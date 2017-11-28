"Неужели тут все так строят..."

Власть и строители региона Приморья поговорили начистоту на заседании Общественного экспертного совета по экономической политике

За два года существования Свободного порта Владивосток (СПВ) желание стать его резидентом и воспользоваться преференциями выразили сотни инвесторов. Как сообщил в своем выступлении на прошедшей неделе на заседании Общественного экспертного совета по экономической политике его председатель Борис СТУПНИЦКИЙ, уже подано около 540 заявлений на получение статуса резидента СПВ, из них 84% инвесторов готовы реализовать свои проекты на территории Приморского края. При этом большая часть предлагаемых резидентами проектов имеет отношение к строительной отрасли, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В то же время, как показало обсуждение, именно в строительной отрасли ситуация сложилась неблагополучная. По данным Приморскстата, за прошедшие 9 месяцев снижение по показателю ввода жилья в Приморье составило 17,9%, в то время как общероссийские показатели этого снижения находятся на уровне 4,5%. Среди причин высоких темпов падения помимо общей экономической ситуации предприниматели назвали целый список проблем, в том числе, в порядке регулирования земельных отношений, а также «плохую систему администрирования градостроительной отрасли». В частности, речь идет об изменениях, которые были внесены в генеральный план и правила застройки и землепользования Владивостока, об усложнении и без того громоздкой процедуры получения документов, которые проходят через комиссию при Центре развития территории, об отсутствии четких критериев принятия решений этой комиссией.

- Много лет у нас парализована работа земельного департамента, - говорит председатель совета директоров группы компаний «Эскадра» Борис ПОЗДНЯКОВ. - Мы по нескольку лет получаем земельные участки, 80% - по судебным решениям. Градостроительный департамент полностью изолирован от бизнеса. Все департаменты развалились на удельные княжества и нет открытой площадки, где бы мы могли обсудить любой объект и сформировать некоторую позицию. По большому счету нам не с кем разговаривать. Нам говорят, что регламенты и законы ограничивают. Но у нас в стране одни регламенты, а все регионы развиваются по-разному.

Председатель Ассоциации поддержки резидентов Свободного порта Владивосток Антон СКОРИК обратился к врио губернатора с предложениями, согласованными, по его словам, с четырьмя предпринимательскими объединениями, по улучшению ситуации. Предприниматели считают, что нужно переподчинить комиссию при Центре развития территории врио вице-губернатора Алексею НЕМКОВУ, а также предложили пересмотреть меры персональной ответственности конкретного чиновника в случае, если его действия привели к потерям бизнеса. Кроме того, в сложившейся ситуации нужен специалист в структуре исполнительной власти, который будет помогать инвесторам ТОРов и СПВ решать административные вопросы. Андрей Тарасенко поддержал идею и предложил использовать для этих целей площадку инвестиционного агентства.

Долгая история с выделением земли в лесной зоне Владивостока, возникшая в результате сложностей в решении этих вопросов с военным лесничеством, привела к тому, что семь проектов инвесторов - членов Ассоциации поддержки резидентов СПВ сегодня приостановлены.

- Деятельность комиссии при Минобороны закрытая, непредсказуемая, - говорит член Совета Ассоциации Константин БОГДАНЕНКО. - Из предполагаемых нами девяти участков освободили от обременения только два. Почему не освободили остальные семь, никому не известно. Сейчас предполагается, что решение будет приниматься в феврале. Но мы пользуемся лишь слухами, потому что нет никого, кто от имени власти мог бы сделать эту историю прозрачной. А это является, наверное, одним из ключевых факторов, влияющих на принятие инвестиционного решения. Неизвестность в отношении вопроса с земельным участком порождает недоверие инвесторов в целом.

О неблагополучии в целом говорят и первые результаты, полученные за два года льготного режима СПВ: реализовано за это время всего 7,2 % проектов от общего количества, а именно 25; осуществлено инвестиций 3,8 млрд руб., т.е. 1% от общего объема; создано 500 рабочих мест – 1,5% от заявленного количества; налоговыми льготами воспользовалось 13 резидентов.

А вместе с тем потенциал для строительной отрасли в Приморском крае огромен. Новые возможности для проектов в этом отношении может предоставить туристический бизнес. Некоторое время тому назад были представлены предварительные расчеты, согласно которым наш край в перспективе смогут посещать 10 млн туристов в год. И тот мультипликативный эффект, который может получить экономика Приморья, по приблизительным оценкам, будет составлять порядка 100-120 млрд руб. в год.

МНЕНИЕ

- Видимо, в крае между органами исполнительной власти и строителями произошел разрыв» - оценил ситуацию врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко. - Все эти стройки, которые органы исполнительной власти строили, в ужасном состоянии, без документов. Неужели тут все так строят? И сроки, конечно, никто не выдерживает, не понимает, что за это наказывают. Здесь понимания нет, что это государственный контракт, при этом строительная компания может не исполнить один государственный контракт, пойти на другой конкурс, его выиграть и дальше завалить. И у нее все нормально. Много таких строек видел, где поменяли этажность, хотел одно - построил другое, а рубль заставил поднять еще на несколько этажей. И потом стоит эта свечка непонятная, рушится. Все это в минус идет объекту. Надо уходить из города, развивать другую территорию, а не ставить вместо сквера свечку. Шанхай здесь не надо делать. Территории у нас много, а сами ютимся. Мы хотим ввести должность архитектора, чтобы он следил за всем этим и оценивал, где можно развить территорию и реализовывать всякие планы».

Елена АБАШЕВА.