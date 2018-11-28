Должнику поможет бюджет

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В ситуацию с неплатежами Дальнегорского ГОКа вмешались власти Приморья
Критическая ситуация с долгами Дальнегорского ГОКа, которую в своем обращении к врио губернатора описали жители Дальнегорска, не осталась без внимания Олега КОЖЕМЯКО во время его поездки по северным районам края. Как ранее уже сообщала Деловая газета «Золотой Рог», люди устали от неопределенности вокруг будущего ГОКа и боятся, что проводимая им политика неплатежей в итоге ударит по всему населению.
На встрече с жителями Дальнегорска Олег Кожемяко сразу обозначил свою позицию по возможным направлениям решения проблемных вопросов, касающихся Дальнегорского ГОКа. Он владеет ситуацией, знает обо всех сложностях, которые мешают поиску компромисса. И, что самое главное, администрация края готова оказать содействие предприятию в выходе из многолетнего кризиса.
На комбинате трудятся почти все жители Дальнегорска. И только недавно была снята проблема задержек заработной платы, хотя ее размер не соизмерим со сложностью производства. Как отметил председатель профсоюзной организации «БОР» Сергей МАТВЕЕВ, три года заработная плата не индексировалась, а почти половина сотрудников получают доплату меньше МРОТа, установленного государством.
Хотя, на первый взгляд, экономические показатели Дальнегорского ГОКа внушают оптимизм. 75% продукции уходит на экспорт в страны АТР, растут объемы производства и прибыль. Но достигаются эти успехи, в том числе, ценой экономии на зарплатах рабочих (у многих она ниже величины прожиточного минимума – прим. автора), неплатежей по налоговым обязательствам и счетам за электроэнергию – ГОК с 2017 года ни разу не платил ДРСК за полученную энергию.
Накануне отопительного сезона энергетики даже требовали от комбината самоограничиться в потреблении, чтобы таким образом замедлить рост задолженности. При этом градообразующее предприятие не выполняет выданное ему еще в начале октября предписание по самоограничению потребления электроэнергии.
Разговаривая с дальнегорцами на минувшей неделе, врио губернатора Приморья Олег Кожемяко признал: с собственниками, которые находятся за пределами России, выйти на контакт пока не получается. Но не решать ситуацию с долгами тоже нельзя, потому что она начинает угрожать нормальной работе не только самого комбината, но и его невольных «кредиторов» в лице ДЭК и ДРСК. Одним из возможных вариантов решения проблемы врио губернатора назвал субсидирование тарифа на электроэнергию для ГОКа со стороны государства. Это позволит обеспечить стабильную работу предприятия и своевременность расчетов за поставляемую энергию.
- Мы разработаем механизмы оплаты поддержки энерготарифа или в виде субсидий, или в виде обязательств предприятия перед субъектом в части погашения платы за электроэнергию. Это порядка 500 млн рублей. Конечно, это серьезная сумма для бюджета Приморского края, но, тем не менее, и предприятие социально-значимое, - подчеркнул Олег Кожемяко. - То есть, не просто прописать законом, где мы субсидируем энерготариф, а с тем, чтобы оно в случае чего обладало правами кредитора в обмен на акции. Когда акции переходят государству, и здесь уже выстраивается какая-то модель по генеральному директору, по управлению этим предприятиям. Нужно просто посмотреть, как этот механизм запустить.
Напомним, что с момента заключения в декабре 2017 года соглашения об оказании услуг по передаче электроэнергии между ООО «Дальнегорский ГОК» и АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» комбинат ни разу не оплачивал выставляемые ему счета. Сейчас накопленный комбинатом долг сетевая компания пытается взыскать по суду. На этой неделе состоится очередное судебное заседание по иску АО «ДРСК» о взыскании задолженности за передачу электроэнергии с ООО «Дальнегорский ГОК» (бывший «Бор»). Но, возможно, в итоге процесс закончится мировым соглашением, а комбинат начнет платить по долгам. Надежда на такое развитие событий появилась после визита в Дальнегорск врио губернатора Приморья Олега Кожемяко.
На фото: Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, будучи в Дальнегорске, обозначил свою позицию, в том числе и по возможным направлениям решения проблемных вопросов, касающихся Дальнегорского ГОКа.
Фото из архива
Андрей СЕРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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