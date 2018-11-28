Сергей Михайлюков: "Мы создаем универсальный банк"

О новых возможностях финансовой организации и перспективах рассказал управляющий региональным операционным офисом Банка «Открытие»

1 января 2019 года банк «Открытие» объединится с Бинбанком, клиенты получат широкую сеть отделений и лучшие продукты объединенного банка. Банк, который будет действовать с начала 2019 года, объединит в себе сразу три финансовых организации: банк «Открытие», Бинбанк и банк «Траст». Раньше собственниками банков были физические лица, сейчас это государственный банк: акционер вновь созданной финансовой структуры с долей 99,99% - Банк России.

О новых возможностях финансовой организации и перспективах, которые появятся у клиентов, рассказал управляющий региональным операционным офисом банка «Открытие» в Приморским крае Сергей МИХАЙЛЮКОВ.

- Сергей Валерьевич, расскажите о масштабном слиянии ряда крупных игроков в сфере банковского бизнеса под брендом «Открытие»?

- Завершение юридической интеграции запланировано на 1 января 2019 года. С этого момента все банки объединятся под брендом «Открытие». Перевод всех клиентов в объединенный банк будет осуществлен до 1 марта следующего года. Уже сегодня о масштабе слияния говорят цифры: сеть банка будет насчитывать 930 офисов, по данному показателю мы займем третье место среди банков страны. По числу активных клиентов (юридические и физические лица) объединенный банк занимает 5 место на рынке, по объему кредитов физическим и юридическим лицам - 7 и 5 места, соответственно.

- В чем будет заключаться универсальность банка?

- До слияния Бинбанк и банк «Открытие» работали, в основном, на привлечение пассивов и решали вопросы финансирования крупных проектов своих бенефициарных групп. В начале текущего года перед нами были поставлены задачи завоевания доверия и развития кредитования рынка: разработать новые современные банковские продукты, универсализировать все бизнес-процессы и сформировать сильную команду. На сегодняшний день банк работает по трем основным направлениям: розничный бизнес, малый и средний бизнес и крупный инвестиционный бизнес. Современные кредитные, транзакционные и инвестиционные продукты делают банк «Открытие» универсальным. Наша консолидированная работа дала результаты практически незамедлительно. Уже по состоянию на четвертый квартал текущего года на фоне активного роста продаж по всем основным продуктам, мы видим, что восстановление доверия наших клиентов к банковской группе было достигнуто, это позволило нам рекомендовать себя как сильного игрока в сегменте финансового рынка. Банк планирует работать в крае с органами власти всех уровней, в том числе - в направлении финансирования дефицитов региональных бюджетов, развивать сотрудничество в рамках реализации инвестиционных проектов на территории края, а также участвовать в государственных программах поддержки бизнеса в Дальневосточном федеральном округе.

- На фоне максимально сниженных кредитных ставок выдача потребительских кредитов в среднем по стране существенно возросла. Как в этом плане обстоят дела у банка «Открытие» в Приморском крае?

- Объем выдачи потребительских кредитов в 2018 году в Приморском крае по отношению к первому полугодию 2017 года вырос почти в 4 раза. Кредитный портфель для физлиц Приморского края достиг 2,2 млрд рублей.

- Какие кредиты Вы могли бы обозначить как наиболее востребованные у населения в этом году? Пользуется ли популярностью рефинансирование?

- Потребительское и ипотечное кредитование сегодня очень востребовано, особенно с возможностью рефинансирования. Частая ситуация, когда клиент несколько лет назад оформил ипотечный кредит под немалый процент в другом банке, а сегодня он рефинансировал ипотеку в банке «Открытие» по ставке 8,9%. В таких случаях уровень ежемесячного платежа и в целом кредитная нагрузка снижаются существенно.

Если вы хотите рефинансировать потребительский кредит – то по специальной акции это можно сделать по ставке ровно 11,9%. Без оговорок.

- Многие сегодня размещают средства на депозитных счетах, стараются скопить деньги на будущее. Какие в этом плане условия предлагает сегодня банк «Открытие» своим клиентам?

- Депозитные счета имеют много нюансов. Одни хотят пополнять, другие капитализировать проценты и отправлять на отдельный счет. По позициям, где сроки размещения денег достаточно продолжительные, ставки банка «Открытие» выглядят привлекательно. В ноябре банк поднял процентную ставку по вкладам в среднем на 1-1,5 п.п., теперь средняя ставка по рублевому депозиту составляет 7,5%.

«Открытие» сегодня – крупный и надежный банк, и мы не хотим конкурировать с другими игроками рынка исключительно ценой. Наша цель - предоставление комплексного, сбалансированного сберегательно-инвестиционного решения, включающего в себя классический вклад, инвестиционную и страховую составляющие с защитой капитала.

Уже сегодня в 6% случаев наши клиенты, решившие открыть депозит, выбирают именно такой комплексный продукт. В следующем году мы рассчитываем, что этот показатель вырастет вдвое.

- Расскажите о наиболее привлекательных предложениях среди карточных продуктов банка, какие опции они в себе заключают?

- Флагманский розничный продукт, объединяющий наиболее востребованные клиентами опции, - дебетовая Opencard. Пользование данной картой возвращает 3% от суммы затрат при соблюдении некоторых необременительных условий. Управлять деньгами можно с помощью специального удобного мобильного приложения. Переводить деньги с карты на карту, а также на счета юридических лиц, в пределах лимита возможно без каких-либо комиссий. А если понадобились наличные, то снять их, проще простого, воспользовавшись ближайшим банкоматом любого банка. Никаких комиссий за данную операцию при этом не предусмотрено.

- Как выстроен вектор работы банка в отношении кредитования сегмента малого и среднего бизнеса (МСБ)?

- Наиболее востребованы у предприятий МСБ кредитные, гарантийные продукты и расчетно-кассовое обслуживание. Многие компании, ведущие свой бизнес в регионе, нуждаются в дополнительном финансировании.

Банк предоставляет кредиты либо кредитные линии в целях финансирования строительства, приобретения или ремонта коммерческой недвижимости, приобретения и модернизации оборудования, транспортных средств, инвестиций в прочие основные средства, также на осуществление текущих операционных расходов, закупку товарно-материальных запасов, расширение ассортимента. Погашение задолженности может осуществляться, например, в конце срока кредита, ежемесячно равными долями, равными платежами или по индивидуальному графику. В качестве обеспечения оформляется залог движимого или недвижимого имущества, а также поручительство/гарантия - Фонда поддержки малого бизнеса, АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», поручительство основных собственников бизнеса и основных учредителей. Допускается наличие необеспеченной части кредита.

Немаловажный аспект в рамках развития клиентской базы – тесное сотрудничество с объединениями и ассоциациями предпринимателей, фондами поддержки малого и среднего бизнеса городского и краевого уровней. В частности, нами выстроены партнерские отношения с объединением предпринимателей «Опора России». Данная организация занимает очень активную позицию на рынке, ежеквартально принимая до 50 новых членов. Заключив с ними соглашение летом этого года, банк готов оказывать поддержку предпринимателям, состоящим в данном объединении.

- Участвует ли банк в программах Гарантийного фонда кредитования МСБ?

- Поскольку банк «Открытие» аккредитован в региональном Гарантийном фонде, это дает нам возможность кредитовать малый и средний бизнес, не имеющий достаточного обеспечения перед банком. Пользуясь поручительством Фонда, заемщик может обеспечить до 70% кредитных средств, предоставляемых банком.

- В завершение беседы, хотелось бы еще раз коротко уточнить планы банка «Открытие» в Приморском крае на новый 2019 год?

- Следующий год для нас будет годом максимального охвата и расширения сети. Помимо увеличения объемов рыночного кредитования МСБ и крупного бизнеса, еще одной важной инфраструктурной задачей 2019 года для банка «Открытие» будет являться развитие инфраструктуры обслуживания. Новые офисы в современном фирменном стиле начнут свою работу в Находке и Уссурийске. Также ближе к лету в центре столицы Приморья откроется современный флагманский офис.

Досье "Золотого Рога": Михайлюков Сергей Валерьевич родился во Владивостоке. Окончил Дальневосточный государственный университет по специальности «Юриспруденция». В 1995-2016 гг. работал в одном из ведущих региональных банков, где прошел путь от специалиста до вице-президента, члена правления банка. В разные периоды руководил блоками корпоративного кредитования, казначейства, малого и среднего бизнеса и розничным направлением, а также сетью универсальных офисов банка в Приморском крае. С июля 2017 г. занимал должность управляющего в крупном коммерческом банке в Нижегородской области. В мае 2018 года назначен управляющим региональным операционным офисом банка «Открытие» в Приморским крае.

На фото: Управляющий региональным операционным офисом банка «Открытие» в Приморским крае Сергей Михайлюков: «Открытие» сегодня - крупный и надежный банк, и мы не хотим конкурировать с другими игроками рынка исключительно ценой. Наша цель - предоставление комплексного, сбалансированного сберегательно-инвестиционного решения, включающего в себя классический вклад, инвестиционную и страховую составляющие с защитой капитала».

Фото Евгении ПРИЙМАК

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.