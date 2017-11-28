www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 58.28 р. 100 JPY: 52.42 р.
EUR: 69.5 р. 10 CNY: 88.33 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Финансовая империя бывшего мэра Владивостока заработала почти миллиард прибыли

28 Ноября 2017, 18:20 | Приморье

Финансовая империя бывшего мэра Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА продолжает генерировать прибыль - АО «Спасскцемент» (Спасск-Дальний, крупнейший производитель цемента в ДФО) по итогам 9 месяцев 2017 года увеличило чистую прибыль на 12% по сравнению с показателем аналогичного периода 2016 года, до 968,386 млн рублей, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Выручка предприятия выросла на 13% - до 6,072 млрд рублей, себестоимость - на 17%, до 2,945 млрд рублей. При этом компанию подводят покупатели - дебиторская задолженность возросла с 1,2 млрд рублей на начало года до 2,6 млрд рублей на 30 сентября.

«Спасскцемент» - ведущий производитель цемента в Дальневосточном федеральном округе. Производство цемента на предприятии осуществляется по сухому способу подготовки и обжига сырья по полному технологическому циклу. Совокупная мощность двух заводов, входящих в состав АО, - Спасского и Новоспасского - составляет 3 млн 127 тыс. тонн цемента в год. Кипрскому офшору Lymex Holdings Limited (Кипр), контролируемому семьей Игоря Пушкарева и его родственниками, принадлежит 92,14% акций.

Стоит отметить, что несмотря на рост финансовых показателей, «Спасскцемент» поднимает цены на свою продукцию.

«ДВ-Цемент» (сбытовая структура управляющей компании «Востокцемент» объявило о повышении цены на цемент и минеральный порошок с заводов «Спасскцемент» и «Теплоозерский цементный завод» с 1 декабря 2017 года. Рост отпускных цен на цемент составит 2-3 % в зависимости от номенклатуры и региона поставки.

Компания объясняет, что изменение в ценовой политике связано с повышением с 1 января 2018 года железнодорожных тарифов на 4 %, ожидаемого увеличения стоимости электроэнергии в пределах 4 %, а также устойчивым ростом инфляции, который в среднем составит 2,5%.

«Компания «ДВ-Цемент» всегда старается сдерживать рост цен на продукцию, но увеличение вышеуказанных экономических показателей неминуемо отражается на себестоимости продукции, производимой цементными заводами», - отмечает компания.

Олег КЛИМЕНКО.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: спасскцемент  Пушкарев  дв-цемент 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru