Финансовая империя бывшего мэра Владивостока заработала почти миллиард прибыли

Финансовая империя бывшего мэра Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА продолжает генерировать прибыль - АО «Спасскцемент» (Спасск-Дальний, крупнейший производитель цемента в ДФО) по итогам 9 месяцев 2017 года увеличило чистую прибыль на 12% по сравнению с показателем аналогичного периода 2016 года, до 968,386 млн рублей, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Выручка предприятия выросла на 13% - до 6,072 млрд рублей, себестоимость - на 17%, до 2,945 млрд рублей. При этом компанию подводят покупатели - дебиторская задолженность возросла с 1,2 млрд рублей на начало года до 2,6 млрд рублей на 30 сентября.

«Спасскцемент» - ведущий производитель цемента в Дальневосточном федеральном округе. Производство цемента на предприятии осуществляется по сухому способу подготовки и обжига сырья по полному технологическому циклу. Совокупная мощность двух заводов, входящих в состав АО, - Спасского и Новоспасского - составляет 3 млн 127 тыс. тонн цемента в год. Кипрскому офшору Lymex Holdings Limited (Кипр), контролируемому семьей Игоря Пушкарева и его родственниками, принадлежит 92,14% акций.

Стоит отметить, что несмотря на рост финансовых показателей, «Спасскцемент» поднимает цены на свою продукцию.

«ДВ-Цемент» (сбытовая структура управляющей компании «Востокцемент» объявило о повышении цены на цемент и минеральный порошок с заводов «Спасскцемент» и «Теплоозерский цементный завод» с 1 декабря 2017 года. Рост отпускных цен на цемент составит 2-3 % в зависимости от номенклатуры и региона поставки.

Компания объясняет, что изменение в ценовой политике связано с повышением с 1 января 2018 года железнодорожных тарифов на 4 %, ожидаемого увеличения стоимости электроэнергии в пределах 4 %, а также устойчивым ростом инфляции, который в среднем составит 2,5%.

«Компания «ДВ-Цемент» всегда старается сдерживать рост цен на продукцию, но увеличение вышеуказанных экономических показателей неминуемо отражается на себестоимости продукции, производимой цементными заводами», - отмечает компания.

Олег КЛИМЕНКО.