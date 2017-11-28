Бывший строитель "Хаяттов" призвал не строить без проекта

Нынешний глава Контрольно-счетной палаты Приморья (КСП) и соратник экс-главы края Игорь ВАТУЛИН высказал замечания к первому бюджету, подготовленному администрацией Андрея ТАРАСЕНКО, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В заключении Контрольно-счетной палаты Приморского края на проект регионального бюджета на 2018 год обнаружился целый ряд серьезных замечаний. Немалая часть документа посвящена выполняемым за счет бюджета строительным работам: по ряду объектов, срок строительства которых наверняка будет сорван, ассигнования на 2018 год не предусмотрены.

Ряд замечаний Игорь Ватулин высказал еще в середине ноября, в процессе первого чтения краевого бюджета на 2018 год. Полный анализ достаточности расходов бюджета на различные направления был представлен депутатам Законодательного Собрания в заключении КСП. В частности, замечания коснулись предусмотренных в бюджете-2018 ассигнований на государственные программы по формированию комфортной городской среды и по патриотическому воспитанию населения. Аудиторы КСП обратили внимание, что в соответствии с постановлением администрации № 566-па для включения в бюджет-2018 программы должны были быть утверждены к 1 августа 2017 года, однако программу по благоустройству городов края утвердили после этого срока, а «патриотическая» госпрограмма не утверждена до сих пор.

Также КСП указала на низкий процент выполнения плана по расходам на капитальный ремонт и реконструкцию зданий ряда учреждений здравоохранения в 2017 году - это, по мнению аудиторов, дает основания предполагать, что запланированные мероприятия не будут выполнены до 31 декабря. Однако в бюджете-2018 денег на данные проекты тоже пока не предусмотрено.

«Считаем целесообразным, принимая во внимание сложившуюся ситуацию в целом по исполнению плановых назначений по объектам строительства, реконструкции, капитального строительства, запланировать их в краевом бюджете на 2018 год», - говорится в заключении КСП. Добавим, что на 2018 год госпрограммой «Развитие здравоохранения Приморского края» не предусмотрены расходы, утвержденные в 2017 году, на приобретение оборудования, в том числе для вновь введенного корпуса ГУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер» (200,0 млн рублей).

Целый ряд замечаний касался реализации мероприятий в сфере строительства, которая уже давно является «ахиллесовой пятой» краевого бюджета. Например, в КСП ожидают, что мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в Находкинском городском округе, а также в поселках Посьет и Хасан, не будут завершены в обозначенный программой срок - 31 декабря 2017 года. По информации департамента градостроительства Приморского края, основной причиной, влияющей на темпы сноса аварийных домов, является отсутствие средств в местных бюджетах. В свою очередь, краевая КСП отмечает, что незавершение в срок до 31 декабря 2017 года мероприятий программы может привести к отвлечению краевых средств на эти цели в будущем.

Аудиторы предрекли и срыв сроков создания инновационного культурного центра на острове Русский. В 2017 году на разработку проектно-сметной документации и строительство объекта было запланировано 645,7 млн рублей, однако освоение средств за девять месяцев составило только 3,3%. Контрольно-счетная палата считает, что для завершения мероприятия необходимо запланировать бюджетные средства на строительство центра в 2018 году. Аналогичная ситуация сложилась с инженерной инфраструктурой к жилью, построенному по программе «Жилье для российской семьи» - на их строительство в 2018 году необходимо 105,0 млн рублей, которые в проекте бюджета пока не предусмотрены.

Кроме того, глава КСП Игорь Ватулин предложил депутатам приморского парламента предусмотреть в бюджете-2018 ассигнования только на те краевые стройки, по которым подготовлена и утверждена в условленном порядке проектно-сметная документация. Но вот что интересно: в заключении КСП на проект бюджета нигде не упоминается главная приморская стройка последних лет - гостиницы «Хаятт» во Владивостоке. Прямых бюджетных инвестиций в проект в 2018 году не планируется, однако 600 млн рублей из краевой казны «заморожены» в качестве госгарантии застройщику - краевому ОАО «Наш дом - Приморье», которое привлекало для продолжения стройки банковский кредит.

Еще интереснее, что во времена, когда НДП возглавлял Игорь Ватулин, отсутствие проектной документации не мешало компании строить пятизвездные отели, регулярно получая транши из бюджета края.

Артем СТРОГИН.