранение в крытые склады, вместимостью 160 тысяч тонн, либо с помощью судопогрузочных машин с локальной системой орошения сразу отправляется в трюм судна через специальный рукав. Такой способ погрузки в несколько раз уменьшает попадание угольной пыли в окружающую среду и считается современным.

Наравне с этим по фронту выгрузки вагонов установлены две пушки пылеподавления, которые, в зависимости от направления ветра, могут автоматически менять свой радиус действия. Эти установки универсальные, предназначены для работы как зимой, так и летом, распыляя над производственной базой снег либо орошая её водяным туманом. Дальность действия – 70 метров. Благодаря поворотному устройству, снежная пушка может распылять осадки в радиусе 45 градусов. Новые установки работают в круглосуточном автоматическом режиме.

Наравне с этим, на территории терминала также круглосуточно работает поливомоечная машина, предназначенная для орошения технологических проездов и спецтехники. Она регулярно выезжает и за пределы терминала с целью орошения дорог общего пользования микрорайона Врангель, на территории которого расположены производственные мощности ООО «Восточно-Уральский терминал». Все склады временного хранения угля огорожены монолитным забором из железобетонных плит, высотой в 4,5 метра.

Руководством компании прорабатывается вопрос приобретения вакуумной машины с целью сбора угольной пыли с технологических проездов предприятия, зачистки технологического оборудования и уборки складских площадок после отгрузки угля. Несмотря на то, что операторы манипуляторов научены определённым экологическим правилам, инженерно-технические работники терминала постоянно контролируют выполнение погрузочно-разгрузочных работ, напоминая обязательные пункты экологической безопасности.

Забота о человеке – главная задача

По обоюдной договорённости, сотрудники аккредитованной лаборатории проводят исследования атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны терминала, специальную оценку условий труда рабочих мест. Для сотрудников терминала регулярно закупается и выдаётся спецодежда и средства индивидуальной защиты органов дыхания. В компании постоянно проводятся профучёба и повышение квалификации докеров-механизаторов по таким смежным профессиям, как водитель погрузчика, машинист бульдозера, оператор мобильного перегружателя и судопогрузочной машины.

С этой целью на территории предприятия оборудован компьютерный класс с учебными материалами и необходимыми наглядными пособиями, который может посещать любой желающий в свободное от работы время. В обязательном порядке до и после смены проводятся медосмотры сотрудников. Проживающие в Находке и Партизанском районе бесплатно автобусом компании доставляются на работу и обратно.

«Наравне с увеличением объёмов перевалки угля, приобретением современной спецтехники и новейшего технологического оборудования, как и прежде, особое внимание будем уделять росту благосостояния наших сотрудников, их здоровью, охране труда, и конечно же, защите приморской уникальной флоры и фауны», - подчеркнул Сергей Востриков.

На верхнем фото: Причал №10 ООО «ВУТ» построен по современной технологии с сооружениями по охране от загрязнения, засорения, заиливания акватории.

Фото автора

Владимир ПАНТЮХОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.