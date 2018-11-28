"Аналог" уходит в прошлое

Окончательный переход к цифровому телевещанию в Приморье сделают максимально удобным для населения

В начале 2019 года в Приморском крае вслед за другими регионами России произойдет отключение аналогового телевещания. Подавляющее большинство приморцев разницу между старым и новым (цифровым) способом передачи сигнала не почувствует. Однако для жителей населенных пунктов в глубинке края, а также для ряда других категорий граждан, власти региона предусмотрели ряд мер поддержки.

О деталях перехода на цифровое вещание Деловой газете «Золотой Рог» рассказала и.о. директора департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края Татьяна ПОТАПОВА.

- Татьяна Леонидовна, известна ли уже точная дата отключения территории Приморья от аналогового телевещания?

- Пока мы ориентируемся на период с 11 по 15 января 2019 года. Именно эти сроки были озвучены руководством РТРС, но окончательное решение по графику отключения – за правительственной комиссией. Добавлю, что отключение аналогового вещания будет происходить по всей стране поэтапно, а не одномоментно, как предполагалось изначально.

При этом второй цифровой мультиплекс из 20 телеканалов будет подключен на всей территории края, как и в целом в России, в течение ближайшего месяца. Тестовые запуски на 147 объектах вещания начнутся на предстоящей неделе. Добавлю, что подготовка необходимой инфраструктуры для «цифры», а также информирование населения, ведутся уже несколько лет в рамках государственной программы Приморского края «Информационное общество» на 2013-2020 годы.

- Можно ли сравнить набор телеканалов, доступных в рамках аналогового телевещания, с набором каналов в рамках второго мультиплекса?

- Более-менее широкий набор каналов, доступных в аналоговом формате, сегодня есть только во Владивостоке – 17 каналов. В остальных муниципальных образованиях аналоговых каналов – от одного до четырех. В то время как второй цифровой мультиплекс, который в ближайшее время станет доступным для жителей Приморья, включает в себя 20 каналов. То есть, в любом случае количество каналов, доступных жителям края после перехода на «цифру», возрастет.

- Предусмотрена ли какая-либо компенсация расходов на приобретение гражданами приставки к телевизору, необходимой для просмотра цифровых каналов?

- Такая компенсация предусмотрена. Согласно краевому закону №255 «О государственной социальной помощи в Приморском крае», раз в год малоимущим и многодетным семьям, а также одиноко проживающим пожилым людям с доходами ниже прожиточного минимума, предоставляется выплата на приобретение социально значимых товаров. Приставка, о которой вы говорите, включена в перечень таких товаров.

- Все ли населенные пункты Приморья будут иметь возможность принимать цифровой телесигнал после января 2019 года?

- Вне зоны охвата цифрового телевещания полностью или частично остаются 80 населенных пунктов. В зависимости от рельефа, одна часть населенного пункта сможет получать цифровой сигнал, а другая – нет. В этом случае единственным вариантом становится прием спутникового сигнала. По нашим оценкам, из 12 тысяч домохозяйств, расположенных в 80 населенных пунктах, о которых я упомянула, потребность в комплекте спутникового оборудования существует у примерно 2 тысяч.

- Предусмотрена ли компенсация жителям населенных пунктов, которые будут вынуждены приобретать оборудование для приема спутникового телесигнала?

Этим летом Министерство цифрового развития РФ предложило таким домохозяйствам приобрести и установить спутниковый комплект за собственный счет. При этом, по договоренности министерства со спутниковым оператором, домохозяйства будут освобождены от абонентской платы за просмотр 20 каналов второго мультиплекса.

Кроме того, 28 ноября Законодательным Собранием Приморского края будет рассмотрен законопроект, который предусматривает компенсацию расходов на покупку и установку спутникового комплекта в размере 6 тысяч рублей для ряда категорий граждан. Это пенсионеры, малоимущие и многодетные семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане. Компенсация будет предоставляться в отношении расходов, понесенных в период с 15 июля 2018 года по 31 декабря 2020 года.

- Есть ли жалобы от населения, связанные с переходом края с аналогового на цифровое вещание?

- Большинство обращений касается даты запуска второго мультиплекса. Люди давно ждут, когда расширится список доступных им телеканалов, и активно интересуются деталями перехода к «цифре». Пока что второй мультиплекс из 20 каналов принимают несколько крупных городов Приморья и населенные пункты, расположенные вблизи от этих городов. На остальной территории пока доступен только первый мультиплекс в составе 10 каналов, но вскоре, как я уже сказала, и эти населенные пункты смогут принимать каналы второго мультиплекса.

- Ведется ли разъяснительная работа с пожилыми жителями Приморья, которые традиционно привыкли пользоваться аналоговыми телеприемниками?

- Наш департамент направил во все муниципалитеты письмо с просьбой уделить особое внимание разъяснительной работе с пожилыми людьми по переходу на цифровое вещание. Чтобы понимать потребность населения в приставках, мы рекомендовали ответственным специалистам на местах провести подомовой обход граждан этой возрастной категории. Кроме того, в режиме видеоконференции мы раз в три недели обсуждаем все возникающие вопросы с представителями муниципалитетов.

- Где можно получить консультацию по вопросам, связанным с окончательным переходом края с аналогового на цифровое вещание?

- Уже сейчас для жителей России действует бесплатная «горячая линия» с номером 8-800-220-20-02. На нее можно обращаться абсолютно по всем вопросам, связанным с переходом на «цифру», приобретением и настройкой оборудования, и так далее. Плюс к этому, в приморском филиале РТРС с 9 до 18 часов работает центр консультационной поддержки, его телефон 8 (423) 260-84-41. Сюда также можно адресовать все вопросы, связанные с предстоящими изменениями или с качеством цифрового сигнала.

На фото: И.о. директора департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края Татьяна Потапова: «Отключение аналогового вещания будет происходить по всей стране поэтапно, а не одномоментно, как предполагалось изначально».

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.