Оценке нужна независимость

Руководитель Приморского регионального отделения РОО Елена Оленникова считает, что рынку оценочных услуг грозит «поглощение государством»

Накануне Дня оценщика хотелось бы поделиться мыслями о необходимости независимой оценки и видением общей ситуации по «цеху», в том числе о профильных квалификационных экзаменах. Сразу отмечу - это не мое личное мнение, а то, что беспокоит всех оценщиков страны. На наш взгляд, государство всё больше и больше пытается «зарегулировать» отрасль, т.е. подчинить оценку своим интересам.

Не пришлось бы реанимировать

Если говорить об оценочной отрасли и ее роли в экономике страны, то на первый взгляд - она незначительна, поскольку оценщиков в России всего около 20 тысяч человек. Но мало кто задумывается о том, что лежит в основе оценочной деятельности и зачем она нужна. А это понимание очень важно.

Деятельность оценщиков, прежде всего, связана с определением рыночной стоимости (базы оценки), которая практически всегда является спорной, так как в сделке обычно есть две стороны с противоположными мнениями.

Оценщик находится в поиске разумного баланса интересов сторон, т.е. рыночной стоимости предмета оценки. Теперь представим, что оценщик исчез. Тогда баланс возникнет сам собой, но с очень большой погрешностью соразмерной с величиной стоимости. При этом одна из сторон получит убыток, а вторая – неосновательное обогащение. Однако такое несоответствие «омертвляет» работу оборотных средств даже выигравшей стороны. Так как в следующий раз стороны могут поменяться местами. Т.е. при отказе от оценки у субъектов хозяйственной деятельности должны быть запасы оборотных средств, которые надо беречь и не тратить, и они должны быть соразмерны по стоимости бизнесу.

Оценочная деятельность служит стабилизатором и способствует экономии непроизводительной части оборотных средств и, благодаря повышению точности оценок при транзакциях, снижает риски. В странах с развитой экономикой обязательно имеется независимая оценочная деятельность.

Какие из этого можно сделать выводы?

Во-первых, стоимость независимой оценочной деятельности соразмерна снижению погрешности нахождения рыночной стоимости.

Во-вторых, оценщиков сравнительно немного, но оценочная деятельность – довольно большая часть экономики всей РФ, стабилизирующая ее своими инструментами, в том числе, снижением рисков, защитой собственности, борьбой с коррупцией при расходовании госбюджета и пр.

Таким образом, первый важный момент – это обязательная необходимость для современной экономики оценочной деятельности. А второй – оценка должна быть независимой.

На сегодняшний день именно независимость оценки находится под угрозой. Классический пример этому – «Закон об оценочной деятельности в РФ» ФЗ–135, который сам по себе является формой ее госрегулирования.

В развитых странах мира подобных законов нет, но там, традиционно, очень деликатно относятся к независимым оценщикам, что связано с уважением к частной собственности, лежащей в основе рыночной экономики.

У нас же Минэкономразвития одновременно является и интересантом по вопросам оценки налогооблагаемой стоимости и – «глобальным оценщиком», по собственным критериям, определяющим свои установки независимым оценщикам. При этом основные функции оценки – защита инвестиций, снижение рисков в экономике и пр. – абсолютно не учитываются.

Если то или иное ведомство старается демонтировать сложившуюся независимую оценочную деятельность, то хотелось бы, чтобы эти люди, хотя бы в общих чертах понимали, что они творят. Например, если Минэкономразвития, ответственное за наполнение бюджета налогами, и, соответственно, имеющее интерес в оценке налогооблагаемой стоимости, стремится изъять или переформатировать независимую оценку, подчиняя ее себе, то это может причинить большой ущерб экономике страны в целом, поскольку ликвидируется независимая оценка, являющаяся одним из стабилизаторов развития экономики.

Независимость оценки тесно связана с саморегулированием, если функции СРО не подменяются бюрократическим регулированием. Это очень важный фактор. Независимым (от заказчика) является только тот оценщик, который входит в саморегулируемую организацию. Его коллеги и СРО, не причастные к конкретной оценке, заказанной ему, являются носителями подходов и этики отрасли, и позволяют специалисту в своей работе быть независимым от заказчика и объективным в оценке. Как раз поэтому функции проверки квалификации и деятельности оценщика в странах с развитой экономикой обычно возлагаются на СРО, которая может при этом сотрудничать со специалистами и университетами.

Государственное вмешательство в деятельность оценщиков и СРО по любым вопросам разрушает и ухудшает возможности независимого нахождения объективной стоимости. Оно повышает риски, снижает стоимость экономики, способствует сокращению инвестирования в основной капитал и т.д.

Негативные для экономики последствия разрушения саморегулирования оценочной деятельности при чрезмерном и неразумном вмешательстве возрастают, когда «инициативы» идут со стороны ведомства, ответственного за наполнение бюджета и заинтересованного в завышении базы налогообложения имущества, другими словами в повышении налогового бремени для субъектов предпринимательства.

Последние годы были ярким подтверждением этих фактов. Для оценки кадастровой стоимости миллионов объектов по непонятным принципам выбирались единичные оценщики и компании. Но подобную деятельность назвать оценочной нельзя. Ведь, имея заказ на оценку, например, пятисот тысяч объектов в каком-то одном регионе, работу по которому нужно было выполнить в короткий срок, оценщик (компания), оперировавший неведомыми «статистическими и математическими моделями», в действительности не успевал вникнуть даже в список объектов, а не то, чтобы объективно их оценить. В итоге такая оценка кадастровой стоимости не оправдала доверия государства, не наполнила растущими налогами бюджет. А «сильные мира сего» обвинили все оценочное сообщество в некомпетентности.

Странные экзамены

Для «повышения профессионального уровня» Минэкономразвития решило провести массовую «экзекуцию» всех оценщиков РФ, 99,9 % которых, в принципе, не имели никакого отношения к определению кадастровой стоимости объектов. Было решено тотально, с секретными правилами и репрессивными последствиями, платно протестировать специалистов. Т.е. теперь чиновники определяют достоин ли человек, который уже ни один десяток лет занимается оценкой, знает рынок, оставаться в профессии.

Если коснуться методов «проведения» квалификационных экзаменов, то, конечно, оценщиков волнует то, что не с кем оставить ребенка, чтобы ехать в Москву и хлопоты поездки; то, что база вопросов, на которые придется отвечать, скрыта и непонятно к чему надо готовиться, что знать – чтобы не потерять работу. Но нас, также волнует, то как это отразится на всей экономике РФ, которая в сфере инвестиций в основной капитал опустится еще на несколько ступеней вниз и сильно потеряет в совокупной стоимости. И эта проблема, связанная с устранением независимой оценки или с устранением ее независимости от регулятора, намного более глобальна, чем беды 20 тыс. человек.

В заключение хотелось бы напомнить, что всё это мы уже проходили. Сто лет назад в России не стало оценщиков, так как надобность в них отпала, в связи с исчезновением частной собственности. Уничтожение независимой оценки, грозит уничтожением института частной собственности в Росси. Думаю, что над этим следует задуматься и власти, и предпринимательскому сообществу, и простым гражданам. Отстоим независимую оценку вместе!

Общественная организация «Приморское региональное отделение Российского общества оценщиков»

690091, г. Владивосток, ул. Лазо, д.9, оф. 207 т./ факс (423) 222-45-04,

E-mail: primrbrsa@yandex.ru. Реклама

Елена ОЛЕННИКОВА, председатель Приморского регионального отделения Российского общества оценщиков.